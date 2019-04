St. Pauli feuert Trainer und Sportdirektor - ein Nachfolger steht schon fest

Der FC St. Pauli hat auf den sportlichen Negativtrend reagiert und sowohl Trainer Markus Kauczinski als auch Sportdirektor Uwe Stöver freigestellt. Der neue Trainer soll schon feststehen.

Hamburg - Der FC St. Pauli hat am Mittwoch Trainer Markus Kauczinski und Sportdirektor Uwe Stöver freigestellt. Damit reagierten die Hamburger auf den sportlichen Negativtrend seit der herben 0:4-Niederlage im Stadtderby gegen den Hamburger SV.

Die Verantwortlichen des FC St. Pauli haben auf die sportliche Entwicklung der letzten Wochen reagiert und Sportchef Uwe #Stöver und Cheftrainer Markus #Kauczinski mit sofortiger Wirkung freigestellt. #fcsp pic.twitter.com/L4DXoSZM26 — FC St. Pauli (@fcstpauli) 10. April 2019

Den letzten Sieg gab es Anfang März gegen den SC Paderborn. Seitdem sind die Kiez-Kicker sieglos. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Hamburger mit 1:2 bei Holstein Kiel.

Jos Luhukay soll St. Pauli in die Bundesliga führen

Der neue Mann an der Seitenlinie wird Jos Luhukay sein. Der Trainer, der unter anderem Hertha BSC und den VfB Stuttgart in der Bundesliga trainierte. war bis Dezember 2018 bei Sheffield Wednesday in der englischen Championship beschäftigt.

Nachfolger von Markus Kauczinski wird der Niederländer Jos #Luhukay (55). Den Posten des Sportchefs übernimmt der kaufmännische Geschäftsleiter Andreas #Rettig interimistisch bis zum Saisonende. Willkommen am #Millerntor, Jos! #fcsp pic.twitter.com/Nd3iVCJGVB — FC St. Pauli (@fcstpauli) 10. April 2019

Er soll den FC St. Pauli im Aufstiegsrennen zurück in die Spur bringen. Aktuell liegt der Klub vier Punkte hinter dem Dritten Union Berlin auf Rang sechs. Auf den ersten direkten Aufstiegsrang hat der Kiez-Klub schon sieben Punkte Rückstand. Noch sind aber sechs Partien zu absolvieren.