Fehlstart in der Hammergruppe: Deutschland unterliegt Frankreich

Kassel – Dieses Quartett hat es in sich: Die Gruppe F entpuppt sich schon zum Auftakt als Hammergruppe der Tischfußball-EM.

Und Deutschland steht nach dem ersten Spiel bereits unter Druck. Thorsten Schönewolf, früherer Kapitän des KSV Hessen Kassel, wehrte sich gegen Frankreich zwar nach Kräften, verlor aber 1:2.

Detlef Ronnenberg aus Northeim, im Zidane-Trikot am Tisch, spielte sich schnell in die Rolle des Mitfavoriten. Der 62-Jährige war 1978 sogar mal Sechster der Deutschen Meisterschaften, bezeichnete sich selbst als „Vornespieler“. Das bekam Schönewolf zu spüren. Bei den Löwen Defensivspezialist, stand er hier oft auf verlorenem Posten. Die Folge: 1:5 im ersten Satz. Doch „Schöne“ hatte schon immer ein Kämpferherz. Was folgte, ließ selbst unseren EM-Experten Jan Majeweski staunen. Deutschland drehte den Spieß um, gewann Satz zwei 5:1. „Das war so nicht zu erwarten“, kommentierte Majewski, „solche Wenden kommen vor, sind aber eher ungewöhnlich.“

Auch Satz drei war hart umkämpft, am Ende setzten sich Ronnenbergs Offensivkünste aber durch. Frankreich sicherte sich mit dem 5:2 Satz und Sieg. Deutschland steht so früh im Turnier unter Druck. „Jetzt heißt es, beißen“, sagte Schönewolf und verwies auf seine Zeiten beim KSV: „Da hast du gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Umso mehr hat man dann die Siege genossen.“

Auch das zweite Spiel der Gruppe F bot am Abend Hochspannung. Udo Maikranz, 60 Jahre und aus Borken, konnte den Portugal-Urlaub nicht antreten – und spielt nun für Portugal. Jan Purkert, 26 und aus Udenhausen, verbrachte im Rahmen seines Studiums zehn Tage auf Island. „Ich bin hier der Außenseiter“, sagte er. Trotzdem hielt er das Spiel lange offen. Am Ende siegte Portugal 5:4, 4:5, 5:0.