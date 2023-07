Bayern-Flop Sadio Mané verhandelt offenbar mit Ronaldo-Klub

Von: Christoph Klaucke

Sadio Mané könnte den FC Bayern nach nur einem Jahr verlassen. Der Angreifer soll konkrete Gespräche über einen Wechsel nach Saudi-Arabien führen.

München – Der FC Bayern hat eine unbefriedigende Saison hinter sich. Neben dem frühen Ausscheiden in Champions League und DFB-Pokal sicherten sich die Münchner mit Ach und Krach die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge. Das lag vor allem auch daran, dass Torjäger Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona gewechselt war, nicht adäquat ersetzt wurde.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München Position: Angriff Vertrag bis: 30.06.2025

Sadio Mané droht den FC Bayern nach nur einem Jahr zu verlassen

Die Lücke, die der Pole im Sturmzentrum hinterließ, sollte Sadio Mané füllen. Der Transfer des Senegalesen stellte sich jedoch als Missverständnis heraus, schon nach einem Jahr bahnt sich ein Abschied vom FC Bayern an. Mané verhandelt offenbar mit einem Topklub in Saudi-Arabien.

Die Saudi Pro League, die in diesem Sommer bereits einige Topstars von Europa in den Wüstenstaat locken konnte, hat es scheinbar auch auf den 31-Jährigen abgesehen. Mané soll sich bereits in konkreten Gesprächen mit Al-Nassr befinden, wie der saudische Sportjournalist Sultan Al-Otaibi berichtet. Gibt es bald das Sturmduo Mané und Cristiano Ronaldo?

Sadio Mané wird nach einem Jahr beim FC Bayern mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. © Tom Weller/dpa

Abschied nach Saudi-Arabien? Bayern-Star Mané verhandelt offenbar mit Ronaldo-Klub

Das Interesse von Al-Nassr an Mané ist nicht neu, bereits in den vergangenen Wochen wurde über einen Wechsel zum Ronaldo-Klub berichtet. Nun nimmt der Transfer womöglich mit einem ersten Angebot Fahrt auf. Die Meldungen überraschen jedoch zugleich, hat Mané doch seine Rückkehr zum FC Bayern angekündigt und sein Berater ein Angebot aus Saudi-Arabien dementiert.

„Ich habe nichts von Angeboten aus Saudi-Arabien gehört. Es ist sicher, dass er bei Bayern bleibt“, sagte Bacary Cissé, Berater und enger Vertrauter von Mané, beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV. Ein Umdenken in der Angelegenheit dürfte im schnelllebigen Transfergeschäft aber keineswegs ausgeschlossen sein.

Mané-Berater dementiert Transfer nach Saudi Arabien

Auf demselben Kanal antwortete Mané auf die Frage, ob er dem FC Bayern erhalten bleibe: „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren“. Der Senegalese weiß sein durchwachsenes erstes Jahr in München durchaus einzuordnen. „Es war eine sehr komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde. Das ist normal“, sagte Mané.

„Ich liebe Herausforderungen und Bayern ist eine große Herausforderung. Jetzt liegt es an mir, alles zu geben, um diese Herausforderung zu bestehen“, erklärte Mané. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Sollten die Münchner einen neuen Stürmer der Marke Harry Kane an Land ziehen, dürfte es eng für Mané werden. Dem Vernehmen nach wären die Bayern bei einer Ablöse von knapp 30 Millionen Euro gesprächsbereit. (ck)