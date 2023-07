Zum Bayern-Einstand: Laimer singt bekanntes Ösi-Lied vor versammelter Mannschaft

Von: Melanie Gottschalk

Wie in den meisten Mannschaften üblich, muss ein Neuzugang zum Einstand ein Liedchen trällern. Das bleibt auch beim FC Bayern nicht aus.

Rottach-Egern – Der FC Bayern bereitet sich aktuell im Trainingslager am Tegernsee auf die neue Saison vor. Neben den bereits bekannten Neuzugängen Konrad Laimer und Raphael Guerreiro schlug dort auch am Dienstag erstmals das neue Abwehr-Monster Min-jae Kim auf. Der 26-Jährige wechselt von der SSC Neapel an die Isar und soll den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Lucas Hernandez ersetzen. Laimer und Guerreiro sind im Gegensatz zu Kim bereits voll mit ins Mannschaftstraining eingestiegen – und mussten auch bereits ihr Einstandsliedchen trällern.

Konrad Laimer Geboren am: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Profi-Stationen: RB Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern München Marktwert: 28 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Bayern-Neuzugang Laimer singt vor versammelter Mannschaft bekanntes Ösi-Lied

Das verriet Laimer nach dem Testspiel gegen den Lokalklub FC Rottach-Egern bei FCB-TV. Dort plauderte er aus dem Nähkästchen und verriet, dass er den Hit „I sing a Liad für di“ von Andreas Gabalier vor versammelter Mannschaft geschmettert habe. Passend, denn Gabalier ist wie Laimer Österreicher. Auch Guerreiro habe seine Pflicht getan und schon sein Einstandslied gesungen. Welches Lied er zum Besten gab, sagte Laimer allerdings nicht.

Auch Trainer Tuchel äußerte sich nach dem Testspiel kurz zum Mannschaftsabend des FC Bayern am Montag: „Die Neuzugänge mussten singen. Es war super organisiert und die Atmosphäre war gut. Eine schöne Abwechslung im Trainingslager, ein guter Kickoff“, sagte er. Auf die Frage, ob die Gesangseinlagen Champions-League-reif gewesen wären, antwortete er: „Nah dran.“

Nicht nur am Ball zeigt FC-Bayern-Neuzugang Konrad Laimer sein Können, auch am Mikro soll er sich schon verausgabt haben. © Wunderl/imago

Neuzugang Laimer freut sich auf den Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Konrad Laimer wechselte im Sommer ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern, der Transfer war schon vor einigen Monaten eingetütet worden, der Österreicher galt als Wunschspieler von Ex-Trainer Julilan Nagelsmann. Doch auch unter Trainer Thomas Tuchel soll er eine wichtige Rolle bei den Münchnern einnehmen.

Geplant ist offenbar, dass er als Mittelfeldpartner von Joshua Kimmich aufläuft. „Ich bin ein Mittelfeldspieler. Ob es die 6er-Position oder die 8er ist, macht nicht den ganz großen Unterschied meiner Meinung nach“, sagte der 26-Jährige bei seiner Vorstellung. Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld macht ihm dabei offenbar keine Sorgen: „Jeder kommt dadurch zu seiner maximalen Leistung. Am Ende des Tages wollen wir einfach gewinnen. Dafür sind wir hier. Dafür braucht man Konkurrenz, damit jeder seine maximale Leistung abruft“, sagte er.

Im ersten Testspiel gegen Rottach-Egern stand Laimer dann auch erstmals im FC-Bayern-Dress auf dem Platz und konnte eins der 27 Tore für den FC Bayern erzielen. Nach der Partie sagte er bei FCB-TV: „Wir haben es ganz souverän gemeistert. Es gibt immer Ziele, individuell und als Mannschaft. Die Konkurrenz ist groß, so soll es aber auch sein. Dann kitzelt jeder alles aus sich heraus. Dann können wir uns verbessern.“ (msb)