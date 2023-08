Schalke 04 chancenlos gegen Holstein Kiel: Spiel nach frühem Rot entschieden

Von: Marcel Witte

Teilen

Live-Ticker: Der FC Schalke 04 spielt gegen Holstein Kiel © Kroeger/RHR-Foto

Der FC Schalke 04 muss am vierten Zweitliga-Spieltag die dritte Niederlage einstecken. Gegen Holstein Kiel beendete der S04 das Spiel zu zehnt.

Aufstellung FC Schalke 04: M. Müller - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan (46. J. Müller) - Schallenberg - Seguin (46. Kabadayi), Latza (73. Idrizi) - Topp (41. Tempelmann), Terodde, Ouedraogo (76. Kozuki)

Aufstellung Holstein Kiel: Weiner - Schulz, Erras, Kleine-Bekel - Skrzybski (62. Holtby), Sander, Rothe (90.+1 Wagbe) - Porath (62. Becker), Ivezic - Pichler (73. Fridjonsson), Machino (73. Remberg)

Begegnung: FC Schalke 04 - Holstein Kiel

Anpfiff: Heute (25. August), 18.30 Uhr

Endstand: 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Pichler (15.), 0:2 Machino (59.)

Platzverweise: Rote Karte gegen Schallenberg (39.)

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Nürnberg)

Schalke 04 chancenlos gegen Holstein Kiel: Entscheidung nach frühem Rot

20.25 Uhr: Abpfiff in Gelsenkirchen! Der S04 verliert hochverdient mit 0:2 gegen Holstein Kiel. Schalke beendete das Spiel nur noch mit zehn Mann nach der Roten Karte gegen Ron Schallenberg schon im ersten Durchgang. Es ist die dritte Pleite im vierten Zweitliga-Spiel, jetzt wird es ganz düster auf Schalke. Spielerisch war das gar nichts von den Königsblauen, die keine einzige hochkarätige Chance hatten.

90.+6 Minute: Kabadayi mit einer Chance per Seitfallzieher nach einer Flanke, aber deutlich über das Tor.

90.+3 Minute: Kozuki versucht es nochmal mit einer Hereingabe von rechts, aber Kiel kann den Ball abwehren.

90.+1 Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit! Und Kiel wechselt nochmal: Wagbe kommt für Rothe. Weiner kann indes weitermachen.

90. Minute: Kabadayi trifft Torwart Weiner unglücklich im Strafraum bei einer Hereingabe, der Kieler Keeper muss behandelt werden.

88. Minute: Kiel trifft den Pfosten! Rothe bedient Remberg im Schalker Strafraum, der den Ball ins kurze Eck schießen will, aber Aluminium trifft.

86. Minute: Holtby nochmal für Kiel aus rund 20 Metern, der Schuss wird von Torwart Müller pariert.

84. Minute: Die S04-Profis traben nur noch über das Feld, Kiel will das Ergebnis über die Zeit bringen.

81. Minute: Holtby versucht es für Kiel von der Strafraumgrenze, sein Flachschuss geht aber deutlich am Tor vorbei.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: 60.403 Zuschauer in der Arena

80. Minute: Da auf dem Rasen wenig los ist: 60.403 Zuschauer sind heute in der Arena, davon rund 2.400 aus Kiel.

78. Minute: Kiels Remberg ist auf und davon, wird dann aber noch von Baumgartl eingeholt. Der Schuss des Gästespielers wird vom Verteidiger zur Ecke abgefälscht.

76. Minute: Ouedraogo wird ausgewechselt und bekommt viel Applaus. Für ihn kommt Kozuki.

75. Minute: Kiels Kleine-Bekel spielt einen Rückpass etwas zu kurz, fast wäre Terodde an den Ball gekommen, aber Weiner kann noch rechtzeitig vor dem Schalker Stürmer klären.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Wechsel auf beiden Seiten

73. Minute: Beim S04 kommt Idrizi für Latza. Und nochmal ein Doppel-Wechsel bei Kiel: Fridjonsson und Remberg kommen für die Stürmer Pichler und Machino. Das Spiel scheint gelaufen, viel geht auf dem Rasen nicht mehr.

