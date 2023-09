1. FC Saarbrücken eröffnet Drittliga-Spieltag – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Rüdiger Ziehl ist Trainer beim 1. FC Saarbrücken. © Ronny Hartmann/dpa

Am Freitagabend (1. September) startet die 3. Liga in den fünften Spieltag. Lesen Sie hier, wie Sie das Freitagsspiel live verfolgen können:

Bevor es in die Länderspielpause geht, steht in der 3. Liga der fünfte Spieltag an. Eröffnet wird dieser am Freitagabend (1. September) mit der Partie 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Dortmund II. Die Saarländer wollen gegen die BVB-Reserve ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

1. FC Saarbrücken gegen Borussia Dortmund II – SÜDWEST24 verrät Ihnen, wie Sie das Drittliga-Freitagsspiel live im TV und Stream schauen können.

Anstoß im Ludwigsparkstadtion ist um 19 Uhr. (nwo)