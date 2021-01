FC Bayern fegt über Schalke hinweg - Thomas Müller macht weiter Druck auf Jogi Löw

Der FC Bayern besiegt auch den FC Schalke und marschiert unaufhaltsam in der Bundesliga. Thomas Müller und Joshua Kimmich glänzen. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:4 (0:1)

Für Schalke * gibt es gegen den deutschen Rekordmeister nichts zu holen. Joshua Kimmich bereitet drei Tore vor, Thomas Müller trifft doppelt.

Die Bundesliga-Partie im Ticker zum Nachlesen.

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:4 (0:1)

Aufstellung FC Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, S. Serdar, Raman, Harit (72. Boujellab),Uth - Hoppe (72. Schöpf) Aufstellung FC Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies (68. Hernández) - Kimmich, Goretzka - Gnabry (63. Musiala), Müller, Sané (63. Coman) - Lewandowski (80. Choupo-Moting) Tore: 0:1 Müller (34.), 0:2 Lewandowski (54.), 0:3 Müller (88.), 0:4 Alaba (90.)

Update vom 24. Januar, 18.05 Uhr: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zeigt sich auf der Tribüne mit eigenwilliger Mundschutzmaske*, das fußballerische Personal des FC Bayern München zeigt sich auf dem Platz indes unaufhaltsam.

So siegt der deutsche Rekordmeister bei Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke souverän 4:0 (1:0). Thomas Müller per Doppelpack (33. Minute/88.), Rekord-Brecher Robert Lewandowski* (54.) und Abwehrchef David Alaba (90.) erzielten die Tore für die Bayern, die die Partie ab der Führung weitgehend im Griff hatten.

Müller, der nunmehr bei neun Saisontoren steht, machte mit seiner Leistung in Gelsenkirchen indes weiter Druck auf Joachim Löw - beim Bundestrainer ist der Weltmeister schließlich außen vor. Obwohl er für den FC Bayern ungestoppt abliefert. Schalke taumelt dagegen weiter dem Abstieg entgegen. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Sieg auf Schalke: FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben

90. Minute: Das Spiel ist aus! Die Bayern gewinnen souverän und marschieren mit großen Schritten ihrer nächsten deutschen Meisterschaft entgegen.

90. Minute: Tooooorrrrr!! FC Schalke - FC Bayern 0:4, Torschütze: Alaba. Der Österreicher hält aus der Distanz einfach mal drauf. Fährmann sieht gar nicht gut aus. Der Ball kommt mittig und rutscht dem Goalie unter den Handschuhen durch. Jetzt wird es deutlich.

88. Minute: Tooooorrrrr!! FC Schalke - FC Bayern 0:3, Torschütze: Müller. Dritte Vorarbeit von Kimmich, Doppelpack für Müller. Das neunte Saisontor für den Oberbayern.

85. Minute: Wumms! Musiala zündet den Turbo, schlägt einen kurzen Haken und prüft Fährmann mit einem satten Flachschuss. Doch auch den hat der Schalker Schlussmann.

84. Minute: Die Bayern spielen das jetzt souverän runter. Hernández kommt in der Box zum Kopfball, die Kugel geht aber eher in Richtung Seiten-Aus.

80. Minute: Wechsel beim FC Bayern: Flick bringt den Ex-Schalker Choupo-Moting, der zwischen 2014 und 2017 in Gelsenkirchen spielte. Lewandowski darf unter die Dusche.

75. Minute: Schalke! Gefährlich! Uth zieht aus der Distanz ab. Ein Flachschuss wie ein Strahl - der am rechten Pfosten vorbeisaust.

72. Minute: Doppel-Wechsel beim FC Schalke: Für Harit und Hoppe ist der Arbeitstag beendet, für sie dürfen sich Schöpf und Boujellab beweisen.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Coman und Fährmann rasseln zusammen

69. Minute: Uhhhhhh ... Coman und Fährmann rasseln an der Straufraumgrenze zusammen. Kein Foul, aber der Franzose in Diensten des FC Bayern muss sich erstmal kräftig schütteln.

68. Minute: Wechsel beim FC Bayern: 80-Millionen-Mann Hernández darf für Davies ran.

66. Minute: Süle kommt gefährlich vor das Tor der Schalker. Der hochgewachsene Verteidiger schlägt sich gut auf Rechtsaußen.