71. Minute: Erster Schuss aufs Tor des S04 in Durchgang zwei: Joey Müller schießt aus rund 25 Metern aus der Drehung genau in die Arme des Torwarts.

70. Minute: Ouedraogo tanzt zwei Gegenspieler aus und will sich dann noch einen dritten auf der rechten Seite vornehmen. Das war dann einer zu viel.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Pfiffe in der Veltins-Arena

68. Minute: Wüste Pfiffe in der Arena, als Latza einen Fehlpass völlig ohne Not ins Seitenaus spielt. Schalke hatte gerade einen vielversprechenden Konter mit viel Platz auf der linken Seite.

65. Minute: Zum ersten Mal wird Schalke dem Kieler Tor in der zweiten Halbzeit gefährlich. Kabadayi hat im Zentrum viel Platz und versucht es aus 25 Metern, verfehlt das Tor aber deutlich.

62. Minute: Kiel wechselt doppelt: Becker kommt für Porath, Holtby für Skrzybski.

61. Minute: Jetzt dürfte es ganz schwer werden für den S04, der noch keine einzige Torannäherung in der zweiten Halbzeit hatte.

Schalke 04 gegen Kiel im Live-Ticker: Gäste erhöhen gegen dezimierten S04

59. Minute: Die Entscheidung? Ouedraogo verliert vorne nach einem Dribbling den Ball in der gegnerischen Hälfte, Holstein kontert schnell über die linke Seite. Einen flachen Pass durch den Strafraum vollendet letztlich Machino zum 2:0.

59. Minute: TOR FÜR KIEL!

58. Minute: Bezeichnend: Müller will einen Doppelpass mit Latza spielen, doch der Rückpass des früheren Kapitäns landet an der Hacke des Linksverteidigers und geht ins Toraus. Spielerisch ist es weiter mau beim S04.

55. Minute: Kurze Randinfo: Das Stadiondach wird jetzt plötzlich während des Spiels geöffnet. Ob das hilft?

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: S04 hat Probleme mit Pichler

54. Minute: Kiels Stürmer Pichler kann machen, was er will, er tanzt Tempelmann und Latza aus und zieht aus 25 Metern einfach ab, verzieht das Leder aber deutlich am Tor vorbei. Der S04 bekommt den Angreifer gar nicht in den Griff, ebenso wenig wie Skrzybski.

52. Minute: Joey Müller tritt nahe des Strafraums über den Ball, Kiel kann den Fehler aber in Person von Schulz nicht ausnutzen, das Leder springt von dessen Fuß ins Toraus.

50. Minute: Kiel hält lange den Ball und sucht nach einer Lücke in der Schalker Abwehr. Die Devise ist klar: Bloß den S04 nicht auf einen Konter einladen.

48. Minute: Die Ecke bringt Kiel nichts ein. Nach einem anschließenden Einwurf gibt es ein Getümmel im Schalker Strafraum, aber Kiel kommt nicht zum Abschluss und begeht dann ein Stürmerfoul.

47. Minute: Kiel legt direkt offensiv los und holt auf der linken Seite eine Ecke heraus.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: S04 wechselt doppelt nach der Pause

46. Minute: U23-Linksverteidiger Joey Müller und Kabadayi kommen für Ouwejan und Seguin.

19.34 Uhr: Beginn der zweiten Halbzeit!

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: S04 liegt zur Pause hinten

19.18 Uhr: Halbzeitpause auf Schalke! Der S04 liegt verdient mit 0:1 hinten und ist nach der Roten Karte gegen Schallenberg nur noch zu zehnt. Kurz vor der Pause hätten die Gäste auf 2:0 erhöhen müssen. Dann wäre womöglich schon (fast) alles vorbei für die Königsblauen in Unterzahl. Jetzt bedarf es eines riesigen Kraftaktes in der zweiten Halbzeit und einer enormen spielerischen Steigerung, um noch mindestens einen Punkt zu holen. Übrigens: Es hagelt Pfiffe der Fans mit dem Halbzeitpfiff.

