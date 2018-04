Vor Champions-League-Kracher gegen Real Madrid - Luxus pur bei Kovacs' neuem Super-Star Ribéry

Vor Champions-League-Kracher des FC Bayern gegen Real Madrid - Luxus pur bei Franck Ribéry.

Frankfurt/Main - Alles blickt mit Spannung auf das Halbfinale der Fussball-Champions-League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid am Mittwochabend (20.45 Uhr, hier im ZDF-Livestream). Noch steht Trainer Jupp Heynckes an der Seitenlinie bei den Bayern. Aber das ändert sich in ein paar Wochen. Niko Kovac (46) wechselt nach der Saison 2017/2018 zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Der Eintracht-Coach wird im DFB-Pokal-Finale am 19.Mai 2018 im Berliner Olympiastadion dann auf seine zukünftige Mannschaft treffen: Er könnte den Bayern also das mögliche Triple ruinieren.

Doch eine ganz andere Frage rückt nun immer mehr in den Fokus: Wie wird der bodenständige Kovac mit den teilweise verwöhnten und überbezahlten Profis beim FC Bayern München klarkommen? Stars wie Robert Lewandowski (29), Kingsley Coman (21), David Alaba (25) oder Franck Ribéry (35) sind für Tugenden wie Demut oder Zurückhaltung eher nicht bekannt. Zur neuen Saison springt Kovac jetzt aber freiwillig ins Haifischbecken und übernimmt den Verein in Deutschland, der am meisten polarisiert.

Franck Ribéry protzt mit Lambo und Louis Vuitton bei Instagram

Was Kovac in München erwartet, kann man sich bereits jetzt - selbst mit wenig Fantasie - gut vorstellen. Nicht umsonst trug der FC Bayern München lange Zeit den Namen FC Hollywood. Nehmen wir Franck Ribéry (Marktwert 5 Mio Euro): Der stolze Franzose ist für seinen extravaganten Lifestyle bekannt, zeigt sich in den sozialen Netzwerken gerne als "Bad Boy". Extratipp.com* berichtet darüber. Jetzt beweist der 1,70 Meter kleine Flügelflitzer, dass Geld durchaus glücklich macht. Zumindest bekommen die Fans beim Anblick seiner Insta-Story, die er letzte Woche gepostet hat, den Eindruck, dass der Franzose auf Luxus pur steht. Franck Ribéry postete am Donnerstag Fotos von seinen ausgefallenen neuen Schuhen: knallrote Louis-Vuitton-Luxus-Treter. Preis: Ab 600 Euro nach oben offen. Billig geht anders.

Kann Niko Kovac mit Lewandowski, Alaba und Ribéry?

Doch damit nicht genug: Der Bayern-Star präsentiert sich im weißen Lamborghini, filmt sich mit "Peace"-Zeichen sogar beim Fahren im Luxus-Schlitten. Im Hintergrund läuft Rap-Musik. Würde der ahnungslose Zuschauer nicht wissen, dass es sich hier um einen Profi eines Bundesligavereins handelt, könnte man Ribéry auch mit einem Straßen-Rapper aus dem Berliner Problemviertel Neukölln verwechseln.

+ Frank Ribéry hat viele Pokale in seiner Karriere gewonnen: Hier den Audi Cup 2013. © dpa

Bleibt abzuwarten, wie Niko Kovac also auf solche illustren Inszenierungen seiner künftigen Spieler reagieren wird.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.