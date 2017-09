FC Bayern trennt sich offenbar von Ancelotti - übernimmt Sagnol?

Auf die Niederlage bei PSG folgt bei den Bayern offenbar der große Knall: Berichten zufolge trennt sich der FCB von Coach Carlo Ancelotti.

15.35 Uhr: Auch die Nachrichtenagenturen vermelden nun das mutmaßliche Ende der Amtszeit von Carlo Ancelotti in München.

15.17 Uhr: Dafür gibt es nun eine zweite Quelle: Sport-Bild Fußballchef Christian Falk schreibt auf Twitter, die Trennung sei fix. Willy Sagnol übernehme als Interims-Coach.

14.57 Uhr: Mittlerweile schreiben verschiedenste Medien - darunter etwa Sport1 - vom Aus für Carlo Ancelotti. Einzige Quelle ist aber immer noch der Bericht von ESPN, weitere Hinweise oder ein offizielles Statement aus der Säbener Straße gibt es derzeit nicht. Vorsicht ist also nach wie vor geboten.

14.40 Uhr: War es das für Carlo Ancelotti? Der Sportsender ESPN will aus Vereinskreisen erfahren haben, dass der Italiener das Traineramt niedergelegt hat!

München - Der FC Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Wie unter anderem der TV-Sender Sky Sport News und die Sport Bild am Donnerstag meldeten, zog der Verein damit die Konsequenzen aus dem unbefriedigenden Saisonstart und vor allem dem 0:3 vom Vorabend in der Champions League bei Paris St. Germain. Der Sportsender ESPN hatte berichtet, dass Ancelotti dem deutschen Fußball-Rekordmeister seinen Rücktritt angeboten habe.

Nach der Demütigung in der Champions League bei Paris St. Germain (0:3) am Mittwoch soll angeblich vorerst Assistent Willy Sagnol die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters übernehmen. Vor der Länderspielpause treten die Münchner am Samstag bei Hertha BSC an.

