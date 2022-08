1. FC Köln in der Conference League: Wo laufen die Playoff-Spiele? TV und Stream

Teilen

Der 1. FC Köln spielt wieder europäisch – wo kann man die Conference-League-Playoffs im TV und Stream verfolgen? © Marius Becker/dpa

Am 18. und 25. August tritt der 1. FC Köln zu den Playoffs der UEFA Europa Conference League an. Wo kann man die Spiele live im TV und per Stream verfolgen?

Köln – Der 1. FC Köln ist zurück auf europäischem Fußball-Parkett. Nachdem man zuletzt vor fünf Jahren in der Saison 2017/18 in der UEFA Europa League aufgelaufen war, nimmt man nun an der UEFA Europa Conference League teil. Wenn das Team von Steffen Baumgart sich denn in den Playoffs durchsetzt – bevor die Kölner die Gruppenphase erreichen, muss nämlich zuvor voraussichtlich noch der Fehérvár FC aus Ungarn aus dem Weg geräumt werden.

24RHEIN verrät, wo Fans die Playoff-Spiele des 1. FC Köln live im TV und per Stream verfolgen können.

Das Hinspiel um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase steigt am 18. August 2022 im RheinEnergie-Stadion in Köln, eine Woche später ist man dann auf fremdem Platz, voraussichtlich in Ungarn, zu Gast. (mo)