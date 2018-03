Boateng nach heftigem Tritt ausgewechselt: Wie schlimm ist die Verletzung?

Bayerns Jerome Boateng bekam gegen Brasilien einen Tritt auf die Achillessehne. Vor der wichtigen Saisonphase fragen sich die Bayern: Wie schlimm ist es wirklich.

München - Weltmeister Jerome Boateng hat sich im Länderspiel gegen Brasilien (0:1) in Berlin offenbar nicht schwerer verletzt. "Ich glaube, dass es nicht ganz so schlimm und nichts gerissen ist", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Begegnung im ZDF.

Boateng, der in seiner Geburtsstadt erstmals von Beginn an die Kapitänsbinde trug, musste nach einem versehentlichen Tritt des brasilianischen Siegtorschützen Gabriel Jesus auf die rechte Achillessehne zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrere Minuten behandelt werden. Er humpelte zurück aufs Spielfeld, wurde aber in der 68. Minute für seinen Münchner Klubkollegen Niklas Süle ausgewechselt.

Fehlt Boateng den Bayern in der wichtigen Saisonphase?

Boateng trug erstmals von Beginn an die Kapitänsbinde. Der Münchner zeigte als Abwehrchef insgesamt eine solide Vorstellung und war in den Zweikämpfen präsent, beim Gegentor stimmte allerdings die Zuordnung nicht.

Der 29-Jährige gilt als verletzungsanfällig. Ein Ausfall in der wichtigen Phase der Saison wäre für den FC Bayern ein herber Rückschlag - auch weil Boateng zuletzt aufsteigende Form bewies. Eine medizinische Untersuchung dürfte noch am Mittwoch für Aufklärung sorgen.

