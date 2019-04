Vor Bayern gegen BVB: Dortmund-Juwel fällt definitiv aus - Gnabry mit Kampfansage

Titel-Showdown zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund: Knapp eine Woche vor dem Kracher hat der BVB mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ein großes Talent wird ausfallen.

Der FC Bayern München trifft am 28. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019 auf Borussia Dortmund.

Das Bundesliga-Topspiel, welches die diesjährige Meisterschaft entscheiden könnte, findet am Samstag, 6. April 2019, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena statt.

Vor dem Match haben beide Klubs 60 Punkte auf dem Konto, der FCB belegt aber dank der besseren Tordifferenz den ersten Tabellenplatz.

Bayern-Verteidiger brennt bereits auf das Topspiel gegen den BVB: „Es gibt endlich wieder einen spannenden Titelkampf.“

Update vom 01. April, 16.04 Uhr: Auch wenn für den FC Bayern noch die Partie in Heidenheim ansteht und Niko Kovac nicht über das Spiel in Dortmund reden will, wie tz.de berichtete, scheint das nicht jeder Rote so zu sehen.

„Das ist das größte Spiel der Saison“, verkündete Serge Gnabry, der in Freiburg nur von der Bank kam. „Wir wollen rausgehen und ihnen zeigen, dass wir in diesem Jahr Meister werden wollen.“ Dabei spielt für ihn das Spiel selbst eine große Rolle. „Zu wissen, dass wir die Meisterschaft vielleicht mit diesem Spiel entscheiden können, ist wichtig für uns.“

Auch auf die Aussage von Dortmunds Jadon Sancho, der 3:2-Sieg im Hinspiel sei das Highlight der Saison gewesen nahm Gnabry Bezug und schickte eine weitere Kampfansage in Richtung BVB. „Diesmal wird es andersherum sein. Wir werden es nach dem Spiel sehen, aber ich bin optimistisch.“ Shots fired!

Vor Bayern gegen BVB: Großes Dortmund-Juwel fällt definitiv aus

Update vom 01. April, 12.30 Uhr: Bitterer Ausfall für Borussia Dortmund. Der Spitzenreiter der Bundesliga wird vor dem Topspiel gegen Bayern München auf Außenverteidiger Achraf Hakimi verzichten müssen.

Wie der BVB auf Twitter verkündete, hat sich Hakimi den Mittelfuß gebrochen und muss in Madrid operiert werden. Damit ist die Saison für den 20-Jährigen gelaufen. Die Verletzung hat er sich im letzten Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg zugezogen.

ℹ️ @AchrafHakimi hat sich im Spiel #BVBWOB den Mittelfuß gebrochen - Saisonaus. Er wird in Madrid operiert.



Auch Abdou #Diallo fällt zunächst aufgrund muskulärer Probleme aus. Wie lange ist noch unklar.



Gute Besserung, Jungs! pic.twitter.com/MYtgOpC4bh — Borussia Dortmund (@BVB) 1. April 2019

Die Borussia vermeldete außerdem muskuläre Probleme bei Innenverteidiger Abdou Diallo. Wie lange er fehlen wird und ob ein Einsatz gegen den FCB möglich ist, ist noch unklar.

Update vom 01. April, 10.20 Uhr: Seit Jahren gab es keinen ähnlichen Showdown mehr um die Deutsche Meisterschaft wie in diesem Jahr 2019. Kurz bevor der FC Bayern und Borussia Dortmund direkt aufeinandertreffen, hat sich Friedhelm Funkel festgelegt, wer Deutscher Meister wird.

„Wer dieses Spiel gewinnt, wird Deutscher Meister“, sagte der Trainer von Fortuna Düsseldorf bei Sky90 und kann seine These auch begründen. „Wenn Bayern gewinnt, sind sie wieder an der Tabellenspitze.“ Allerdings warnt er den FCB auch vor den Konsequenzen einer Niederlage. „Wenn die Dortmunder in München gewinnen, sind sie fünf Punkte weg. Dann wird‘s für Bayern ganz, ganz schwer.“

Ebenfalls interessant: Der FC Bayern hat eine kuriose Spielansetzung geplant. Ist deswegen keine Double-Party am Marienplatz möglich?

FC Bayern oder Borussia Dortmund: Wird Funkel zum Königsmacher?

Zum Zünglein an der Waage könnte auch Funkel selbst mit seinen Düsseldorfern werden. Nach dem Spiel gegen den BVB muss Bayern in Düsseldorf antreten. Auch der BVB trifft noch auf die Fortuna. In den Spielen der Vorrunde konnte keiner der beiden Spitzenklubs die Funkel-Elf besiegen.

