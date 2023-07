Stammplatz-Ansage von Tuchel: Goretzka nur noch „hinten dran“ 

Bankplatz beim FC Bayern

Leon Goretzka spielt in der Saison-Vorbereitung der Bayern derzeit keine große Rolle. Wenig Hoffnung auf Besserung machen da die Äußerungen von Thomas Tuchel.

Kawasaki – Thomas Tuchel (49) hatte noch nicht genug. Als der Trainer des FC Bayern München nach dem 1:0 im Testspiel gegen Kawasaki auf die erneute Reservistenrolle von Leon Goretzka (28) angesprochen wurde, war die Frage seinerseits gekonnt abmoderiert. Eigentlich. „Es ist noch nicht der Moment, einzelne Personen öffentlich zu diskutieren“, sagte der Coach. Er werde erst nach der Vorbereitung Einzelgespräche mit den Spielern suchen.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (28 Jahre) in Bochum Vertrag: bis 30. Juni 2026 Marktwert: 45 Millionen Euro Euro

Tuchel macht Goretzka wenig Hoffnung auf einen Stammplatz beim FC Bayern

Die Pressekonferenz war bereits offiziell beendet, da ergriff Tuchel doch nochmal das Wort: „Grundsätzlich ist es schon so, dass ich so schnell wie möglich eine Elf finden will. Wer hinten dran ist, muss schauen, reinzukommen.“

Und Goretzka ist momentan definitiv hinten dran. Daran gibt es nach dem zweiten Vorbereitungsspiel in Japan keine Zweifel mehr, die Mittelfeldzentrale wurde erneut vom Duo Joshua Kimmich (28) und Konrad Laimer (26) besetzt.

Kimmich unterstützt Idee von Tuchel

Der Neuzugang aus Leipzig hat die Nase vorne, weil er mehr Bälle vom Gegner erobert und postwendend mit flotten Antritten und cleveren Pässen ins Aufbauspiel umschaltet. Laimer haut sich in jeden Zweikampf, als gebe es keinen Morgen mehr. „Er ist generell einer, der viel investiert und Energie mit und gegen den Ball mitbringt. Er versucht sich auch seine Aktionen zu nehmen. Was ich ganz gut finde, dass er die Sachen da selbstbewusst angeht“, lobte ihn Nebenmann Kimmich.

Der Mittelfeldchef befürwortet die Idee seines Trainers, möglichst flott eine Startelf zu finden: „Generell bin ich ein Freund davon, wenn sich eine erste Elf herauskristallisiert. Weil man dann leichter Automatismen ins Spiel bekommt und dadurch ein Gerüst kreiert, das dann auch Verantwortung übernimmt.“

Goretzka fällt Tuchels Bayern-Umbau zum Opfer

Die tz weiß: Tuchel war bereits kurz nach seiner Amtsübernahme in München entsetzt darüber, wie wenig Hierarchie in der Mannschaft vorhanden ist. Nun ist er dabei, eine klare Führungsstruktur im Team zu etablieren – zum Leidwesen von Goretzka, der fußballerisch einen schweren Stand bei seinem Trainer hat.

Kimmich redet seinen Mittelfeld-Partner a.D. trotzdem stark: „Generell weiß ich genau, was Leon kann – und er selbst auch. Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns. Gerade mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Mit seiner Physis und Torgefahr verbindet er zwei sehr wichtige Komponenten. Er gibt uns brutal viel gegen den Ball – und mit dem Ball Torgefahr.“ Trotzdem spielt Goretzka dieser Tage keine tragende Rolle mehr. (bok)

