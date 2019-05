Europa League: FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Live-Stream

Der Fight geht in die zweite und entscheidende Runde. In London hat die Eintracht die Chance, Geschichte zu schreiben.

Eintracht Frankfurt hat im Rückspiel gegen Chelsea noch die Chance auf den Finaleinzug. So sehen Sie die Europa League heute live im Free-TV und im Live-Stream.

London - Es wäre die Überraschung der Saison, der absolute Coup. Heute Abend hat Frankfurt die Chance sein Final-Ticket zu lösen und seine überragende Saison mit dem Finale in Baku am 29. Mai 2019 zu krönen. Doch bis dahin ist es für die Adler von Adi Hütter noch ein langer Weg. 90 Minuten gilt es im Gastspiel an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea zu bestehen. Der Erfolg der Adler wird dabei nicht nur von der eigenen Leistung, sondern auch von der Aufstellung der Engländer abhängen. Für die Briten geht es in der heimischen Premier League nämlich um nichts mehr, die Qualifikation für die Champions League ist bereits sicher. Hochkaräter wie Eden Hazard oder Gonzalo Higuain müssen daher nicht mehr geschont werden und könnten direkt von Beginn an die Frankfurter Abwehr aufmischen. Kein schöner Gedanke, bedenkt man, dass die Frankfurter - geschwächt von der Dauerbelastung dieser Saison - erst letztes Wochenende in Leverkusen mit einem desaströsen 6:1 nach Hause geschickt wurden.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Zwei Rückkehrer sollen neue Energie bringen

Das Momentum liegt also definitiv beim FC Chelsea, der im Halbfinal-Rückspiel vor heimischer Kulisse alle Karten in der eigenen Hand hält. Die Hessen nehmen dementsprechend ihre präferierte Außenseiterrolle ein und werden versuchen alle Kräfte zu bündeln, um ähnlich wie Liverpool in Barcelona aus dem Duell David gegen Goliath als Sieger hervorzugehen. Mut macht dabei auch die Rückkehr zweier absoluter Leistungsträger.

Im Rückspiel dürfen die Frankfurter nämlich wieder auf den zuvor gelb gesperrten Rebic bauen und auch Haller wird nach längerer Verletzungspause wieder ins Aufgebot zurückkehren. Ob es für den Franzosen allerdings schon für die Startelf reicht, ist noch ungewiss. Als Joker von der Bank dürfte er aber ganz sicher eine Rolle spielen. Schon in Mailand hat die Eintracht bewiesen, dass sie auch auf internationalem Niveau auswärts gewinnen kann. Mit einem 0:0 aus dem Hinspiel sicherten sich die Adler in der italienischen Metropole mit einem knappen 1:0-Sieg das Weiterkommen. Kampfgeist, Klasse und ein starker Zusammenhalt im Team haben die Frankfurter schon weit gebracht. Wieso also nicht noch einen Schritt weiter gegen Chelsea?

Anpfiff zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt ist heute um 21 Uhr an der Londoner Stamford Bridge. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Halbfinal-Rückspiel live im Free-TV und im Live-Stream sehen können.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Europa League heute live im Free-TV bei RTL

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die mit der Eintracht mitfiebern - Free-TV-Sender RTL zeigt den Auftritt der Frankfurter wieder live und in voller Länge.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller.

Um 21 Uhr wird dann an die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund übergeben.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Live-Stream von TV Now

Hinweis: Live-Streams verbrauchen eine sehr hohe Datenmenge. Nutzen Sie daher beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung, andernfalls könnte das Daten-Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein. Sie surfen dann für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit im Internet. Im schlimmsten Fall könnten sogar zusätzliche Kosten entstehen.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Live-Stream bei DAZN

Das EL-Halbifnal-Rückspiel wird wie gewohnt auch bei der Streaming-Plattform DAZN zu sehen sein.

Ab 20.45 Uhr berichten Moderator Tobi Wahnschaffe zusammen mit den Experten Ralph Gunesch und Jonas Hummels von der Partie - kommentieren wird Lukas Schönmüller.

DAZN kann in jedem Browser oder via App auf dem Tablet und Smartphone empfangen werden.

Ein Abo bei DAZN kostet nach einer monatlichen Testphase 9,99 Euro pro Monat. Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (Partnerlink).

Apps: DAZN bei iTunes (für iOS), DAZN im Google Play Store (für Android).

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Europa League heute im kostenlosen Live-Stream

Natürlich existieren im Internet auch zahlreiche kostenlose Live-Stream-Angebote.

Doch Achtung! In der Regel lässt nicht nur die Qualität zu wünschen übrig - laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof ist die Nutzung dieser Live-Streams zudem auch noch illegal.

Daher haben wir für Sie einen Überblick mit legalen und kostenlosen Live-Stream-Angeboten zusammengestellt.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Das Halbfinal-Rückspiel heute bei uns im Live-Ticker

Wer es nicht schafft, das Spiel live vor dem Fernseher zu verfolgen, dem verschafft der Live-Ticker der Kollegen von fr.de* Abhilfe. Dort werden Sie bereits vor dem Halbfinal-Rückspiel mit Infos zur Partie versorgt und verpassen garantiert keine wichtige Szene.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Rode, Kostic - Rebic, Jovic, Gacinovic

Aufstellung FC Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Alonso - Kante, Jorginho, Barkley - Willian, Higuain, Hazard

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Wer ist Schiedsrichter?

Schiedsrichter wird Ovidiu Haţegan aus Rumänien sein - die Schiedsrichterassistenten sind heute Octavian Șovre und Sebastian Gheorghe. Vierter Offizieller ist der Tscheche Pavel Královec.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt im direkten Vergleich: So ging das Hinspiel aus

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2. Mai 2019 Europa League Halbfinal-Hinspiel Eintracht Frankfurt - FC Chelsea 1:1

FC Chelsea und Eintracht Frankfurt im direkten Vergleich: Das sagt die Statistik

Eintracht Frankfurt in der BL FC Chelsea in der PL 59 Tore 63 41 Gegentore 39 9 Spiele zu Null 15 4 Spiele ohne Torerfolg 9 36 Kadergröße 27 24,7 Durchschnittsalter 26,5 spz

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.