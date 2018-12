BVB-Star Witsel: Der FC Bayern wollte mich verpflichten - daran aber scheiterte der Wechsel

Der FC Bayern München versuchte vor einem Jahr, Axel Witsel zu verpflichten, scheiterte aber. Der Spieler, der nun bei Borussia Dortmund spielt, erklärt die Gründe.

Dortmund - 20-Millionen-Euro-Neuzugang Axel Witsel hat die Herbstmeisterschaft öffentlich als Ziel von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ausgegeben. Über die deutsche Meisterschaft will er aber noch nicht reden. „Sie sind sechsmal in Serie Meister geworden. Wir setzen alles daran, diese Serie zu beenden, das können Sie mir glauben“, sagte der Belgier der Sport Bild mit Blick auf den FC Bayern München. Witsel ergänzte: „Auch wenn es abgedroschen klingt: Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt den Titel als Ziel ausrufen. Die Saison ist noch soooo lang.“

Der 29-Jährige sagte: „Dass wir Platz eins bis zur Winterpause nicht mehr hergeben wollen, ist nach unserem guten Start auch klar.“ Dennoch sollten er und seine Kollegen „weiter jeden Tag hart arbeiten, statt jetzt an Triumphe zu denken. Titel gewinnst du nicht durch Reden, sondern nur durch Taten!“ Der FC Bayern sei weiterhin stark: „Wenn die aufwachen und einen Lauf bekommen, können sie uns ganz schnell wieder richtig gefährlich werden.“

Axel Witsel erklärt: Darum kam der Wechsel zum FC Bayern nicht zustande

Witsel lässt zudem mit einer Aussage aufhorchen, wonach ihn der FC Bayern im Sommer 2017 nach München holen wollte. „Ich weiß, damals spielte ich seit einem halben Jahr in China. Herr Ancelotti hat sich bei Fabio Cannavaro, meinem damaligen Trainer bei Tianjin Quanjian, nach einem Transfer erkundigt und sein Interesse hinterlegt“, so der Nationalspieler. „Fabio hat ihm aber relativ schnell klar gemacht, dass er mich nicht gehen lässt. Damit war das Thema erledigt.“ Witsel war 2012 für 40 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Zenit St. Petersburg gewechselt, 2017 ging er für 20 Millionen Euro nach China. In diesem Sommer lotste ihn der BVB in die Bundesliga.

Nach 13 Spieltagen führt Dortmund die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach an. Die Bayern haben als Vierter schon neun Zähler Rückstand.

dpa mit fw