Enthüllt: FCB-Star fuhr zur Vertragsverlängerung ans Gelände - und überlegte es sich plötzlich anders

München - Der FC Bayern München wird, wenn nicht alles komplett aus dem Ruder läuft, Ende Juni zum achten Mal in Folge Deutscher Meister*. Die vergangenen Wochen und Monate hat man beim FCB genutzt, um mit einigen wichtigen Eckpfeilern des aktuellen Erfolgs zu verlängern.

Allerdings fehlen neben Hansi Flick*, Manuel Neuer, Thomas Müller und Alphonso Davies noch einige Leistungsträger. Zum Beispiel Thiago. Was wird aus dem Zauberfuß?

FC Bayern München: Thiago-Zukunft weiter unklar - aktuell verletzt

Derzeit muss der Mittelfeldspieler verletzt passen, wie Flick auf der Pressekonferenz* vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (hier im Live-Ticker) erklärte. Einen positiven Nebeneffekt könnte das aus Bayern-Sicht ja haben - kann sich Thiago jetzt in Ruhe sortieren und dann den neuen Vertrag unterschreiben?

Wie die Bild nun berichtet, war Thiago schon kurz davor, den Stift in die Hand zu nehmen. Am 4. Mai fuhr er am trainingsfreien Tag am Bayern-Gelände vor. Alles schien ausgehandelt zu sein - doch er machte einen Rückzieher und wollte zusätzliche Bedenkzeit. Warum?

Thiago: Vertragsverlängerung beim FC Bayern München? Barcelona immer noch im Kopf

Laut Bild wollte er weitere Bedenkzeit, denn: Er und Ehefrau Julia Vigas überlegen offenbar immer wieder, zusammen mit den beiden Kindern nach Spanien zurückzukehren - in die Heimat in der Nähe von Barcelona. Spekulationen rund um ein erneutes Barca-Engagement gab es seit Thiagos Wechsel von den Blaugrana nach München* im Jahr 2013 immer wieder.

Nach Informationen der Bild ist nun, nach der erwünschten Bedenkzeit, aber sicher: Die Tendenz ist „klar pro Bayern“. Thiago habe das auch schon dem einen oder anderen FCB-Kollegen so mitgeteilt.

FC Bayern München: Neuer Thiago-Vertrag bald fix?

Alle Zweifel also beseitigt? Wenn alles glatt geht, dürfte bald der nächste Erfolgsgarant einen neuen Bayern-Vertrag unterschreiben. Und das, noch bevor die Bundesliga* zuende gespielt ist.

Stehen bei einem anderen Star die Zeichen dagegen auf Bundesliga*-Abschied? Lucas Hernandez wurde schon bei zwei Top-Klubs angeboten. Währenddessen schreibt Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger weiter Schlagzeilen - jetzt wurde eine bewegende Anekdote bekannt.