63. Minute: Doppel-Wechsel beim FC Bayern: Coman und Musiala kommen für Gnabry und Sané.

59. Minute: Kann Schalke nochmal antworten? Seit dem Kopfball von Nastasic hatte der Abstiegskandidat keine Torchance mehr. Bayern dominiert weiter die Bundesliga, auch an diesem Sonntagnachmittag.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Robert Lewandowski erhöht für die Münchner

54. Minute: Tooooorrrrr!! FC Schalke - FC Bayern 0:2, Torschütze: Lewandowski. Rumms! Da ist er wieder, die personifizierte Torgefahr. Feiner Flankenball von Kimmich in die Spitze.

Der polnische Superstar nimmt die Kugel herrlich runter, tänzelt Kabak aus und tunnelt den Türken dann auch noch beim Abschluss. Fährmann wird die Sicht versperrt, weswegen der Torhüter keine Chance hat.

52. Minute: Gefährlich! Aufpassen, Bayern! Nastasic setzt einen Kopfball einen halben Meter neben den rechten Pfosten.

51. Minute: Langer Ball von Uth auf Harit, der einen Eckball für Königsblau rausholt. Die Gelsenkirchener geben sich nicht geschlagen.

49. Minute: München kommt sehr energisch auf den grünen Rasen, der in Teilen gar nicht mehr so grün ist aufgrund der Witterungsverhältnisse im Januar. Gnabry zieht den Ball am zweiten Pfosten vorbei.

46. Minute: Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Kabinen zurück.

46. Minute: Weiter geht es auf Schalke!

Bundesliga: FC Bayern München führt zur Pause auf Schalke

45. Minute + 1: Pause in Gelsenkirchen! Der FCB führt bei Königsblau.

44. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Nach einer Flanke von rechts ist Kimmich plötzlich frei am Fünfmeterraum. Doch der Bayern-Leader rutscht in bester Position weg. Das hätte das 2:0 für den Tabellenführer sein können.

40. Minute: Für Kimmich war es in dieser Saison schon die siebte Vorarbeit. Einmal mehr ein starker Wert für den Schwaben.

37. Minute: Schalke muss sich sammeln, und schüttelt sich einmal kräftig. Die Gelsenkirchener greifen wieder an. Motiviert sind sie in jedem Fall, aber jetzt liegen sie hinten.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Thomas Müller mit der Führung für die Münchner

34. Minute: Tooooooorrrr! FC Schalke - FC Bayern 0:1, Torschütze: Müller. Da ist die Führung für den Branchen-Riesen! Süle bedient Kimmich, der unbedrängt aus dem Halbfeld flanken kann.

Die Flanke kommt butterweich und punktgenau. Und zwar genau auf den Kopf von Müller, der in der Box kreuzt und seinem Bewacher entwischt. Die Bayern führen und marschieren in der Bundesliga-Tabelle weiter weg.

32. Minute: Kimmich! Der Stratege versucht es mit einem tückischen Distanzschuss. Bei dem Rasen ist es auch einen Versuch wert. Fährmann muss nachgreifen, pariert aber auch den Ball. Es ist ein sehr intensives - und offenes - Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Letzten.

30. Minute: Riesen-Chance für Schalke! Es geht hin und her. Nach einem Standard wird ein Kopfball-Aufsetzer erst richtig gefährlich. Neuer muss sich strecken und fischt den Ball regelrecht weg. Puh, die Münchner müssen aufpassen!

28. Minute: Scharfe Hereingabe von Gnabry. Der Schwabe ist richtig auf Temperatur. Kimmich segelt unter dem Ball hindurch - und Fährmann hat die Kugel sicher.

24. Minute: Bayern nimmt Fahrt auf! Serdar klärt eine scharfe Hereingabe von Gnabry am ersten Pfosten zur Ecke.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Fährmann pariert prächtig für Königsblau

23. Minute: Riesen-Tat von Fährmann! Taten, besser gesagt. Zuerst entschärft der Goalie einen Freistoß von Lewandowski, dann pariert er auch noch den Nachschuss von Gnabry. Stark gehalten!

21. Minute: Freistoß für Bayern an der Straufraumgrenze. Kabak legt den flinken Sané.

19. Minute: Die Bayern spielen recht verhalten. Sie haben das Spiel im Griff, nach vorne geht aber aktuell noch wenig.

15. Minute: Schalke wehrt sich. So viel kann man schon mal festhalten. Königsblau sucht seine Chance. Wie reagieren die Münchner?

11. Minute: Riesen-Chance für Schalke! Königsblau kombiniert sich an die Grundlinie. Der Chippball kommt an den Fünfmeterraum, wo Uth einläuft und einen wuchtigen Kopfball aufs Tor bringt. Neuer ist aber zur Stelle. Das war knapp.

