Respektloser Spruch von Uli Hoeneß? Freche Aussage über Hannover

Das Auswärtsspiel in Hannover war wahrlich keine Herausforderung für die Bayern. Uli Hoeneß zeigte das ganz offen - und wenig schmeichelhaft für den Gegner.

München - Während Real Madrid an diesem Wochenende spielfrei hatte, weil sich die Mannschaft nicht für das Finale des spanischen Pokals qualifiziert hatte (Barcelona holte sich den Pokal mit einem 5:0 gegen Sevilla), mussten die Bayern in Hannover ran. Es könnte also der Eindruck entstehen, dass die Madrilenen ausgeruhter und möglicherweise fitter in das erste Halbfinale am Mittwoch gehen werden. Zumal Trainer Zinédine Zidan durch eine clevere Idee seinen Topstürmer Ronaldo besonders einsatzfähig machen will.

Doch aus Sicht von Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist das alles kein Problem. Nach dem locker-souveränen 3:0-Sieg seiner Bayern gegen Hannover behauptete er frech: „Wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel. Heute war Pause!“

Fans sauer: Das ist respektlos!

Natürlich haben die Bayern in der Bundesliga schon lange keine Konkurrenz mehr, stehen längst wieder als Meister fest und selbst Borussia Dortmund bekam unlängst eine 6:0-Packung in der Allianz-Arena. Doch diese offene Aussage von Uli Hoeneß empfinden manche als respektlos, arrogant und überheblich gegenüber dem Gegner und der ganzen Bundesliga.

Das ist zumindest der Vorwurf, der in so manchen Facebook-Kommentarspalten und auch auf Twitter zu lesen ist. „Der Mann wird jeden Tag untragbarer“, meint etwa der Twitter-User Schwalbinger. „Was will Uli mit so einem Dreck erreichen? Absolut unnötig mal wieder“, zeigt sich auch ein anderer Twitter-Nutzer enttäuscht von der Aussage.

Der Spruch von Hoeneß erinnert an ein Zitat von Ex-Trainer Pep Guardiola aus dem Jahr 2015. „Die Bundesliga ist vorbei“, gab dieser seiner Mannschaft nach der vorzeitigen Meisterschaft zu verstehen - und schickte eine B-Elf auf den Platz. Für ihn zählte fortan nur noch der Titel in der Champions League, der aber letztlich nicht gewonnen werden konnte.

Der Bericht zum Hannover-Spiel: Lockerer Aufgalopp für Kracher gegen Real - Bayern siegen in Hannover (tz.de*)

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes