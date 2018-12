Irre Schlussphase der Bayern: 3:3 in der Champions League gegen Amsterdam

Die Bayern spielen 3:3 in Amsterdam, Hoffenheim unterliegt bei Manchester City 1:2. Was diese Ergebnisse bedeuten, das gibt’s in unserer Schnellcheck-Konferenz.

Haben sich die deutschen Klubs schon beschenkt?

Zumindest anfangs scheint das der Fall zu sein. Die Bayern legen vor. Klar, da kann es ja irgendwie nur einen geben: Robert Lewandowski wird von Serge Gnabry bedient, trifft zum 1:0 (13.). Kurz darauf führt auch Hoffenheim bei Manchester City – nachdem Benjamin Hübner gefoult wird, gibt’s Elfmeter für 1899. Kramaric verwandelt sicher (16.). Dabei bleibt’s leider nicht.

Weil die Citizens ja Leroy Sané haben. Mit einem Traum-Freistoß aus 22 Metern (45. +1.) und einem schnell abgeschlossenen Konter (61.) dreht der deutsche Nationalspieler die Partie im Alleingang. Fast zeitgleich verpasst auch Amsterdams Dusan Tadic (66.) mit dem 1:1 den Bayern einen Dämpfer.

Blieb es denn weihnachtlich friedlich und ruhig?

Von wegen. Erst holt Amsterdams Wöber Leon Goretzka grob von den Beinen – Rot (67.). Dann legt Thomas Müller mit einer Kung-Fu-Einlage gegen Tagliafico nach – Rot (75.).

Zehn Amsterdamer gegen zehn Münchner – ging es denn ausgeglichen zu Ende?

Alles andere als das. Die letzte Viertelstunde, die hat es noch einmal in sich. Erst holt Boateng Dolberg im Strafraum von den Beinen. Tadic verwandelt den fälligen Strafstoß – 1:2 (82.). Plötzlich ist Ajax Gruppenerster. Aber nur für fünf Minuten. Dann foult Tagliafico Thiago. Lewandowski verwandelt den Elfmeter – 2:2 (87.). Bayern ist wieder Erster. Und der Pole grüßt damit an den Festtagen als Erster der Torschützenliste mit acht Toren – vor Barcelonas Messi (6). Zurück zum Spiel. Ist das das Ende? Pustekuchen. Coman schlenzt den Ball aus 16 Metern in den Winkel – 3:2 (90.). Und in der fünften von sieben Minuten Nachspielzeit trifft dann auch noch Süle ins eigene Tor – 3:3 (90.+5.).

Was bedeuten die Ergebnisse?

Der FC Bayern steht als Gruppenerster im Achtelfinale, als Vierter ihrer Gruppe verpassen die Hoffenheimer auch den Trostpreis Europa League.

Gab es auch etwas Kurioses?

Also wenn Paul Pogba von Manchester United in zwölf Tagen gefragt wird, ob er dieses Jahr auch immer brav war. Dann kann er nicht sagen, dass er in Valencia brav seine beste Chance genutzt hat: In der 35. Minute schießt er freistehend aus fünf Metern am Kasten vorbei – eigentlich schwer zu toppen. Aber wie Pogbas Mitspieler Phil Jones wenig später das Leder zielsicher ins eigene Tor befördert, ist auch etwas für das Kuriositätenkabinett.

Hatten denn die frühen Spiele auch schon etwas Vorweihnachtliches?

Zumindest traten die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Real Madrid und AS Rom so auf, als hätten sie schon die Weihnachtsgans im Ofen. Real unterlag ZSKA im Bernabeu-Stadion 0:3 – die höchste Heimpleite der Europapokal-Geschichte übrigens: Gegentore von Fjodor Tschalow (37.), Georgi Schtschennikow (43.) und Arnor Sigurdsson (73.). Und Rom verlor bei Viktoria Pilsen 1:2. Bitter für Moskau: Trotz des Erfolges gegen die Madrider B-Elf schieden die Russen als Vierter aus. Pilsen ist nun in der Europa League – hat was von vorweihnachtlicher Bescherung.

Wie geht es denn jetzt weiter?

Eine Woche vor Heiligabend hoffen sie am Montag bei den Bayern, beim BVB, vor allem aber beim FC Schalke darauf, dass das Christkind die Glücksfee gibt und ihnen leichte Achtelfinal-Gegner beschert. Das gilt vor allem für die Schalker, denen als Gruppenzweiter teuflisch schwere Gegner wie Barcelona oder Madrid drohen. Gelost wird ab 12 Uhr. Die Hinspiele werden von 12. bis 20. Februar ausgetragen, die Rückspiele vom 5. bis 13. März.

Bleibt am Schluss die Frage: Wie war die TV-Konferenz?

Gesucht wurde die Floskel des Abends. „Vorzeitige Bescherung“ stand in allen Stadien ganz oben. Ansonsten gab’s „Spektakel“ in der Schlussphase von Amsterdam – damit lag Oliver Seidler richtig.