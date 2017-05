FC Chelsea englischer Fußballmeister

Der FC Chelsea ist wie erwartet neuer englischer Fußballmeister. Mit einem Arbeitssieg beim defensivstarken Ligakonkurrenten West Bromwich Albion sicherten sich die Londoner die sechste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte.

West Bromwich (dpa) - Chelsea-Trainer Antonio Conte schrie den Jubel aus sich raus, bevor er freudestrahlend über den Rasen rannte und seine Spieler drückte. Gleich in seinem ersten Jahr hat der Italiener mit den Blues die Meisterschaft geholt, es ist die sechste für den FC Chelsea.

"Danke, danke", rief Conte ins Mikrofon des Senders Sky. "Das ist ein großer Erfolg für meine Spieler. Ich danke ihnen für ihren Einsatz und die harte Arbeit."

Nach dem 1:0 (0:0) gegen das lange Zeit wehrhafte West Bromwich hat der Club aus London zehn Punkte Vorsprung in der Premier-League-Tabelle und ist auch vom ärgsten Verfolger Tottenham Hotspur nicht mehr einzuholen.

Den Sieg in West Brom hatte der Coach sozusagen eingewechselt. Torschütze Michy Batshuayi war erst wenige Minuten auf dem Platz, als er in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und damit für ausgelassenen Jubel auf der Gästetribüne des Stadions The Hawthorns sorgte. "Es gibt kein besseres Gefühl im Fußball", erklärte Verteidiger Gary Cahill.

Bis zu Batshuayis Tor musste Chelsea allerdings zittern. "Ich dachte, es wäre einer dieser Tage", resümierte Mittelfeldspieler Cesc Fabregas. "Wir hatten so viele Chancen und dann sind wir ein bisschen nervös geworden." Der Torschütze selbst war nach dem Abpfiff beinahe sprachlos: "Es ist toll, wir haben den Titel gewonnen, alle sind froh", sagte Batshuayi, während die mitgereisten Fans im Hintergrund lautstark sangen.

Antonio Conte hatte den Club im vergangenen Sommer nach einem enttäuschenden zehnten Platz in der Vorsaison übernommen. Unter dem früheren Nationalcoach Italiens fand der Brasilianer Diego Costa (20 Tore) zu alter Stärke. Der Belgier Eden Hazard verdreifachte seine Torausbeute von fünf Treffern 2015/16 auf bislang 15. Zudem erwiesen sich Neuzugang N'Golo Kanté vom letztjährigen Überraschungsmeister Leicester City und der anfangs umstrittene Rückkehrer David Luiz als Leistungsträger.

Chelsea erwischte zunächst einen wechselhaften Start in die Saison mit einigen Siegen, aber auch einer Heimniederlage gegen den FC Liverpool und einem deutlichen 0:3 am siebten Spieltag beim Lokalrivalen FC Arsenal. Doch nach einer Systemumstellung Contes gewannen die Blues in der Liga 13 Mal in Serie und setzten sich so von der Konkurrenz aus London, Manchester und Liverpool ab.

Nach zwei Chelsea-Ausrutschern im April gegen Crystal Palace (1:2) und bei Manchester United (0:2) übte Verfolger Tottenham Hotspur noch einmal Druck aus, patzte aber dann selbst vor einer Woche beim 0:1 in West Ham. "Ich stand in guten und schlechten Zeiten zu meinen Spielern", betonte Conte jetzt. "Wir haben den Titel zusammen gewonnen."

Um bei der nun entscheidenden Auswärtspartie in West Brom dabei zu sein, griffen einige Chelsea-Fans tief in die Tasche. Laut britischen Medien sollen Anhänger auf dem Schwarzmarkt bis zu 1800 britische Pfund (ca. 2100 Euro) für ein Ticket bezahlt haben.