45.+2 Minute: Müller hält den S04 im Spiel! Kiel kontert erneut über Skrzybski, der 30 Meter lang alleine auf den Keeper zulaufen kann, dann aber lange zögert und am Torwart scheitert.

45. +1 Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Latza bügelt Baumgartl-Fehler aus

45. Minute: Baumgartl spielt einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld, Kiel kontert über Skrzybski, der Pichler in den Strafraum schicken will. Latza blockt mit einer Grätsche ab.

43. Minute: Gelbe Karte gegen Sander, der Latza kurz hinter Mittelfeld einen Tritt verpasst.

42. Minute: Wieder Ouedraogo im Mittelpunkt, jetzt hat er Platz auf links und zieht aus spitzem Winkel ab. Weiner lenkt den Ball zur Ecke.

42. Minute: Es wird ungemütlich in der Arena. Ouedraogo stolpert und fällt in einen Gegenspieler. Die Fans fordern einen Freistoß für Schalke und pfeifen lautstark.

41. Minute: Skrzybski schießt den anschließenden Freistoß selbst, knapp am Tor vorbei. Schalke wechselt: Tempelmann kommt für Topp. Die S04-Fans pfeifen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: S04 hinten und nur noch zu zehnt

39. Minute: Kiel kontert, Pichler schickt Skrzybski. Der kreuzt mit Schallenberg, der den Kieler als letzter Mann vor dem Strafraum zu Fall bringt. Aytekin zeigt direkt Rot.

39. Minute: ROTE KARTE GEGEN SCHALKE!

38. Minute: Nach der anschließenden Ecke kommt Ouedraogo zum Kopfball, aber weit am Tor vorbei.

37. Minute: Matriciani flankt auf Topp, der zum Kopfball hochsteigt, aber dabei von seinem Gegenspieler gehalten wird und daher nicht an den Ball kommt. Kein Elfmeter, das Spiel geht weiter.

36. Minute: Böser Zusammenprall bei einem Luft-Zweikampf zwischen Ouedraogo und Sander auf Höhe der Mittellinie, beide Spieler bleiben am Boden liegen, berappeln sich dann aber wieder und können weitermachen. Aytekin entscheidet auf Foul von Ouedraogo, das passt den Fans und auch Trainer Reis nicht, der nun vom Schiedsrichter ermahnt wird.

35. Minute: Topp startet von links hinter die Abwehrkette, Baumgartl will ihn mit einem langen Ball bedienen, aber Torwart Weiner geht dazwischen und schnappt sich den Ball.

32. Minute: Szenenapplaus für Ouedraogo, der von der Mittellinie aus startet, drei Gegenspieler umkurvt, dann aber kurz vor dem Abschluss am Strafraum noch vom Ball getrennt wird. Die Kieler haben den Youngster bei dem Angriff ganz schön bearbeitet, Aytekin entschied aber nicht auf Foulspiel, das gefällt vor allem Trainer Reis an der Seitenlinie gar nicht.

30. Minute: Auf der Gegenseite landet der Ball nach einem weiten Schlag über Terodde zu Ouedraogo, der einen Gegenspieler aussteigen lässt und mit links vom Strafraum abzieht. Aber genau in die Arme von Torwart Weiner.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Gäste treffen, aber Abseits

29. Minute: Der Ball ist im Netz der Schalker, aber das Tor zählt nicht. Es ist wie beim 1:0, nur dieses Mal schießt Skrzybski an den Pfosten, wieder staubt Pichler ab. Aber zuvor war es wohl Abseits.

