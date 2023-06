Kimmich-Abschied beim FC Bayern? Barca-Trainer Xavi will nach München reisen

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Barcelona macht es offiziell: Die Katalanen würden Joshua Kimmich gerne in ihren Reihen sehen. Xavi könnte dabei eine wichtige Rolle zukommen.

München – Dass Barca-Trainer Xavi ein Fan von Joshua Kimmich ist, ist kein Geheimnis. Der 43-Jährige hat den 28 Jahre alten Star des FC Bayern München schon oft gelobt, sagte kürzlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Real Valladolid: „Kimmich ist in meinen Augen ein spektakulärer Fußballer, einer der besten auf seiner Position.“

Joshua Kimmich Alter: 28 Jahre (8. Februar 1995) Position: Mittelfeld Marktwert: 80 Millionen Euro

Xavi hofft auf offene Tür beim FC Bayern für Verhandlungen um Kimmich

Doch nun scheint der FC Barcelona aus Xavis Schwärmerei für Kimmich ernst zu machen. Xavi selbst machte das Interesse der Katalanen am FC-Bayern-Star öffentlich: „Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben“, sagte er der Mundo Deportivo: „Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr mitzuhalten.“

Dabei würde Xavi auch persönlich aktiv werden. „Der Klub weiß bereits, dass ich, wenn ich jemanden anrufen oder reisen muss, dies tun werde“, sagte der Weltmeister von 2010 und lobte Kimmich erneut in den höchsten Tönen: „Er ist ein absoluter Spitzenspieler, der das Spiel auf eine fantastische Art und Weise versteht.“

Barca-Trainer Xavi will Joshua Kimmich vom FC Bayern weglocken. © NurPhoto/Sportfoto Rudel/imago

Robert Lewandowski baggert auch schon: „Es lohnt sich, nach Barcelona zu kommen“

Auch der ehemalige Teamkollege beim FC Bayern, Robert Lewandowski, würde sich freuen, wenn es Kimmich zum FC Barcelona zieht. „Ich würde Joshua Kimmich sagen, dass es sich lohnt, nach Barcelona zu kommen. Das Umfeld hier ist anders als bei Bayern. Es sind zwei große Vereine, aber alles ist anders. Natürlich das tägliche Leben, die Sprache, die Erfahrung, die Herausforderungen... alles“, sagte der Pole kürzlich im Gespräch mit dem polnischen Reporter Tomasz Wlodarczyk.

Darüber hinaus dürfte der Abschied von Vereinslegende Sergio Busquets vom FC Barcelona im Sommer Einfluss auf das Interesse der Katalanen an Kimmich haben, auch wenn bereits gemunkelt wurde, dass es den 34 Jahre alten Busquets zum FC Bayern ziehen könnte – an die Seite von Joshua Kimmich.

Kimmich gilt beim FC Bayern als unverkäuflich

So oder so, Xavis Träumereien dürften wohl (zumindest vorerst) aber genau das bleiben, denn Kimmich gilt beim FC Bayern laut mehrerer übereinstimmender Medienberichte als unverkäuflich, der Mittelfeldstratege selbst sieht seine (nahe) Zukunft ebenfalls in München. Der Plan mit Kimmich laut Sport1 ist und bleibt bestehen: Der 28-Jährige soll die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in den kommenden Jahren anführen. Das gilt demnach sowohl fürs Mittelfeld als auch als erster Kapitän, sobald Thomas Müller und Manuel Neuer ihre Karriere beenden.

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2025, zuletzt gab es vermehrt Berichte, dass zahlreiche europäische Topklubs ein Auge auf den deutschen Nationalspieler und Mittelfeldlenker geworfen haben. In diesem Jahr wird es aber auf keinen Fall zu einem Wechsel kommen. Und im Sommer 2024? Fraglich. Sollten sich Spieler und Verein nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, müsste der Rekordmeister dann tatsächlich über einen Verkauf nachdenken. Denn ablösefrei wird ihn wohl niemand ziehen lassen. (msb/dpa)