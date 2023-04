„Die Implosion geht weiter“ – auch die Presse ist ratlos nach der Bayern-Niederlage gegen Mainz

Der FC Bayern verliert mit 1:3 gegen den FSV Mainz 05. In der Presse wird die Meisterschaft angezählt – aber wie auf dem Spielfeld macht sich Ratlosigkeit breit.

München/Mainz – Die Niederlagenserie des FC Bayern geht weiter: Nach dem Aus in Pokal und der Champions League verliert der FCB am Samstag gegen Mainz 05 auch in der Bundesliga. Nach der 1:3-Pleite trotz Pausenführung zeigt sich Trainer Thomas Tuchel ratlos: „Ich spüre keine Energie mehr“.

Als die Frankfurter Eintracht an einem denkwürdigen Bundesliga-Abend der Dortmunder Borussia auch noch einen 4:0-Sieg schenkt, verliert der FC Bayern Platz 1 in der Tabelle. Die Pressestimmen überbieten sich mit Beschreibungen der desolaten Lage der Münchner. Aber auch hier lässt sich zwischen den Zeilen eine gewisse Ratlosigkeit über den Sinkflug der Münchner lesen.

FC Bayern: Das schreibt die Presse über die Bayern-Niederlage

Spiegel: „Der dritte verspielte Titel rückt näher. Die Implosion des FC Bayern geht weiter. In Mainz gaben die Münchner eine Führung aus der Hand.“

N-tv: „Tuchels Elf kollabiert komplett. Entfesselte Mainzer blamieren den FC Bayern. Bayern München hat nach turbulenten Tagen im Kampf um den „Trostpreis“ Meisterschale erneut böse gepatzt. (...) All die Nebengeräusche rund um die Säbener Straße oder die Spekulationen um die Zukunft der Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sollten auf dem Feld keine Rolle spielen.“

Bild.de: „Bayern verliert sensationell in Mainz. Tuchel am Tiefpunkt. (...) Nach der Pokal-Pleite gegen Freiburg und dem Champions-League-Aus gegen Manchester City droht Trainer Thomas Tuchel (49) nun der dritte Titel-Verlust. Der bisherige Tiefpunkt seiner Bayern-Zeit!“ Über den 4:0-Sieg der Dortmunder gegen die Frankfurter Eintracht schreibt die Bild: „Vier Dortmunder TORfeigen gegen Tuchels Bayern.“

FC Bayern: Presse-Häme nach der Niederlage gegen den FSV Mainz 05

Sport1.de: „Bayern nach neuem Tiefpunkt ratlos: Der FC Bayern spielt in Mainz eine desolate zweite Hälfte und gibt den Sieg aus der Hand. Thomas Müller sucht nach Erklärungen, Trainer Thomas Tuchel macht ein Kraftproblem aus. Der FC Bayern ist völlig von der Rolle!“

Kicker: „Bayern bricht ein und verliert Platz 1 an Dortmund: Bayerns zweite Halbzeit zum Vergessen – Mainz dreht den Spieß leidenschaftlich um.“

Süddeutsche: „Der 1. FSV Mainz ringt den FC Bayern auf sensationelle Art und Weise nieder (...) und macht einen Wechsel der Tabellenführung am Abend möglich. Nach seiner (...) Pausenführung war der Rekordmeister bei anhaltenden Ungenauigkeiten weiter ballbesitzüberlegen. (...) Die Tuchel-Auswahl geriet durch das Gegentor völlig aus der Spur und sah sich Angriffen einer entfesselten Mainzer Mannschaft ausgesetzt.“

Focus: „Münchner Kollektiv-Versagen – kein Anführer weit und breit zu sehen. Nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City erhob Trainer Thomas Tuchel das Auswärtsspiel beim FSV Mainz zur Charakterprobe. Und durch die sind die Bayern mit Pauken und Trompeten gerasselt – nicht bestanden.“

Der Vorstands-Vorsitzende Oliver Kahn soll die Bayern-Stars danach in der Kabine zusammengefaltet haben. Wie Bilder von der Tribüne zeigen, weiß auch der einstige Torwart-Titan während des Spiels nicht mehr weiter. (kat)