28. Minute: Freistoß aus dem Halbfeld des S04, Ouwejan flankt auf Terodde, aber der köpft deutlich am Tor vorbei.

25. Minute: Das passt leider ins Bild bei Topp bislang: Ouwejan schickt den Youngster, der will sich den Ball vorlegen und gerät dabei ins Stolpern. Das Leder rollt ins Toraus.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Latza verfehlt das Tor deutlich

24. Minute: Nach einem weiteren Einwurf der Schalker auf links kommt zentral vor dem Strafraum Latza zum Schuss, aber deutlich über das Tor.

23. Minute: Jetzt setzt sich Ouedraogo auf der linken Seite mal durch, zieht in Richtung Grundlinie und will Terodde bedienen. Kiel klärt ins Seitenaus.

21. Minute: Vieles spielt sich aktuell im Mittelfeld ab. Der S04 hat ernorme Probleme, vor allem die Youngster Topp und Ouedraogo sind noch überhaupt nicht im Spiel und verlieren einige Bälle.

18. Minute: Der S04 ist hier noch gar nicht im Spiel, spielerisch klappt überhaupt nichts. Zwar hat Schalke aktuell 62 Prozent Ballbesitz, doch weit über die Mittellinie kommen die Königsblauen mit dem Leder nicht.

17. Minute: Frust beim S04? Ouwejan hält Sander im Mittelfeld unnötig fest, Gelbe Karte.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Früher Rückstand für den S04

15. Minute: Kiel war bislang besser, folgerichtig fällt das 1:0 für die Gäste. Nach einem Ballverlust von Topp geht es schnell, Kiel verlagert das Spiel von rechts nach links auf Rothe, der ohne Gegenspieler in der Nähe in Richtung Tor ziehen kann. Sein Schuss landet am Pfosten, Pichler staubt ab.

15. Minute: TOR FÜR KIEL!

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Müller hält Kopfball der Gäste

12. Minute: Pichler kommt nach einer Kieler Ecke völlig freistehend zum Kopfball, köpft das Leder aber aus rund fünf Meter direkt in die Arme von Torwart Müller.

11. Minute: Kiel versucht es mit einer Flanke aus dem Halbfeld, aber der Ball fliegt über alle Spieler hinweg ins Toraus. Spielerisch klappt hier auf beiden Seiten noch nicht viel.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Topp versucht es aus 30 Metern

9. Minute: Topp versucht es einfach mal aus 30 Metern zentral vor dem Tor, aber sein Flachschuss geht deutlich am Tor vorbei.

8. Minute: Es geht hin und her, wieder Kiel im Angriff, aber letztlich kann Baumgartl nach einer Kombination der Gäste noch vor dem Strafraum mit einem langen Ball klären.

6. Minute: Nach dem Freistoß entsteht ein Kieler Konter, Skrzybski will Pichler in der Strafraummitte bedienen, der Kieler verpasst beim Querpass knapp. Es gab zuvor aber wohl auch eine Abseitssituation.

5. Minute: Erras legt Baumgartl rüde im Mittelfeld, kommt aber mit einer mündlichen Verwarnung davon.

4. Minute: Erster guter Angriff des S04, Topp marschiert durchs Mittelfeld und bedient Seguin auf rechts. Der versucht Terodde zu bedienen und kommt nach einem Abpraller selbst zum Abschluss, aber abgeblockt im Strafraum.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: S04 mit zwei Sechsern und zwei Stürmern

2. Minute: Beide Teams beginnen verhalten und halten zunächst den Ball. Bisheriges Highlight: Schallenberg schießt Schiedsrichter Aytekin auf Höhe der Mittellinie bei einem Pass ab.

