FCB-Teamvorstellung live: Bayern-Sieg bei Wembley-Revival – Akribischer Tuchel-Aufbau

Der FC Bayern präsentiert in der Allianz Arena sein Team für die Saison 2023/24. Zuvor aber gibt‘s das Legenden-Spiel vom Wembley-Finale 2013. Der Live-Ticker.

+++ 15.30 Uhr: Während die Bayern-Fans auf die Vorstellung des Frauen-Teams warten, können sie das Trainergespann der Herren, angeführt von Thomas Tuchel, dabei beobachten, wie sie für das anschließende öffentliche Training aufbauen. Und Tuchel wirkt dabei nicht so, als würde er eine lockere Show aufführen wollen, das wirkt alles enorm akribisch.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

FCB-Legende: Starke (ab 31. Raeder) - Boateng, van Buyten (ab 31. Linke), Dante, Contento (ab 55. Augenthaler) - Luiz Gustavo - Schweinsteiger (ab 20. Rankovic/ab 31. Ottl) ), Zé Roberto (ab 31. Paulo Sergio) - Olic (ab 51. Butt), Mandzukic (ab 43. Makaay), Pizarro (ab 52. Elber) BVB-Legenden: Weidenfeller - Großkreutz, Kirch, Santana, Schmelzer - Sven Bender, Leitner - Odonkor, Dedé - Petric, Schieber Tore: 1:0 Pizarro (11.), 2:0 Luiz Gustavo (52.), 2:1 Großkreutz (60.)

+++ 15.23 Uhr: Wenn in Kürze die Vorstellung des Teams der Bayern-Frauen folgt, werden selbstverständlich nicht alle Spielerinnen dabei sein können. Die Nationalspielerinnen in den Reihen des FCB befinden sich aktuell bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Darunter die beiden Top-Zugänge vom Chelsea FC: Magdalena Eriksson (Schweden) und Pernille Harder (Dänemark).

+++ 15.12 Uhr: Abpfiff! Das Legenden-Spiel ist aus, der FC Bayern gewinnt mit dem gleichen Ergebnis wie vor zehn Jahren im Wembley Stadion mit 2:1 gegen den BVB. Nun geht‘s gleich weiter mit der Team-Präsentation der Bayern-Frauen um Giulia Gwinn und Co.

60. Minute: Kurz vor dem Abpfiff doch noch der Anschlusstreffer für den BVB! Großkreutz haut das Ding aus 20 Metern in die Maschen.

56. Minute: Beim FC Bayern kommt nun eine wahre Legende! Klaus Augenthaler, Weltmeister 1990, betritt den Rasen der Allianz Arena. Das Stadion feiert den Auftritt von „Auge“ und spendet viel Beifall.

52. Minute: TOOOOOOOOOOR! Traumtor von Luiz Gustavo! Der Brasilianer fasst sich aus 25 Metern ein Herz und nagelt das Ding in den Knick. Keine Chance für Weidenfeller.

40. Minute: Riesenchance zum Ausgleich! Großkreutz flankt von rechts butterweich, Sven Bender köpft schulbuchmäßig – allerdings nur an den Pfosten. Raeder, der im zweiten Durchgang im Tor steht, hätte keine Chance gehabt.

32. Minute: Der Ball rollt wieder in der Arena! Pizarro verpasst kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 für die FCB-Legenden.

+++ 14.41 Uhr: Bevor es weitergeht, gibt Schweinsteiger in kurzes Interview mit Stadionsprecher Lehmann: „Für mich und meine Kollegen, ist das etwas Besonderes in diesem Stadion zu spielen“, so der Triple-Held: „Das muss man den Kids immer deutlich machen, dass es eine Ehre ist, in diesem Trikot auflaufen.“ Darf man das als kleine Kritik an die aktuellen Bayern-Stars verstehen?

30. Minute: Pause in der Allianz Arena! Die Bayern-Legenden führen mit 1:0 gegen die BVB-Altstars.

29. Minute: Riesenchance vom BVB kurz vor der Pause! Aber Sven Bender jagt die Kugel über den Kasten.

20. Minute: So, das war‘s für Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister von 2014 geht vom Platz, für ihn kommt Rankovic.

16. Minute: Eine gute Viertelstunde ist absolviert. Man merkt bei einigen Legenden, dass sich noch aktiv sind. Dante beispielsweise steht beim OSC Nizza unter Vertrag, Luis Gustavo spielt an der Seite von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr.

Legenden-Match in der Allianz Arena: FC Bayern geht gegen BVB in Führung

11. Minute: TOOOOOOOR! Traumhafte Kombi beim FC Bayern! Schweinsteiger lässt schön auf Pizarro klatschen, frei vor Weidenfeller bleibt der Peruaner cool und verwandelt zum 1:0!

