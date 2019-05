Die Ecke des Jahrhunderts im Video - Vorbereiter und Torschütze erklären ihre unglaubliche Bude

Der FC Liverpool hat den FC Barcelona aus dem Halbfinale der Champions League rausgeworfen. Auch wegen einer genialen Ecke. Die Akteure erklären die Idee.

Liverpool - Der FC Liverpool hat es wirklich geschafft. Die Engländer haben den FC Barcelona nach der 0:3-Pleite im Camp Nou doch aus dem Halbfinale der Champions League geworfen (Live-Ticker zum Nachlesen). Ein für unmöglich gehaltenes Comeback wurde auf dem heiligen Rasen an der Anfield Road wahr. Mit dem Wunder wird noch in ferner Zukunft nur im Zusammenhang mit dem genialen Eckball gesprochen werden.

FC Liverpools Ecke: So kam es zum Wunder der Anfield Road

Was war passiert? Der FC Liverpool führte nach Toren von Divock Origi und Georginio Wijnaldum (zwei Stück) 3:0. Es roch alles nach Verlängerung. Bis Trent Alexander-Arnold einen Geistesblitz hatte und das Stadion Kopf stand. In der 79. Spielminute bekam das Team von Jürgen Klopp einen Eckball zugesprochen. Im Strafraum sammelten sich die Spieler des FC Barcelona und versuchten, sich einzuteilen. Währenddessen machte sich Alexander-Arnold an der Eckfahne bereit, entfernt sich dann aber mehrere Schritte. Dann bemerkte er, dass Divock Origi komplett frei am Fünfer steht. Wie von der Tarantel gestochen machte er zwei Schritte zurück zum Ball und beförderte die Kugel in die Mitte. Vollkommen unbedrängt nahm Origi den leicht aufspringenden Ball Volley, nagelte ihn an Marc-Andre ter-Stegen und Gerard Pique vorbei ins Kreuzeck.

Trent Alexander-Arnold erklärt die Ecke zu Divock Origi

Manch ein Fan konnte gar nicht glauben, was er in dem Moment gesehen hatte. Alexander-Arnold erklärte nach dem Spiel bei den Kollegen von BT Sports, was er sich in diesem Moment dachte. In den Armen von Jordan Henderson wurde der Rechtsverteidiger interviewt. Immer noch außer Atem sagte er: „Es war nur Instinkt. Es war einer der Momente, in der du die Möglichkeit siehst“, sagt der Vorbereiter. Während seiner Antwort schlich sich Divock Origi ins Bild und wurde vom Reporter abgefangen. Auf die Frage, ob der Doppeltorschütze heute die Rolle vom verletzten Mo Salah erfüllte, sagte er: „Es ging mehr ums Team. Wir haben es so gut gemacht. Wir wussten, dass es heute ein spezieller Tag werden wird. Wir wollten für unsere verletzten Spieler kämpfen“, sagte Origi und wurde von den feiernden Fans im Hintergrund übertönt - daraufhin fügte er an: „Du kannst es hören, du kannst es fühlen.“

Sie haben das Eckstoß-Tor noch nicht gesehen?

