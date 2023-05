FC Bayern vor überraschendem 70 Millionen Euro-Transfer von DFB-Star?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach Verstärkungen und hat offenbar einen deutschen Nationalspieler im Visier.

London/München - Die Kaderplanung beim FC Bayern München läuft seit längerer Zeit auf Hochtouren und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sucht nach Spielern, die den Kader des deutschen Rekordmeisters für die kommende Saison verstärken. Mit neuem Personal auf dem Rasen soll die Dominanz der vergangenen Jahre zurückkommen, mit der der FC Bayern zehn Meisterschaften in Folge feiern konnte.

Kai Havertz Geboren: 11. Juni 1996 Verein: FC Chelsea Position: Offensives Mittelfeld

FC Bayern München: Interesse an Havertz?

Nach Informationen des spanischen Online-Portals fichajes hätte Trainer Thomas Tuchel gerne Kai Havertz in seinem Kader für die nächste Saison. Als Ablösesumme stehen 70 Millionen Euro im Raum. Tuchel soll sich intern für einen Vorstoß beim deutschen Nationalspieler eingesetzt haben und ihn als Wunschspieler auserkoren.

Der Coach des FC Bayern München schätzt die Qualitäten des ehemaligen Leverkuseners. Die beiden haben bereits beim FC Chelsea zusammengearbeitet und 2021 den Titel in der Champions League feiern können. Im Finale setzten sich die Londoner gegen Ligakonkurrent Manchester City durch. Torschütze des einzigen Treffers im Endspiel war übrigens Havertz, der sich damit unsterblich machte beim FC Chelsea.

Wechselt Kai Havertz (r.) zum FC Bayern München? © IMAGO/Sebastian Frej

In den vergangenen Monaten wurde Havertz immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, auch als Julian Nagelsmann noch Cheftrainer war. Nun, da sein alter Förderer Tuchel das Zepter beim deutschen Rekordmeister übernommen hat, könnte ein Transfer des Offensivspielers näherrücken.

FC Bayern München: Havertz soll 70 Millionen Euro kosten

„Bayern ist generell ein Riesenverein, zu dem man als deutscher Spieler schwer Nein sagen kann, aber mein persönliches Ziel war es immer, irgendwann im Ausland zu spielen. In England oder Spanien“, sagte Havertz Ende März in einem Interview mit der Sport Bild und heizte damit die Gerüchte weiter an.

Der 23-Jährige besitzt beim FC Chelsea noch einen Vertrag bis Mitte 2025 und derzeit ist unklar, wie man in London mit ihm über den Sommer hinaus plant. Bis ein neuer Trainer verpflichtet wird, kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit zu keinen Abgängen. Erst wenn der neue Coach sein Einverständnis gibt, wird der FC Bayern eine Chance auf einen Havertz-Transfer haben. (smr)