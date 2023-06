1. FC Köln vor überraschendem Neuzugang? Stürmer vom SV Wehen Wiesbaden im Anflug

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der SV Wehen Wiesbaden kann in der Relegation in die 2. Bundesliga aufsteigen. Es droht aber der Verlust eines Leistungsträgers an den 1. FC Köln.

Update vom Samstag, 3. Juni, 23.05 Uhr: Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden steht im Fokus des 1. FC Köln, wie das Kicker-Sportmagazin berichtet. Sollten die Hessen in die 2. Bundesliga aufsteigen, wäre eine Ablöse fällig, die allerdings nicht sonderlich hoch ist. Der Stürmer schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch in der 3. Liga und gehört beim SV Wehen Wiesbaden zu den Leistungsträgern.

Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden. © IMAGO/CORINNA BECK/rscp-photo

Erstmeldung: Wiesbaden - Die Saison 2022/23 ist zwar vorbei, die Relegation steht aber erst bevor. Arminia Bielefeld beendete die Spielzeit der 2. Bundesliga nur auf Rang 16 und muss ins Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden, der in der 3. Liga Platz drei belegte. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bekommt den letzten Platz für die 2. Bundesliga in der kommenden Saison, der Verlierer muss in die 3. Liga.

Bielefeld wollte am letzten Spieltag die Relegation um jeden Preis vermeiden, doch der Auftritt der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat in der Partie beim 1. FC Magdeburg war sehr schwach. Am Ende unterlagen die Ostwestfalen auch in der Höhe verdient mit 0:4 und nehmen Rang 16 ein. Durch die deutliche Schlappe fahren sie sicherlich nicht voller Selbstbewusstsein nach Wiesbaden. Für Bielefeld geht es darum, den Durchmarsch von der 1. bis in die 3. Liga noch abzuwenden.

SV Wehen/Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld: Wer gewinnt das Hinspiel?

Ganz anders ist die Lage beim SV Wehen Wiesbaden, der sich am letzten Spieltag der 3. Liga, durch einen Sieg gegen Halle, das Ticket für die Relegation gesichert hat. Lange sah es sogar nach dem direkten Aufstieg aus, doch Konkurrenz VfL Osnabrück drehte einen 0:1-Rückstand gegen Borussia Dortmund II in der Nachspielzeit in einen 2:1-Sieg. Damit geht Osnabrück direkt hoch.

Der SV Wehen/Wiesbaden trifft auf Arminia Bielefeld. © IMAGO/Andreas Volz

Das Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld findet am Freitag, 2. Juni 2023, in Wiesbaden statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld: Relegation live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die TV-Rechte der Bundesliga-Relegation teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sat.1.

SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld: Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Wiesbaden startet am Freitag, 2. Juni 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld: Relegation im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)