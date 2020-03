FCB-PK im Live-Ticker: Besondere Maßnahmen vor Union-Spiel - Gibt es ein Verletzungs-Comeback?

Hansi Flick spricht vor dem ersten Geisterspiel des FC Bayern bei Union Berlin zur Presse. Wie bereitet der FCB-Coach sein Team darauf vor? Die PK im Live-Ticker.

Das Coronavirus* greift weiter um sich.

Die Partie des FC Bayern bei Union Berlin findet als Geisterspiel statt.

Die PK um 12.30 Uhr mit FCB-Coach Hansi Flick* zu diesem Spiel im Live-Ticker.

Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Bildschirm nach unten ziehen

München - Der FC Bayern* steht trotz seiner großen Historie am kommenden Wochenende vor einem Debüt. Erstmals in der Geschichte des FC Bayern bestreiten die Münchner ein Geisterspiel* - also sprich eine Partie ohne Zuschauern.

Pressekonferenz mit Hansi Flick: Coronavirus - Union Berlin gegen FC Bayern ohne Zuschauer

Um die Infektionsketten des Coronavirus* zu unterbrechen, findet der komplette 26. Spieltag unter Ausschluss der Fans statt. Zwar hatte es im Laufe der Woche dahingehend unterschiedliche Meinungen gegeben, am Ende aber musste sich Union Berlin auch der Empfehlung des Gesundheitsamts beugen und auf die Zuschauer-Einnahmen verzichten.

Bayern-PK: Wie bereitet man sich auf ein Geisterspiel vor, Herr Flick?

Dem FC Bayern geht hingegen nur der Fan-Support ab. Viele haben den Eindruck, dass die Spiele ohne Zuschauer tatsächlich etwas eigentümlich wirken und scheinbar auch schwerer in die Gänge kommen. Wie stellen sich die Profis jetzt darauf ein? Wird Hansi Flick* die Vorbereitung auf das Geisterspiel anders angehen als sonst? Der Bayern-Trainer* wird es bei der PK hoffentlich verraten.

FC Bayern ergreift besondere Maßnahmen für Pressekonferenz vor Spiel gegen Union Berlin

Schon die Presserunde selbst steht am Freitag (Beginn 12.30) unter speziellen Vorzeichen. Der FC Bayern teilte am Donnerstag mit, die aktuelle Entwicklung bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus verlange von allen „besondere Maßnahmen“. Daher lässt der Verein nur eine limitierte Anzahl von Medienvertretern zur Pressekonferenz zu. Der Rekordmeister* will die Ansteckungsgefahr minimieren, eine neutrale Berichterstattung aber dennoch nicht verhindern und gestattet einen Journalisten pro Blatt.

FC Bayern: Ein Rückkehrer im Kader? Youngster wieder in der Startelf?

Rein sportlich stehen deutlich weniger Fragezeichen vor der Partie gegen den Aufsteiger. Union Berlin präsentierte sich zwar mehrfach als heimstarke Mannschaft, der Tabellenführer geht aber natürlich als klarer Favorit in das Duell an der alten Försterei.

Es bleiben Personalfragen. Wie geht es Robert Lewandowski* und Niklas Süle? Der deutsche Nationalspieler trainierte unter der Woche immerhin wieder am Ball.

Kann Ivan Perisic den Kader* schon wieder verstärken? Und bekommt Youngster Joshua Zirkzee seinen nächsten Bundesliga-Einsatz?

*merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Während die Bundesliga-Saison mittlerweile massiv durch den Coronavirus beeinträchtigt wird, gibt es weiterhin Transfergerüchte: So soll der FC Bayern Interesse an Willian vom FC Chelsea zeigen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Sven Hoppe