Spanien löst Ticket für EM 2020 - Aber was macht Bayern-Star Thiago da? 

Thiago Alcantara durfte für die „rote Furie“ von Beginn an ran.

Spanien löst als nächstes Team das Ticket für die EM 2020. Mittelfeldmann Thiago Alcantara vom FC Bayern spielt von Beginn an - und sorgt früh im Spiel für einen Aufreger.

Stockholm - Die spanische Nationalmannschaft hat ihre Skandinavien-Reise im Rahmen der EM-Quali mit einem Unentschieden beendet. Wie schon im ersten Auswärtsspiel in Norwegen spielte der frühere Welt- und Europameister auch in Schweden 1:1.

Das Ergebnis von Stockholm reichte, um als nächstes Team das Ticket für die EM 2020 (in zwölf europäischen Städten und einer asiatischen Stadt) zu lösen. Im Vergleich zum Norwegen-Spiel kassierte Spanien nicht kurz vor Schluss den Ausgleich, sondern lief lange einem Rückstand hinterher. Die gastgebenden Schweden agierten tapfer auf Augenhöhe und hätten den Sieg letztlich sogar verdient gehabt.

Bayern-Star Thiago startet für Spanien - und vergibt frühe Führung

Doch in der Nachspielzeit drückte die „Furia Roja“ und Rodrigo Moreno vom FC Valencia war es, der den Ball zum Endstand in die Maschen beförderte. Dessen Cousin vom FC Bayern, Thiago Alcantara, hätte bereits früh in der Partie die Weichen auf Sieg stellen können: Nach einer Schläfrigkeit der schwedischen Defensive lief der Münchner Mittelfeldmann alleine auf Torwart Robin Olson zu, verpasste jedoch ein Abspiel zum mutmaßlich sicheren 1:0 (im Video ab Minute 1:35):

Letztlich genügte den Spaniern auch der eine Punkt, um sich eines der beiden Tickets der Gruppe F für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Dahinter kämpfen mit Schweden, Rumänien und Norwegen noch drei Mannschaften um die letzte verbliebene Fahrkarte.

Kürzlich verkündete Thiago Alcantara Worte, die in den Ohren der FC-Bayern-Fans wie Musik klingen. Außerdem verriet der Spanier, welche Topklubs es ihm besonders angetan haben. Bei tz.de* gibt‘s mehr Infos dazu. Dort lesen Sie auch, wie sein Bayern-Kollege Alphonso Davies für einen historischen Moment der kanadischen Nationalelf sorgte.

pf

*tz.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks