FC Bayern plötzlich an Kane-Kumpel dran – Pavard fast weg

Von: Florian Schimak, Philipp Kessler, Manuel Bonke, Korbinian Kothny

Teilen

Benjmain Pavard verlässt wohl den FC Bayern. Die Münchner arbeiten bereits an einem Ersatz. Der Transfer-Ticker.

Update vom 29. August, 16.22 Uhr: Bastelt der FC Bayern im Geheimen an einem Überraschungs-Transfer? Die Münchner befassen sich nach tz-Infos konkret mit Eric Dier! Kurios: Der 29-jährige Engländer steht noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag – aber auch nur bis 2024. Also eine ähnliche Ausgangsposition wie vor einigen Wochen bei Harry Kane.

Dier würde einige Planstellen beim FC Bayern schließen, weil der englische Nationalspieler sowohl in der Innenverteidigung, als auch als Rechtsverteidiger auflaufen könnten. Zudem absolvierte er eine Vielzahl seiner Spiele für die Spurs auf der Sechs und wäre da die von Thomas Tuchel gewünschte Option der „Holding Six“.

Eric Dier (l.) könnten ebenfalls zum FC Bayern wechseln. © IMAGO / Shutterstock/ Sven Simon

Dier zum FC Bayern? Bosse basteln an Überraschungs-Transfer - Pavard-Deal bald fix

Update vom 29. August, 14.38 Uhr: Geht jetzt alles ganz schnell? Nach tz-Informationen hat Benjamin Pavard endlich die Wechselfreigabe erhalten und der Deal steht kurz vor dem Abschluss. Der Medizincheck ist für heute oder morgen geplant.

Auch bei einem Nachfolger für den Franzosen scheinen die Bayern fündig geworden zu sein: Der englische Journalist Pete O‘Rourke vom englischen Portal Football Insider berichtet, dass sich der FC Bayern und Chelsea über einen Transfer von Trevoh Chalobah geeinigt haben. Demnach soll der 24-Jährige die Freigabe zum Medizincheck erhalten haben. Die Münchner und Chelsea sollen sich auf eine Leihe plus Kaufoption verständigt haben. Nach tz-Informationen ist es aber noch nicht so weit. Es hapert an der Ablöse, da Chelsea Chalobah nur verkaufen will. Auch weiterhin im Rennen: Lutsharel Geertruida.

Benjamin Pavard will den FC Bayern verlassen. Trevoh Chalobah soll sein Nachfolger werden. © Imago

Pavard-Entscheidung wohl gefallen FCB-Star auf dem Weg nach Mailand

Update vom 29. August, 13.37 Uhr: Benjamin Pavard erhält allen Anschein nach die Freigabe für einen Wechsel zu Inter Mailand! Das berichtet der italienische Sportjournalist Gianluca Di Marzio. Demnach haben die Bayern-Verantwortlichen das Inter-Angebot angenommen und der Franzose wird nach Italien wechseln.

Favorit auf seine Nachfolge soll nach wie vor Trevoh Chalobah sein. Tuchel soll mit dem Engländer bereits telefoniert haben und der Chelsea-Verteidiger scheint einem Transfer nicht abgeneigt. Das Problem: Der FC Chelsea will in den Deal wohl eine Kaufpflicht für den FC Bayern integrieren, die Münchner präferieren eine Leih-Lösung. Falls der Chalobah-Transfer platzt, soll Bella-Kotachap die erste Alternative beim FCB sein. Das berichtet Sky-Journalist Florian Plettenberg. Demnach stehen die Bayern-Verantwortlichen auch mit dem FC Southampton in Kontakt.

Benjamin Pavard verlässt den FC Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Chelsea- und DFB-Star bei Pavard-Nachfolge in Pole Position

Update vom 29. August, 11.03 Uhr: Findet der FC Bayern noch einen Pavard-Nachfolger? Wie bereits berichtet, sollen die Münchener von Inter eine Deadline bis 15 Uhr erhalten haben, um über einen Transfer zu entscheiden. Bei der Nachfolge scheinen sich zwei Namen herauszukristallisieren.

Trevoh Chalobah und Armel Bella-Kotchap! Sportjournalist Florian Plettenberg berichtet, dass der FCB weiterhin an einem Leih-Deal mit dem DFB-Star interessiert ist und sich in Gesprächen mit dem FC Southampton befindet. Zwar sei nach wie vor auch Borussia Dortmund im Rennen, die Münchener aber in der Pole Position. Der Evening Standard berichtet zudem, dass der FC Chelsea sein Preisschild für Chalobah auf 58 (!) Millionen Euro gesetzt hat. Zu viel für die Bayern!

Wer wird der Pavard-Nachfolger? Trevoh Chalobah oder Armin Bella-Kotchap? © Imago

Pavard-Entscheidung heute? Bayern arbeitet an Leih-Deal, Chelsea bleibt stur

Update vom 29. August, 7.56 Uhr: Fällt heute die Entscheidung im Transfer-Theater um Benjamin Pavard? Die italienischen Transfer-Experten Ginbaluaca Di Marzio und Fabrizio Romano berichtet dies zumindest. Demnach müssen die Bayern am Dienstag bis 15 Uhr entscheiden, ob sie das Inter-Angebot für den Franzosen annehmen.

