Amine Harit oder Mark Uth: Schalke-Trainer Manuel Baum wehrt sich gegen Aufstellungs-Kritik

Amine Harit und Mark Uth: Zwei Fußballer, die beim FC Schalke 04 den Unterschied machen können. Kritiker sagen, sie könnten nicht zusammen spielen.

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04* steckt in einer sportlichen Krise. In diesen Zeiten liegt der Fokus auf zwei Spielern, die auf einen Aufschwung hoffen lassen, wie RUHR24.de* berichtet: Mark Uth (29) und Amine Harit (23). Zwei herausragende Fußballer, die den Verein weiterbringen – wenn sie fit sind.

Verein FC Schalke 04 Trainer Manuel Baum Stadion VELTINS-Arena Kapazität 62.271 Orte Gelsenkirchen, Schalke

Mark Uth oder Amine Harit: Mittelfeld von Schalke ist gut besetzt

Bis zum vierten Spieltag hatte Schalke-Stürmer Mark Uth, der von seiner Leihe vom1. FC Köln* im Sommer zurückgekehrt ist, das einzige Tor für die Königsblauen in dieser Bundesliga-Saison erzielt. Im 5:1-Testspiel gegen den SC Paderborn glänzt er und macht drei Tore. Ausgerechnet im Spiel gegen Union Berlin hatte er muskuläre Probleme.

Mark Uth hat dazu beigetragen, den Verein aus der Tristesse zu holen. Auch Schalke-Trainer Manuel Baum (41) weiß um seine Qualitäten: „Gegen den SC Paderborn hat man gesehen, welch gutes Spiel er abgeliefert hat. Das war sehr, sehr gut. Er identifiziert sich total mit der Aufgabe und ich habe ihm eine wichtige Rolle zugeteilt. Er ist tatsächlich schon ein Führungsspieler und kann es noch stärker werden.“

Das offensive Mittelfeld von Schalke 04: Platzproblem für Mark Uth und Amine Harit?

Baum nennt Mark Uth das „kreative Momentum“. Auch Amine Harit ist ein wichtiger Kreativspieler bei Schalke 04. Er gilt als talentiertester Spieler bei den Königsblauen. Wenn er fit ist, gehört er auf den Platz (alle News zum S04 auf RUHR24.de*).

Bisher ist die offensive Zentrale von Mark Uth in Beschlag genommen. Doch nach der Rückkehr nach überstandener Corona-Diagnose will auch der Marokkaner Amine Harit* spielen. Uth als hängende Spitze, Harit als offensivstarker Mittelfeldspieler. Kritiker sagen, für beide gibt es auf dem Feld kein Platz.

Nicht das erhoffte Ergebnis, aber sehr froh wieder dabei zu sein. ✊🏽 @s04 💙 pic.twitter.com/caNKMgZsSG — Amine Harit (@Amine_000) October 18, 2020

Mark Uth und Amine Harit: Desaster gegen den FC Bayern München

Zugegeben: Als Mark Uth und Amine Harit zusammen auf dem Platz standen, gab es in München ein 8:0-Desaster. Das kann man allerdings nicht an der Aufstellung der beiden festmachen: Ganz Schalke hat an diesem Tag versagt. Und ohne Harit gab es dann die schmerzlichen Niederlagen gegen Bremen und in Leipzig. (alle News zu Mark Uth auf RUHR24.de*)

Am Sonntag gegen Union Berlin hat keiner der beiden in der Startelf gespielt. Schalke hätte die Offensivstärke des verletzten Mark Uth gut gebrauchen können. Und als Amine Harit in der zweiten Halbzeit kam, kam auch mehr Bewegung und mehr Power ins Angriffsspiel.

Schalke mit Mark Uth und Amine Harit: Trainer Manuel Baum braucht eine intelligente Formation

Es sind zwei Spieler, die Manuel Baum weiterhelfen können. Es liegt am Trainer, die entsprechende Balance in der Mannschaft herzustellen. Einen Einsatz der beiden hält der Trainer auf jeden Fall für möglich: „Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Wenn man beide charakterisieren will, dann haben beide ihre Stärken direkt vor und hinter der Abwehrkette. Je nach Idee ist es daher wichtig, wenn man solche zwei Spieler dabei hat.“

+ Mark Uth glänzte beim FC Schalke 04 im Testspiel – Amine Harit gilt als Kreativkopf bei den Königsblauen. © Guido Kirchner/dpa

Auch sein Vorgänger, Ex-Schalke-Trainer David Wagner ist entgegen der Kritik der Meinung, dass beide Spieler auf dem Platz stehen können. Nach einem Freundschaftsspiel gegen den VfL Bochum sagte er: „Im Testspiel konnte es jeder sehen und im Training sehe ich es ständig, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, beziehungsweise sogar harmoniert.“

FC Schalke 04 mit Mark Uth und Amine Harit: Passende Taktik für beide Spieler

Trainer Manuel Baum muss also eine Formation finden, in der Schalkes vermeintlich kreativster Spieler Amine Harit mit Mark Uth agiert und der Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv helfen kann. Vielleicht müsste aber einer der beiden auf eine Position rücken, die sich eher nach außen orientiert. Beide fühlen sich im Zentrum am wohlsten (alle News zu Amine Harit auf RUHR24.de*)

Allerdings ist eine Taktik nicht statisch, die Spieler kleben nicht genau auf einer Position. Zwei hoch veranlagte Akteure wie Mark Uth und Amine Harit müssten mit ihrer Spielintelligenz einen Weg finden, miteinander zu harmonieren und wechselseitig Räume zu besetzen. * RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Guido Kirchner/dpa