9. Minute: Gnabry mit dem nächsten Abschluss. Der Schwabe zirkelt den Ball jedoch weit am zweiten Pfosten vorbei. Es ist ein intensives Spiel.

8. Minute: Uhhhhhh! Tückisch! Ein Kopfball von Serdar segelt am rechten Pfosten des Münchner Tores vorbei. Neuer wäre aber wohl dran gewesen.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Robert Lewandowski mit der Großchane

8. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Kabak ist zu weit von Lewandowski weg, der einen Kopfball auf das Tornetz setzt.

7. Minute: Schalke wirkt gefestigt und präsent. Doch die Pottler ziehen sich weit in die eigene Hälfte zurück. Nicht gerade ratsam gegen die spielfreudigen Süddeutschen.

4. Minute: Hoher Ball vor den Kasten von Königsblau. Doch Sané verliert an alter Wirkungsstätte das Kopfballduell.

2. Minute: Erster Abschluss der Schalker! Bcker prüft Neuer im Kasten der Münchner. Der Schuss kommt aber zu mittig, kein Problem für den Weltmeister. Auf der Gegenseite hält der Ex-Schalker Sané einfach mal drauf - verfehlt das Tor aber deutlich.

2. Minute: Ui, ui, ui - der Rasen auf Schalke sieht ja mal richtig mitgenommen aus. Die Farben Braun und Grün wechseln sich fair ab. Wie Sky berichtet, soll der Untergrund erst nach dem Spiel ausgetauscht werden. Wird das Geläuf heurte zum Faktor?

1. Minute: Anpfiff in Gelsenkirchen!

Update, 15.20 Uhr: RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben am Samstag gepatzt, was macht der FC Bayern heute? Gleich geht es los auf Schalke!

Update, 15.10 Uhr: S04-Coach Christian Gros erklärt bei Sky den kurzfristigen Ausfall von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar: „Klaas-Jan, da wusste ich, dass es eng wird. Er hat wirklich nur eine kleine Wadenverletzung, aber gerade das ist bei diesen Bodenverhältnissen schwierig. Deswegen haben wir gesagt: Nein, es geht nicht!“

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Hansi Flick begründet Wahl von Niklas Süle

Update, 15 Uhr: Bayern-Trainer Hansi Flick ist bei Sky am Mikro - und spricht über das knappe 1:0 in Augsburg: „Der Unterschied erste Halbzeit und zweite Halbzeit war schon gravierend. Augsburg hat mutiger gespielt. Trotzdem darf es uns nicht passieren, wir müssen in der zweiten Halbzeit konstant spielen, uns mehr bewegen und das Ganze über 90 Minuten umsetzen.“

Warum spielt Niklas Süle als Rechtsverteidiger? „Benchy Pavard hat zwei Spiele hintereinander gemacht. Niki ist so weit, dass er spielen kann, deswegen hat er die Chance heute. Ein Dreier heute ist für uns enorm viel wert“, meint der FCB-Coach: „Ich bin ein Freund davon, dass die besten Elf spielen. Da ist das Training mein Maßstab.“

Update vom 24. Januar, 14.45 Uhr: Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar fehlen im Kader von S04 angeschlagen, das bestätigte Königsblau kurz vor Spielbeginn. Ob sie gegen einen anderen Gegner als den FC Bayern dabei gewesen wären?

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Leroy Sané darf beim Ex-Klub von Anfang an ran

Update vom 24. Januar, 14.30 Uhr: Leroy Sané darf bei Ex-Klub FC Schalke also von Beginn an ran. Zwischen 2011 und 2016 spielte der gebürtige Essener für Königsblau. Eine Portion Extra-Motivation? Abwarten.

Update vom 24. Januar, 14.25 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da: Niklas Süle spielt wohl wieder Rechtsverteidiger, für Rekord-Transfer Lucas Hernández bleibt einmal mehr nur die Bank.

Update vom 24. Januar, 14.15 Uhr: Bittere Ausfälle beim FC Schalke: Wie Sport1 berichtet, stehen Leader Sead Kolasinac und Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar für das Heimspiel gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Berater von Alexander Nübel fordert mehr Einsatzzeiten

Update vom 24. Januar, 14.05 Uhr: Der Ex-Schalker Alexander Nübel kommt beim FC Bayern München* einfach nicht an Manuel Neuer vorbei. Jetzt äußert sich sein Berater - mit einer Botschaft an Hansi Flick. (siehe Link)

Update vom 24. Januar, 13.30 Uhr: Der FC Schalke hat seine letzten neun Pflichtspiele gegen den FC Bayern allesamt verloren.

