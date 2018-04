Nur ein Verein neben dem FC Bayern hat noch Chancen auf das Triple

Mit dem Gewinn des Meistertitels hat der FC Bayern den Grundstein zum Triple gelegt. Doch wer außer dem deutschen Rekordmeister darf sich in Europa noch Hoffnungen auf den Dreifach-Triumph machen?

München/Barcelona - Bayern München und der FC Barcelona sind die einzigen beiden Klubs in Europa, die sich in dieser Saison noch realistische Hoffnungen auf das Triple machen dürfen. Die Bayern, seit vergangenem Samstag zum 28. Mal deutscher Meister, stehen vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mit einem Bein in der Vorschlussrunde. Im DFB-Pokal-Halbfinale müssen sie am 17. April zu Bayer Leverkusen.

Barca ist im spanischen Königspokal bereits einen Schritt weiter und trifft im Endspiel am 21. April auf Sevilla. In der Primera Division haben die Katalanen sieben Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid, in der Königsklasse nach dem 4:1 im Hinspiel gegen AS Rom beste Chancen auf die Runde der letzten Vier.

Juventus Turin strebt in der Serie A dem siebten Scudetto nacheinander entgegen und steht auch im Pokalfinale (9. Mai gegen AC Mailand). Der Halbfinal-Einzug in der Champions League ist nach dem 0:3 im Hinspiel gegen Titelverteidiger Real Madrid allerdings äußerst unwahrscheinlich. Real, das das Triple noch nie gewann, ist im Landespokal schon ausgeschieden - ebenso wie der FC Liverpool, Manchester City und die Roma. Sevilla kann nicht mehr spanischer Meister werden.

Die Bayern gewannen 2013 ihr einziges Triple unter Trainer Jupp Heynckes. Barca hat den Dreierpack aus Landesmeisterpokal/Champions League, Meisterschaft und nationalem Pokal als einziger Klub zweimal gewonnen (2009 und 2015). Erster Triple-Sieger war 1967 Celtic Glasgow.

Das sind die Triple-Sieger:

1966/67 Celtic Glasgow

1971/72 Ajax Amsterdam

1987/88 PSV Eindhoven

1998/99 Manchester United

2008/09 FC Barcelona

2009/10 Inter Mailand

2012/13 Bayern München

2014/15 FC Barcelona

*Gewinn von Europapokal der Landesmeister/Champions League, Meisterschaft und nationalem Pokal in einer Saison

SID