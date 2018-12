Das Team des FC Bayern München in Lederhosen beim Fotoshooting für den Bier-Sponsor.

Der FC Bayern München ist in einer Tabelle abseits des sportlichen Geschehens auf Rang eins gelandet. Den Fans wird das nicht gefallen.

München/Dortmund - Der FC Bayern München hat den Anspruch, in jeder Wertung auf Rang eins zu stehen. Das ist dem Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters geschuldet. Die Fans sehen das durchaus auch so, doch über den ersten Platz in einer bestimmten Wertung dürften sich weder die Anhänger des FC Bayern, noch die der anderen Vereine freuen. Es geht um die Wurst - und auch ums Bier.

FC Bayern München: Teuerste Stadionwurst der Bundesliga

Bei keinem Verein der Fußball-Bundesliga ist die Stadionwurst so teuer wie beim FC Bayern in der Allianz Arena. Das geht aus der aktuellen SPONSORs-Analyse zum Stadioncatering der 36 Fußball-Erst- und Zweitligisten hervor.

In der WM-Arena von 2006 müssen die Fans 4,20 Euro für eine Bratwurst hinlegen, die bei vielen Anhängern zum Stadionbesuch einfach dazu gehört. Damit kostet die Münchner Wurst ganze 60 Cent mehr als die zweitteuerste Wurst der Liga, die es beim VfB Stuttgart gibt (3,60 Euro). Die günstigsten Bratwürste gibt es übrigens bei Borussia Dortmund und dem SC Freiburg (2,80 Euro).

FC Bayern München und Hertha BSC Berlin führen Bierpreisliste an

Auch beim Blick auf die Preise für Bier in den Bundesliga-Stadien führt der FC Bayern gemeinsam mit Hertha BSC das Tableau an. Für den 0,5-Liter-Becher Bier zahlen die Fans in München und Berlin stolze 4,40 Euro. Dahinter rangieren der 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg, Werder Bremen und die TSG Hoffenheim mit jeweils 4,30 Euro pro Becher. Der einzige Bundesligist, der sein Bier für unter vier Euro verkauft, ist Borussia Dortmund, der 3,90 Euro als Preis aufruft.

Insgesamt seien sowohl die Preise für Bratwürste als auch für Bier in den Bundesliga-Stadien seit der Saison 2013/14 stark angestiegen. Der Durchschnittspreis für Würste stieg in den letzten sechs Spielzeiten im Schnitt um 30 Cent (das sind zehn Prozent) auf 3,20 Euro, der für Bier um 50 Cent (plus drei Prozent) auf 4,20 Euro.

