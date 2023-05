FC Bayern will zwei Topstars nach München locken

Von: Christoph Wutz

Der FC Bayern sucht akribisch nach Verstärkungen für zwei Planstellen. Besetzen könnte diese jetzt zwei absolute Topstars aus dem Ausland.

München – Mit Thomas Müller, Manuel Neuer, Lucas Hernández und Benjamin Pavard stehen derzeit bereits vier Weltmeister im Kader des FC Bayern München. Zu Beginn der neuen Saison könnte womöglich ein weiterer hinzukommen: Julian Alvarez von Manchester City, der im vergangenen Jahr mit Argentinien bei der WM in Katar triumphierte. Und auch ein Spieler des damaligen Finalgegners Frankreich könnte im Sommer nach München wechseln.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

Weltmeister Alvarez von Manchester City auf Stürmer-Liste des FC Bayern

Der FC Bayern sucht dringend nach einem neuen Stürmer. Fündig könnte er dabei jetzt offenbar beim englischen Meister Manchester City werden. Nach Informationen der Sport Bild haben die Bayern bei ihrer Suche angeblich ein Auge auf den argentinischen Fußball-Weltmeister Alvarez geworfen.

Demnach ist der 23-Jährige neben Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, Harry Kane (Tottenham Hotspur) und zwei weiteren Angreifern, die Taktikexperte Benny Grund bei den Bayern ins Spiel brachte, ein Kandidat für einen Wechsel nach München im Sommer. Kurios: Bereits 2021 hatte Alvarez selbst über eine Schlagersängerin die Gerüchte um einen Transfer zu den Bayern angeheizt.

Julian Alvarez und Adrien Rabiot, hier als Gegenspieler im WM-Finale im Dezember 2022, könnten ab Sommer gemeinsam im Trikot des FC Bayern auflaufen. © Imago / Pressinphoto

Alvarez steht in Manchester im Schatten von Haaland – Schlagen die Bayern zu?

Alvarez traf zuletzt in der Champions League bei Manchester Citys 4:0-Sieg gegen Real Madrid, steht bei den „Skyblues“ aber meist im Schatten von „Tormonster“ Erling Haaland. In 47 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte der Argentinier 17 Tore, stand aber nur 2400 von 4230 möglichen Minuten auf dem Platz.

Sein Vertrag läuft bis 2028, sein Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro. Laut dem Blatt gilt er „nicht als unverkäuflich“. Das bestätigt auch Journalist Florian Plettenberg. So habe sich der Rekordmeister nach dem Argentinier „erkundigt, weil er kein Stammspieler hinter Haaland ist“, schrieb er auf Twitter. Alvarez‘ Zukunft sei „trotz seines Vertrags bis 2028 ungewiss“.

FCB auch an Mittelfeldspieler Rabiot von Juventus Turin interessiert

Zusätzlich bringt die Sport Bild Adrien Rabiot von Juventus Turin mit den Bayern in Verbindung. Der Franzose könnte der von Trainer Thomas Tuchel gewünschte, robuste defensive Mittelfeldspieler auf Weltklasse-Niveau sein.

Aber auch eine Verpflichtung Rabiots wäre nicht günstig für die Münchner. Zwar läuft sein Kontrakt in Turin im Sommer aus und er wäre daher ablösefrei zu haben, allerdings möchte er dem Blatt zufolge mehr verdienen als bisher. Aktuell zahlt ihm Juve kolportierte sieben Millionen Euro netto jährlich. Bereits 2019 waren die Bayern wohl am 28-jährigen Vize-Weltmeister interessiert. Dieser wechselte aber anschließend von Paris Saint-Germain nach Italien.

Rabiot ist aber nicht der einzige Sechser, den die Münchner im Auge haben. Zuletzt waren Mateo Kovacic, der von Chelsea nach München kommen könnte, und Declan Rice von West Ham mit den Bayern in Verbindung gebracht worden. (wuc/SID)