1. Minute: Der S04 scheint sich zunächst mit zwei Sechsern (Latza, Schallenberg), zwei offensiven Mittelfeldspielern (Seguin und Ouedraogo) und zwei Stürmern (Topp und Terodde) zu sortieren.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Das Spiel beginnt

18.30 Uhr: Anpfiff in Gelsenkirchen!

18.29 Uhr: Der S04 spielt in der ersten Halbzeit auf die Nordkurve zu.

18.26 Uhr: Die Teams kommen auf das Spielfeld, jeden Moment geht es los.

18.13 Uhr: Das Steigerlied läuft. Noch ist es übrigens verhältnismäßig leer in der Veltins-Arena, viele Plätze sind noch frei. Geschätzt sind es bislang vielleicht 40.000 Zuschauer im Stadion, das eigentlich nahezu ausverkauft sein soll. Rund um das Berger Feld in Gelsenkirchen gibt es aber auch weiterhin viele Staus.

18.10 Uhr: Ein kurzer Blick noch auf die bisherigen Spiele des Gastes. Holstein Kiel gewann zum Zweitliga-Auftakt mit 1:0 gegen Eintracht Braunschweig, es folgte ein 2:1 gegen Greuther Fürth sowie ein 2:4 gegen Magdeburg.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Zwei Ex-S04-Profis auf der Gäste-Bank

17.59 Uhr: Auf der Bank der Gäste aus Kiel sitzen - neben den bereits erwähnten Timon Weiner und Steven Skrzybski in der Startelf - noch zwei weitere Ex-Schalker: Timo Becker und Lewis Holtby.

17.54 Uhr: Jetzt kommt das Team des FC Schalke 04 zum Warmmachen auf den Platz in der Veltins-Arena. Aktuell ist übrigens das Dach geschlossen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Die Frage nach dem System beim S04

17.50 Uhr: Eine Frage bleibt noch: Läuft der S04 tatsächlich heute im gewohnten System mit drei zentralen Mittelfeldspielern und zwei Flügelspielern auf? Denkbar wäre auch, dass Simon Terodde und Keke Topp eine Doppel-Spitze bilden und Assan Ouedraogo sich als Zehner dahinter platziert.

17.48 Uhr: Auf der S04-Bank sitzen heute zwei Torhüter, Ralf Fährmann und Michael Langer. Zudem ist Linksverteidiger Joey Müller aus der U23 dabei.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Die Startelf der Gäste mit zwei Ex-S04-Spielern

17.42 Uhr: Bei Holstein Kiel stehen mit Timon Weiner und Steven Skrzybski zwei Ex-Schalker in der Startelf:

Weiner - Schulz, Erras, Kleine-Bekel - Skrzybski, Sander, Rothe - Porath, Ivezic - Pichler, Machino

17.41 Uhr: Jetzt wird es erstmal laut hier in der Veltins-Arena: Die S04-Torhüter kommen zum Warmmachen heraus.

17.40 Uhr: Im Vergleich zum Braunschweig-Spiel gibt es beim S04 gleich vier Wechsel in der Startelf: Matriciani für Tauer, Latza für Tempelmann, Topp für Lasme und Ouedraogo für Karaman.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Brunner, Lasme und Tauer fehlen heute

17.35 Uhr: Cedric Brunner (Vorsichtsmaßnahme nach Schlag auf den Fuß), Bryan Lasme (Muskelverletzung) und Niklas Tauer (Trainingsrückstand) fehlen dem S04 heute.

17.31 Uhr: Auf der S04-Bank: Fährmann, Langer - Cisse, J. Müller, Tempelmann, Idrizi, Mohr, Kozuki, Kabadayi.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Reis bringt die S04-Teenies

17.29 Uhr: Große Überraschung: Keke Topp und Assan Ouedraogo stehen beide in der Startelf!

17.28 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel:

M. Müller - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Latza - Topp, Terodde, Ouedraogo

Die Schalke-Aufstellung gegen Kiel. © RUHR24

17.13 Uhr: Schiedsrichter ist heute Deniz Aytekin. Er pfiff den S04 zuletzt am 1. April in der Bundesliga. Schalke 04 verlor mit 0:3 gegen Bayer 04 Leverkusen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Bislang nehmen nur wenige Fans das S04-Angebot wahr

17.08 Uhr: Noch ist allerdings auf dem Fahrradparkplatz noch wenig los. Viele Fans kommen trotz des Aufrufs des S04 mit dem Auto, rund um die Veltins-Arena gibt es aktuell viele Staus. Ab nun geht es hier aber sportlich zu, in wenigen Minuten erwarten wir die Aufstellung des FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel.