Die Münchener sollen deswegen auch Gespräche mit dem FC Chelsea wegen eines Transfers von Trevoh Chalobah gestartet haben. Allerdings lehnen die Londoner einen Leih-Deal, wie vom FC Bayern angedacht, ab und bestehen auf eine Verpflichtung. Die Gespräche sollen weiterlaufen.

Amiri-Poker vor nächster Kehrtwende: Transfer-Theater um früheren DFB-Star

Update vom 28. August, 20.02 Uhr: Nächste Wende im Transfer-Theater um Ex-Nationalspieler Nadiem Amiri: Nachdem der 26-Jährige von Bayer Leverkusen dem englischen Premier-League-Absteiger Leeds United im Laufe der letzten Woche zunächst ab-, dann zu, und anschließend scheinbar endgültig abgesagt hatte, hat er seine Meinung jetzt wohl erneut geändert. Nach Informationen des Kicker kann sich der Mittelfeld-Allrounder einen Wechsel zum von Ex-Gladbach-Coach Daniel Farke trainierten Leeds „nun doch zumindest wieder vorstellen“.

Und passend dazu registrierte das Magazin am für Leverkusener Profis trainingsfreien Montag „auf den üblichen Flugradar-Seiten“ einen Privatflug vom nahen Düsseldorf in die englische Stadt. Befand sich darin der fünffache deutsche Nationalspieler? Die Bild berichtete am Montagnachmittag, Amiri sei tatsächlich auf dem Weg zum Championship-Klub. Die beiden Vereine sollen sich bereits seit vergangener Woche einig sein. Bayer winkt eine Ablöse von rund sechs Millionen Euro zuzüglich Boni, dem 26-Jährigen selbst ein finanziell lukrativer Kontrakt über vier Jahre. Bei der von Xabi Alonso trainierten „Werkself“ hat Amiri einen schweren Stand, absolvierte in den bisherigen drei Saisonspielen nur eine Spielminute.

Während Pierre Kalulu (r.) Benjamin Pavard in der Bayern-Abwehr ersetzen könnte, sorgt der einstige Nationalspieler Nadiem Amiri (l.) für reichlich Verwirrung auf dem Transfermarkt. © Imago / Uwe Kraft / Independent Photo Agency

Transferfenster in den letzten Zügen: Bei den Bayern stehen Veränderungen an

Erstmeldung vom Montag, 28. August, 14.56 Uhr: München – Endspurt auf dem Transfermarkt. Bis zum 1. September, 18 Uhr, dürfen die Bundesliga-Klubs noch ihre Kader verstärken. Gerade beim FC Bayern dürfte sich in den kommenden Tagen noch etwas tun.

Dreesen optimistisch bei Pavard-Thematik: Ende der Transfer-Saga in Sicht?

Seit Monaten ist eigentlich klar: Benjamin Pavard will den deutschen Rekordmeister verlassen. Nur getan hat sich seitdem nichts. Der Franzose, die Bayern und Inter Mailand scheinen sich zwar über einen Transfer einig zu sein, nur haben die Münchener noch immer keinen geeigneten Nachfolger für den 27-Jährigen gefunden.

Auch bei der Präsentation von FCB-Neuzugang Daniel Peretz war der Franzose mal wieder Thema. Und siehe da: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen ließ durchblicken, dass die Transfer-Saga doch noch zum Abschluss kommen könnte. „Ich bin optimistisch, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können“, sagte Dreesen zu einem möglichen Pavard-Abschied.

Pierre Kalulu soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen. © IMAGO/Loris Roselli

Holt der FC Bayern den Pavard-Nachfolger aus Mailand?

Haben die Bayern mittlerweile etwa einen Nachfolger gefunden? An Namen mangelte es zumindest nicht in den letzten Tagen. Kenny Tete und Trevoh Chalobah aus der Premier League wurden zuletzt an der Säbener Straße gehandelt. Jetzt scheinen die FCB-Verantwortlichen aber ihren Blick nach Italien zu richten.

Der italienische Sportjournalist Daniele Longo von der La Gazzetta dello Sport bringt Pierre Kalulu vom AC Mailand bei den Münchnern ins Gespräch. Demnach haben die Bayern bereits Kontakt zum Management des Franzosen aufgenommen, aber noch nicht mit den Mailändern. Kalulu selbst soll sich einen Wechsel nach München vorstellen können, auch wenn AC-Trainer Stefano Piolo den Verteidiger anscheinend gern halten will.

Kalulu steht in Mailand noch bis 2027 unter Vertrag und besitzt einen Marktwert von 30 Millionen Euro. Der Verteidiger könnte wie Pavard die Position des Rechts- und Innenverteidigers bekleiden. (kk)