Bayern-U19 spielt Youth League in Belgrad auf dem Dach eines Einkaufszentrums

Die U19 des FC Bayern trägt ihre Youth-League-Partie an einem ungewöhnlichen Ort aus. Das Spiel in Belgrad findet auf dem Dach eines Einkaufszentrums statt.

Für die U19 des FC Bayern München läuft die Saison 2019/20 bislang sehr gut. Auch wenn das letzte Ligaspiel mit 1:2 gegen die A-Jugend von Eintracht Frankfurt verloren ging, befindet sich der Nachwuchs des Rekordmeisters in keiner schlechten Position, obwohl ein ehemaliger Bundesliga-Funktionär dem Verein kürzlich schlechte Nachwuchsarbeit bescheinigte.

Mit 26 Punkten aus zwölf Spielen belegt man Platz vier in der U19-Bundesliga Süd/Südwest, wobei der Rückstand auf Tabellenführer Mainz 05 nur zwei Punkte beträgt. Ähnlich gut ist die Ausgangsposition in der Youth League.

In der Champions League der Junioren liegen die Bayern-Youngster nach vier Spielen auf Platz eins. Der nächste Gegner Roter Stern Belgrad erwartet die Roten aber an einem ungewohnten Ort: In einem Einkaufszentrum oder besser gesagt darauf.

U19 des FC Bayern: Youth League auf dem Dach eines Einkaufszentrums

Kein Witz: Das Stadion, in dem die U19 von Roter Stern Belgrad die Partie gegen die Altersgenossen aus München austragen wird, befindet sich auf dem Dach eines Einkaufszentrums. Während unter ihren Füßen Menschen in Filialen von McDonald‘s, H&M, Deichmann oder New Yorker einkaufen, wollen die FCB-Junioren den vierten Sieg im fünften Spiel in der Youth League einfahren.

Durchaus kurios: Das Youth-League-Spiel des FC Bayern in Belgrad wird in einem Stadion ausgetragen, das sich auf dem Dach eines Einkaufszentrums befindet. #FKCZFCB @spox pic.twitter.com/7ymJqsInDB — Nino Duit (@just_Duit_) November 26, 2019

Die letzte Partie in diesem Wettbewerb war für die jungen Bayern jedenfalls ein voller Erfolg. Mit 6:0 wurde Olympiakos Piräus vom FC-Bayern-Campus geschossen, wobei mit Oliver Batista Meier, Malik Tillman und Ryan Johansson gleich drei Spieler doppelt trafen.

Die Erinnerungen an Piräus sind aber nicht nur positiv, was vor allen Dingen an den Vorfällen der Begegnung in Athen liegt. Dort waren Bayern-Fans von Piräus-Hooligans attackiert worden. Die Partie gewann der FCB dank dreier Zirkzee-Treffer mit 4:0.

Der Lohn: Zirkzee und drei weitere Bayern-Youngster dürfen bis Weihnachten mit den Profis des FC Bayern trainieren. Namentlich sind das neben dem großgewachsenen Angreifer Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh und Leon Dajaku.