5. Minute: Erste Abschlüsse auf beiden Seiten. Sowohl Weidenfeller als auch Starke musste bereits eingreifen.

1. Minute: Anstoß! Der Ball in der Allianz Arena zwischen den Legenden des FC Bayern und des BVB läuft.

+++ 13.46 Uhr: Gleich geht‘s los! Gespielt werden 2 × 30 Minuten. Auch dabei ist Felix Neureuther, der dieses Spiel kommentieren wird.

+++ 13.33 Uhr: Jetzt kommen auch die BVB-Stars aufs Feld! Allen voran Kevin Großkreutz, gefolgt von Marcel Schmelzer, Dedé, Roman Weidenfeller und Sven Bender.

Wembley-Revival in der Allianz Arena: FC Bayern gegen BVB im Live-Ticker

+++ 13.30 Uhr: So, die Legenden von 2013 sind wieder in den Katakomben. Daher kommen nun weitere Ex-Stars der Münchner. Andreas Ottl, Hans-Jörg Butt, Thomas Linke („Kennt ihr den noch?“), Paulo Sergio, Zé Robert und Geburtstagskind Giovane Elber werden nun in der Arena präsentiert.

+++ 13.21 Uhr: Jetzt kommt gleich das Legende-Team des BVB. „Ich finde das toll“, sagt Präsident Herbert Hainer: „Ich kann mir vorstellen, dass der Abend vor zehn Jahren nicht so toll war. Aber das ist wahrer Sportsgeist.“

+++ 13.18 Uhr: Auch der neue CEO Jan-Christian Dreesen ist natürlich da und spricht über das Triple 2013. „Das war alles wie im Rausch. Dieses Finale von 2013 war der Grundstein für die Erfolge danach“, so JCD. Anschließend kommt Bayern-Held Dante zu Wort: „Danke Fans, ich liebe Euch!“

+++ 13.10 Uhr: 10 Jahre Triple? Wie schnell die Zeit vergeht. „Das will man nicht glaube, aber schön, dass ihr alle gekommen seid“, sagt Philipp Lahm bei der Präsentation. Dann kommt Jupp Heynckes und die Arena wird richtig laut! „Jupp, Jupp, Jupp“-Rufe hallen durchs Stadion. „Es ist mit einer Riesenfreude, es ist überwältigend, dass so viele Spieler gekommen sind. Die zehn Jahre sind unfassbar schnell vergangen. Ich möchte mich bei den Spielern bedanken, aber auch bei den Fans. Ohne die gibt‘s keine Emotionen. Sie waren in der Allianz Arena immer überragend.“

Wembley-Revival in der Allianz Arena: Tapalovic-Auftritt wirft Fragen auf

+++ 13.06 Uhr: Zunächst werden die Busfahrer, der Stuff hinter der Mannschaft in die Arena gebeten. Anschließend wird der damalige (und bald wieder?) Torwart-Trainer Toni Tapalovic vorgestellt. Stadionsprecher Lehmann begrüßt den Ex-Trainer von Manuel Neuer auffällig explizit. Ist da etwas mehr im Busch? Die Fans freuen sich darüber, doch richtig laut wird es, als der „Tiger“ Hermann Gerland vorgestellt wird.

+++ 13 Uhr: Jetzt geht‘s los! Stephan Lehmann eröffnet die Team-Presentation in der Allianz Arena! Das Wohnzimmer des Rekordmeisters ist ordentlich besucht – aber natürlich nicht ausverkauft. Zum Auftakt läuft ein Video mit den besten Szenen aus der Triple-Saison 2013.

Erstmeldung vom 23. Juli, 12.23 Uhr: München – Endlich geht‘s wieder los beim FC Bayern in der Allianz Arena!

Am Sonntag ab 13 Uhr starten die Team-Präsentation des Rekordmeisters im Münchner Norden. Besonderes Highlight davor: In einem Legendenspiel treffen die Bayern-Stars von 2013 in der Arena auf den BVB. Für viele Fans ein absolutes Schmankerl.

Wembley-Revival in der Allianz Arena: FC Bayern gegen BVB im Live-Ticker

Ab 13.45 Uhr treffen Jerome Boateng, Mario Mandzukic und Co. auf die Dortmund-Stars von damals. Mit dabei in Schwarz-Gelb: Kevin Großkreutz und Marcel Schmelzer. Darüber hinaus haben sich einige weitere Bayern-Legenden angekündigt. So soll auch Triple-Coach Jupp Heynckes vor Ort sein.

Im Anschluss an das Wembley-Spiel, welches anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Champions-League-Finals ausgetragen wird präsentieren die Münchner dann ihr Frauen-Team der Saison 2023/24. Unter anderem dürften sich die Fans dabei auf Linda Dahlmann und Giulia Gwinn freuen.

Team-Präsentation beim FC Bayern: Kimmich, Gwinn und Co. in der Allianz Arena

Ab 16 Uhr kommen dann Joshua Kimmich und Co. in die Allianz Arena und trainieren anschließend vor den zahlreichen Fans in der Arena. Wenn das nicht vielversprechend klingt? Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts! (smk)

