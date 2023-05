FC Bayern gegen RB Leipzig: Thomas Tuchel erklärt Sané-Bankplatz – „Schlitzohr Müller aus dem Spiel nehmen“

Von: Stefan Schmid, Vinzent Fischer

Thomas Tuchel lässt Leroy Sané gegen Leipzig zunächst auf der Bank. © IMAGO / ActionPictures

Der FC Bayern trifft im Titelkampf auf RB Leipzig. Vor dem Spiel sind neben der Ausgangslage auch Personalien ein Thema. Die Stimmen zum Spiel.

München - Der vorletzte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist im vollen Gange und wieder muss der FC Bayern München im Titelkampf vorlegen. Aber auch für Gegner RB Leipzig steht einiges auf dem Spiel: Die Sachsen wollen Tabellenplatz drei und den zugehörigen Champions-League-Startplatz sichern. Ein Bayern-Sieg ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der vorzeitigen Meisterschaft. Dazu müsste zusätzlich Borussia Dortmund am Sonntag gegen Augsburg verlieren – realistisch gesehen würde dann auch ein BVB-Unentschieden genügen.

Auf der anderen Seite kann Leipzig den Dortmundern die Chance geben, selbst die Tabellenführung zu übernehmen und wenn es nach Stefan Effenberg geht, „nicht weniger als ein Stück Geschichte schreiben“. In seiner Kolumne bei t-online prophezeit der „Tiger“, dass „wer am Sonntagabend auf der Pole Position steht, auch den Titel holen“ wird. Themen, die rund um das Heimspiel des deutschen Rekordmeisters (hier im Live-Ticker) sicherlich zur Sprache kommen werden. Wir haben die wichtigen Stimmen zum Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig zusammengetragen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über …

… die Ausgangslage: „Ein Blick auf die Tabelle genügt, wir wollen zweimal gewinnen. Der Fokus liegt komplett auf uns, zwei Siege sind das Ziel.“

… die Spielweise gegen RB Leipzig: „Wir wollen angreifen und dominant sein. Wir wollen das Spiel in jedem Fall in die andere Hälfte kriegen. Und dann geht die Arbeit los, auch so ein bisschen eine unsichtbare Arbeit. Die Räume zu schließen, bevor sie Leipzig bespielen kann. Die Absicherung unserer Angriff von hinten, ganz eng dran zu sein an den vorderen drei, vier Spieler, die Leipzig hat zum Umschalten. Ansonsten ist das sehr flexibel, da müssen wir auch flexibel darauf reagieren und uns anpassen. Das ist der Block, den es zu verteidigen gilt.“

… ob der Startelfeinsatz von Thomas Müller klar war: „Ja, die ganze Zeit nach dem Spiel gegen Schalke war es klar. Unter der Woche müssen wir schon immer mal wieder nachfragen, wie es ihm geht – auch wenn er das nicht so gern hört -, aber das ist so. Wegen allem so ein bisschen… Rücken, Hüfte.“

… Goretzkas Startelfeinsatz und Sanés Bankplatz: „Ein bisschen um die Flexibilität, aber es geht schon darum, dass Leipzig immer zwei Stürmer hat, zwei Zehner und mit einer Sechs war es mir einfach zu riskant.“

... den Besuch von Arjen Robben: „Von Robben lernen, heißt alles lernen, was Leistungssport ausmacht.“

… Arjen Robben (Bayern-Legende) vor dem Spiel bei Sky über …

… die frenetische Begrüßung von den FCB-Fans: „Das bleibt immer etwas Wunderschönes. Bin immer sehr dankbar, wenn ich hierherkomme und die Fans machen das, das ist super.“

… seinen Eindruck vom FC Bayern: „Es bleibt noch ein Titel übrig, den müssen sie unbedingt gewinnen und das wollen die auch. Ich hab ein gutes Gefühl bekommen gestern. Ich hab auch das Training gestern angeschaut, es war eine super Intensität dabei und ich glaube – heute wird natürlich ein ganz wichtiges Spiel, auch schwer –, aber ich habe viel Vertrauen, dass sie es schaffen heute.“

… Thomas Müller: „Ich hab schon als Spieler immer gesagt, dass ich ihn immer auf dem Platz haben wollte. Er macht den Unterschied, er ist ein Mannschaftsspieler, er reißt die Lücke, auch wenn er selber nicht gut spielt, ist er immer ganz wichtig für die Mannschaft. Und auch ich war immer ein paar Prozentpunkte besser, wenn ich mit ihm auf dem Platz war.“

… ob den Bayern ein Mittelstürmer fehlt: „Ne glaub ich nicht. Natürlich, wenn du einen Stürmer hast, der jede Saison über 30 Tor macht, ist das natürlich wunderbar. Aber ich glaube, die Qualität, die sie jetzt haben – viel verschiedene Qualitäten auch. Sie haben Schnelligkeit, sie haben eins gegen eins, sie haben eigentlich alles. Das müsste reichen. Schau mal, was da auf der Bank sitzt, es können nicht immer alle spielen. Was du da noch bringen kannst, ist richtig gut.“

… sein Ergebnistipp: „3:1“

Arjen Robben bedankt sich bei den Fans, die die FCB-Legende vor der Südkurve feiern. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) vor dem Spiel bei Sky über …

… die Chance, den BVB die Meisterschaft zu ermöglichen: „In erster Linie ist unser Plan, heute uns für die Champions League zu qualifizieren.“

… ob es eine Kontaktaufnahme aus Dortmund gab: „Nein, keine direkten Kontakte. Kontakte zu alten Freunden, aber eigentlich gar nichts zum Spiel.“

… die Aufstellung von RB Leipzig: „Wir haben, was die Grundordnung betrifft, nicht so viel bis gar nichts verändert. Müssen natürlich die Qualität von Bayern verteidigen, ihr Tempo am Flügel, ihr eins gegen eins, das Schlitzohr Müller, Musiala mit seinem starken Fußball und natürlich auch Kimmich aus dem Spiel nehmen. Seine tiefen Bälle, Diagonalbälle. Als eine Menge Qualität, die wir verteidigen müssen. Aber natürlich wollen wir auch mit dem Ball ein bisschen was anfangen.“

… wie er Bayern erwartet: „Ich glaube, dass ihre Restverteidigung gegen unser Umschaltspiel ein großes Thema ist. Ich glaube, dass sie zwei Spieltage vor Schluss, wenn es auch um die Meisterschaft geht, jeden Meter machen werden. Dementsprechend werden wir uns alles erarbeiten müssen, es wird sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe.“

… seine Zeit als Spieler unter Tuchel: „Ich bin schon der Abendsonne entgegengeritten damals. War viel und lange verletzt, bin nochmal zurückgekommen und hab mich dann in der Winterpause direkt verletzt. Vor der Winterpause hab ich es noch dreimal in den Kader geschafft. Thomas ist ein toller Trainer, war es damals schon, und hat eine große Karriere bis hierhin gemacht.“

… seine Erwartung an das Spiel: „Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen und trotzdem wissen wir um die Schwere der Aufgabe. Ich glaube, die Bayern müssen gewinnen. Es wird sicherlich ein spannendes und offenes Spiel. Es ist das Ziel, dass wir es den Bayern hier ganz lange ganz schwer machen und in den richtigen Momenten auch offensiv da sind.“