Der FC Bayern verspielte eine 3:1-Führung und musste sich nach drei Gegentreffern durch Dodi Lukebakio mit einem 3:3 begnügen. Borussia Dortmund erlitt Mitte Dezember in Düsseldorf seine erste Saisonniederlage und verlor mit 1:2. Wird Funkel am Ende zum „Königsmacher“?

Update vom 28. März, 9.32 Uhr: Arjen Robben wird den FC Bayern München zum Saisonende verlassen, der auslaufende Vertrag des Publikumslieblings wird nicht verlängert. Seine Abschiedssaison verläuft allerdings alles andere als optimal. Seit Ende November muss der Niederländer wegen diverser Verletzungen passen. In seinem bis dato letzten Spiel für den FCB überzeugte der mittlerweile 35-Jährige mit einem Doppelpack gegen Benfica Lissabon. War das Spiel in der Champions League Gruppenphase sein letzter Auftritt im Bayern-Trikot? Robben wird in seinen Comeback-Plänen immer wieder zurückgeworfen.

Arjen Robben über Comeback gegen BVB: „eher unrealistisch“

Sein eigentliches Ziel, beim Meisterschafts-Kracher gegen Borussia Dortmund wieder auf dem Platz zu stehen, muss der Flügelspieler nun wohl auch verwerfen. Gegenüber der Abenzeitung gab er, angesprochen auf das BVB-Spiel, zu Protokoll: „Ich weiß es noch nicht, wir müssen schauen, aber ich glaube es nicht, es ist eher unrealistisch."

Ein Datum, wann er wieder einsatzfähig sei, konnte der Niederländer nicht nennen: „Ich bin wieder auf einem guten Weg, aber ich bin noch nicht bei der Mannschaft. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Man kann nichts anderes machen, als hart zu arbeiten und zu kämpfen, um wieder auf dem Platz zu stehen." Zudem sei ihm der Zeitpunkt des Comebacks mittlerweile ohnehin nicht wichtig, solang es zu einem solchen überhaupt komme, denn „es sind meine letzten zwei Monate in diesem Verein, in dem ich zehn Jahre war. Ich will nochmal spielen, nochmal das Trikot anziehen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wann das ist, ist mir egal."

Arjen Robben: Karriereende? „Ich liebe den Fußball“

Seinen erfolgreiche Zeit beim FC Bayern will Robben mit dem Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals krönen: „Wir haben noch zwei Ziele diese Saison, hoffentlich gewinnen wir noch zwei Titel." Obwohl er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird, denkt der Flügelspieler noch nicht daran, seine Profi-Karriere an den Nagel zu hängen: „Die letzten Monate waren hart, aber ich liebe den Fußball. Wenn der Körper wieder mitmacht, möchte ich noch weitermachen."

Welche Wertschätzung Robben beim FC Bayern besitzt, verdeutlicht eine überraschende Aussage von Uli Hoeneß zum Titelkampf, über das tz.de* berichtet.

FC Bayern: Hummels brennt auf Showdown gegen Dortmund: „Titelkampf endlich wieder spannend“

München - Mats Hummels spricht in der Sport Bild über das bevorstehende Duell mit seinem Ex-Klub. Zu einer wirklichen Kampfansage lässt sich der Routinier zwar nicht hinreißen, er präsentiert sich aber maximal motiviert auf das Topspiel: „18.30 Uhr, abends, alle Welt schaut zu - das wird heiß, darauf brennst du als Spieler.“

Einen klaren Favoriten kann der ehemalige Nationalspieler, der eine Rückkehr ins DFB-Team allerdings nicht ausschließt, nicht ausmachen. Das spornt ihn erst recht an: „Und es ist geil, dass es endlich wieder diesen spannenden Meisterkampf gibt.“ Die mehr als enge Tabellen-Konstellation mache die Partie erst zu einem richtigen Kracher: „Für die Fans, den neutralen Zuschauer aber auch beide Mannschaften ist das doch überragend. Darauf fiebert man hin, das will jeder sehen.“

Der Abwehrrecke kennt die Verfolgungsjagd schon aus seiner Zeit bei den Borussen. Jetzt will er das Kunststück mit den Bayern wiederholen. Hummels ist also jetzt schon heiß wie Frittenfett, wir bauen auf einen genauso heißen Fight im deutschen Klassiker.

Der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern München Matthias Sammer hat sich jüngst ebenfalls zum spannenden Titel-Fight zwischen den Roten und den Schwarz-Gelben geäußert.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktion-Netzwerks