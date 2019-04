Champions-League im Live-Ticker: Messi-Magie trifft auf die unglaublichen Drei

Der FC Liverpool fordert den FC Barcelona. Wir berichten vom Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Live-Ticker.

FC Liverpool - FC Barcelona -:- (Mittwoch, 21 Uhr)

FC Liverpool: - Bank: FC Barcelona: - Bank: Tore: - Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool! Wir berichten von dem Top-Spiel im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen wichtigen Infos rund um die Partie.

Halbfinal-Hinspiel in der Champions League: Schaltet Jürgen Klopp auch den FC Barcelona aus?

Liverpool - Der FC Barcelona empfängt den FC Liverpool. Zauberfuß Lionel Messi trifft auf Jürgen Klopp. Weltklasse Fußball ist somit eigentlich garantiert und den nötigen Rahmen für ein solches Gedicht an den Fußballsport liefert das ehrwürdige Camp Nou gleich mit.

Es ist die letzte Hürde für beide Mannschaften, bevor der Traum vom Finale in Madrid Wirklichkeit wird. Einen Favoriten gibt es dabei jedoch keineswegs. Während der FC Barcelona die Renaissance von Lionel Messi feiert, sind die Engländer rundum ihre ‚unglaublichen Drei‘ (Salah, Mane und Firmino) in der Offensive unberechenbar. Natürlich war der Argentinier nie wirklich weg, doch der womöglich beste Fußballer aller Zeiten hat sich in dieser Spielzeit neu entdeckt.

‚La Pulga‘ kommt seither vermehrt durch die Mitte und zieht die Strippen im Barca-Spiel. Ob Jürgen Klopp darauf die passende Antwort parat hat? Abwarten. Schließlich legte der deutsche Trainer die Offensivgewalt des FC Bayern in gleich zwei Spielen auf Eis.

Liverpool: Firmino vor Barca-Spiel wieder im Training

Große Sorgen aufseiten der Engländer bereitet derzeit die Leiste von Roberto Firmino. Zwar kehrte der Brasilianer am Dienstag zurück ins Training der Reds, dennoch steht weiterhin ein Fragezeichen hinter der Personalie. Doch zumindest die Hoffnung ist zurück.

Beide Teams setzten sich im Viertelfinale ohne große Probleme durch. Der FC Barcelona schaltete mit Manchster United bereits einen englischen Anwärter auf die Krone aus. Insbesondere Lionel Messi überragte. Die Mannschaft von Jürgen Klopp zeigte dem FC Porto die Grenzen auf. Allerdings wartet nun mit den Katalanen ein anderes Kaliber auf seine Mannen.