Mehr noch: Seit März 2011 gab es keinen Pflichtspiel-Sieg von „Königsblau“ gegen den Branchen-Riesen aus München. Damals setzten sich die Gelsenkirchener im Halbfinale des DFB-Pokals 1:0 durch. Was passiert heute?

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: In der Bundesliga liegen 22 Punkte zwischen den Klubs

Update vom 24. Januar, 12.30 Uhr: 22 Punkte - so viele Zähler trennen den FC Bayern und den FC Schalke vor dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

Die Münchner sind souveräner Tabellenführer, die Gelsenkirchener abgeschlagen Letzter. Eine klare Ausgangslage - oder gibt es heute die Riesen-Überraschung auf Schalke? Bald wissen wir mehr.

Update vom 24. Januar, 11.45 Uhr: FC Schalke gegen den FC Bayern: Weiter geht es mit der Bundesliga in Gelsenkirchen.

Die härtesten News gibt es aber am Vormittag aus Berlin: Medienberichten zufolge trennt sich der taumelnde Hertha BSC von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: RB Leipzig und Bayer Leverkusen patzen in der Bundesliga

Update vom 23. Januar, 23.30 Uhr: Die Konkurrenten hätten an diesem Bundesliga-Samstag die Chance gehabt, gegen den FC Bayern* vorzulegen - sie haben es aber allesamt verpasst.

Nach dem 2:4 von Borussia Dortmund am Freitagabend gegen Gladbach verlor auch RB Leipzig um Bayerns Transfer-Ziel Dayot Upamecano* - und zwar überraschend 2:3 bei Abstiegskandidat Mainz 05. Bayer Leverkusen musste sich dagegen dem VfL Wolfsburg 0:1 geschlagen geben.

Bei einem Sieg am Sonntag auf Schalke hätten die Bayern sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig - und sie stünden ganze zehn Zähler vor Bayer Leverkusen.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Erinnerungen an das 8:0 in München werden wach

Erstmeldung vom 23. Januar: München - Am ersten Spieltag der Saison 2020/21 stellten die Bayern mit einem historisch starken 8:0-Saisonauftakt die Weichen für ihr diesjähriges Meisterschafts-Rennen.

Die Schalker stellten nach der verkorksten Halbserie in der vergangenen Saison fest, dass die neue Saison ganz und gar nicht einfach werden würde. Bis zum Rückspiel gegen die Bayern sollte den Königsblauen lediglich ein einziger Sieg glücken, nun kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenletzten.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Kann der Königstransfer bei seinem Comeback stechen?

Aktuell sind die Bayern zwar nicht auf der Höhe ihres Könnens, dank der ausbleibenden Konkurrenz steht der Rekordmeister* mit vier Zählern Vorsprung auf Platz eins. Alles andere als ein Sieg gegen Schalke am Sonntagnachmittag wäre eine Enttäuschung für Hansi Flick* und sein Team. Der dritte Sieg in Serie soll nun her, am besten noch mit einer überzeugenden Leistung, denn in den letzten beiden Bundesliga*-Spielen gegen Freiburg und Augsburg gewann die Flick-Truppe jeweils nur äußerst knapp.

Schalke kann gegen die Bayern auf einen prominenten Neuzugang hoffen, neben Sead Kolasinac, der aus der Premier League* wieder zum FC Schalke wechselte, kehrte auch Stürmer-Oldie Klaas-Jan Huntelaar zurück in den Ruhrpott. Der erfahrene 37-Jährige, der bereits 240 Pflichtspiele für Schalke bestritt und 126 Treffer erzielte, wird wohl sein zweites Debüt gegen die Bayern geben. Neben ihm wird wohl der US-Stürmer Matthew Hoppe stürmen, der 19-Jährige erzielte nach sieben Spielen bereits fünf Tore.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: S04 mit Riesen-Pech unter der Woche - Bayern mit viel Dusel

Ob die beiden Neuzugänge etwas ausrichten können, wenn der Bayern-Zug ins Rollen kommt, ist zwar fraglich. Die Mannschaft von Christian Gross weiß jedoch, dass sie nicht chancenlos ist. Gegen Augsburg hatte der FC Bayern bis zum Seitenwechsel alles im Griff und verlor nach der Pause den Faden, dank eines verschossenen FCA-Elfmeters stand am Ende ein 1:0-Sieg. Die Schalker hatten während der englischen Woche weniger Glück - der Gegentreffer zum 1:2-Endstand gegen Köln fiel erst in der Nachspielzeit. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.