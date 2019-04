Fußball-Fan erlaubt sich unfassbaren Streich - Mutter ist fassungslos und dreht durch

Der FC Liverpool ist für viele Menschen mehr als nur ein Fußballverein. Doch einer Mutter ging der Fanatismus zu weit. Sie war fassungslos.

Liverpool - Wenn „You‘ll Never Walk Alone“ durch die Lautsprecher tönt, dann ordnet der Fan dieses Lied am ehesten den FC Liverpool zu. Obwohl andere Vereine wie Celtic Glasgow oder Borussia Dortmund sich mit der Hymne aufs Spiel einstimmen, steht sie weltweit als Symbol für den FC Liverpool.

Die Reds sind einer der größten Traditionsvereine auf dem Globus. Mit unzähligen Fans haben die Liverpooler eine große Fanbase, für die der Klub mehr als nur ein Verein ist. Für manche ist es Lebensinhalt. Für viele sogar Grund genug, den eigenen Haussegen aufs Spiel zu setzen. So wie es eine Familie in England getan hat.

Liverpool-Fan streicht Hinterhof neu - Mutter kann ihren Augen nicht glauben

Auf der Facebook-Kult-Seite Sport Bible wurde ein Video veröffentlicht, das ein völlig verzweifelte Frau zeigt, die nach Hause kommt und ihren Augen nicht traut. Das Video trägt den Titel: „Während meine Mutter weg war, sollte ich den Hinterhof neu streichen - also habe ich Anfield gemalt“.

Es wird gezeigt, wie der Frau von der Familie die Tür zum Hinterhof geöffnet wird. Als sie erkennt, was ihr Sohn da angestellt hat, ist sie vollkommen fassungslos. Während die Tür aufgeht, ertönt im Hintergrund „You‘ll Never Walk Alone“. Der - wahrscheinlich - Ehemann und wohl die Tochter sind mit dabei, als die Frau vollkommen ausflippt.

„Oh My God“, schreit sie, als sie den grünen Boden umgeben von roten Wänden erblickt. „This is terrible“ - „Das ist grauenvoll“, schreit sie mit vor dem Gesicht zusammengeschlagenen Händen. „Ich kann es nicht glauben. Oh My God“, sagt sie und verlässt das „Anfield“ fluchtartig.