Auf dem Fahrradparkplatz an der Veltins-Arena ist noch wenig los. © Marcel Witte/RUHR24

16.42 Uhr: RUHR24 ist in der Veltins-Arena angekommen. Während es den ganzen Tag über in Gelsenkirchen geregnet hat, kommt quasi pünktlich zum Zweitliga-Spiel FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel die Sonne raus. Womöglich schnappen sich tatsächlich einige S04-Fans das Fahrrad, um auf zwei Rädern zum Stadion zu kommen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Zweitliga-Spiel

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Zweitliga-Spiels FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel. Anpfiff ist heute (25. August) um 18.30 Uhr. RUHR24 berichtet live aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. +++

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 strebt nach Wiedergutmachung. Nach der 0:1-Niederlage des S04 bei Eintracht Braunschweig wollen die „Knappen“ nun vor heimischen Publikum vieles besser machen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel ohne Kenan Karaman und Dominick Drexler

Fehlen werden allerdings die verletzten Kenan Karaman und Dominick Drexler, auf die der S04 „bis auf Weiteres“ verzichten muss sowie Sebastian Polter (Risswunde am Zeh). Niklas Tauer (Gesichtsverletzung) und Bryan Lasme (Krämpfe), die gegen Braunschweig ausgewechselt wurden, sind aber Optionen für den Schalke-Kader gegen Holstein Kiel.

S04-Trainer Thomas Reis ist optimistisch, dass Schalke 04 heute drei Punkte holt, und hofft auf die Unterstützung der Fans: „Meine Verantwortung ist, dass unsere Leistung gut ist, dann wird der Funke aufs Publikum überspringen. Wenn wir es nicht umsetzen, ist es auch gerecht, dass sie ihren Unmut äußern. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch über 90 Minuten hinaus hinter uns stehen.“

Schalke-Fans bekommen gegen Holstein Kiel ein Gratis-Getränk in der Arena

Der FC Schalke 04 darf heute Abend gegen Holstein Kiel eine nahezu ausverkaufte Veltins-Arena erwarten. Am Mittwoch (23. August) gab es nur noch wenige Rückläufer in der S04-Ticketbörse.

Schalke-Fans erhalten gegen Holstein Kiel ein Gratis-Getränk. © Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Der Klub möchte den Fans zudem noch einen Anreiz für den Stadionbesuch setzen: Alle Fans, die mit dem Fahrrad zum Stadion kommen, erhalten einen Gutschein für ein nicht-alkoholisches Gratis-Getränk.

Schalke 04 verteilt Softgetränke vor dem Spiel gegen Holstein Kiel

Der S04 errichtet für die Unterbringung der Zweiräder eine bewachte Fahrradgarage auf der Wiese gegenüber der Tausend-Freunde-Mauer.

„Zuletzt kam beim ersten Schalker Jugendkongress die Frage auf, wie wir die Anreise mit dem Fahrrad für unsere Fans attraktiver gestalten können. Die Pop-up-Fahrradgarage ist ein erster Lösungsansatz, den wir jetzt näher verfolgen wollen“, erklärt Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Nachhaltigkeit, laut einer Klubmitteilung.

Schalke-Newsletter von RUHR24 abonnieren Jetzt anmelden: Der kostenlose S04-Newsletter von RUHR24 versorgt dich täglich mit den Top-News zu deinem Lieblingsverein.

Zusätzlich werden auf Radwegen in der Umgebung der Veltins-Arena „zwei Lastenräder im Einsatz sein, die etwa drei Stunden vor Spielbeginn mit Softgetränken befüllt werden und an Zuschauer, die mit dem Fahrrad zum Spiel anreisen, verteilt werden“, teilt der S04 mit.