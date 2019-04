Vor CL-Viertelfinale: Trainer-Legende vom FC Bayern kritisiert Messi und Ronaldo

FCB-Legende Ottmar Hitzfeld sieht die beiden Weltfußballer Ronaldo und Messi nicht mehr auf dem Level von früher. Vor der Champions League gab er seine Einschätzung ab.

München - Vor dem Champions-League-Viertelfinale hat sich Bayerns Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld zu Wort gemeldet und seine Einschätzung abgegeben. „Ich glaube, dass die englischen Klubs eine gute Chance in diesem Jahr haben“, so der 70-Jährige gegenüber Omnisport. Grund dafür sieht er vor allem in den, laut Hitzfeld, stagnierenden Leistungen der beiden vielleicht dominantesten Fußballern der Geschichte.

„Die englischen Vereine haben viel Potenzial. Vielleicht auch, weil Lionel Messi nicht mehr so herausragend ist wie in seinen besten Tagen, genauso wie Cristiano Ronaldo. Er macht zwar immer noch seine Tore, aber für Juventus wird es schwer, in das Viertelfinale einzuziehen, obwohl sie taktisch immer sehr gut eingestellt sind.“

Messi führt Europas Torschützen an

Hitzfelds Aussagen sind sicherlich umstritten. Immerhin hat Lionel Messi 33 Tore in 29 Ligaspielen geschossen und ist damit der beste Torschütze Europas. Cristiano Ronaldo steht zwar „nur“ bei 19 Toren, hat aber erst im Achtelfinale bewiesen, dass er sein Team im Alleingang eine Runde weiter schießen kann. Im Rückspiel gegen Atletico Madrid erzielte er einen Hattrick. Gegen Ajax Amsterdam kann Ronaldo, Hitzfeld eines Besseren belehren. Lionel Messi trifft mit dem FC Barcelona auf Manchester United.

Hitzfeld, der die Champions League als Trainer mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern gewinnen konnte, glaubt stattdessen an Manchester City oder den FC Liverpool. „Einer von beiden wird das Finale bestimmt erreichen.“ Der FC Liverpool trifft im Viertelfinale auf den FC Porto, Manchester City muss gegen den Ligarivalen Tottenham ran.