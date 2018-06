Fernsehmarathon: Mehr als Gänsehaut und Götze

Von Florian Hagemann und Michaela Streuff

Kassel. Ein Samstag im Zeichen der Fußball-WM – ein reines Vergnügen? Wir haben den Versuch gemacht und uns vorgenommen, alle vier Spiele des Tages vor dem Fernseher zu verfolgen. In unserem Protokoll schildern wir, was uns aufgefallen ist und was dieses Dauergucken mit uns angestellt hat. 11.25 UHR

Die Übertragung im ZDF beginnt. Frühstück mit Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer. Wer braucht schon Kaffee in der Sonne auf dem Balkon? Ist ja schließlich WM. 12 UHR

Das erste Spiel des Tages: Frankreich gegen Australien mit Reporter Béla Réthy, der Ewige im ZDF. Er wird wohl noch 2098 kommentieren, wenn die WM mit 128 Teams ausgetragen wird und in der Vorrunde Bangladesch gegen Bayern spielt. Der Schiedsrichter ist fast so gelb wie die Aus-tralier. Aber sonst?

Es wird Zeit für die Rubrik „unnützes Wissen“. Wer weiß, vielleicht müssen wir ja doch mal bei Günther Jauch die Millionenfrage beantworten. Und dann wissen wir zum Beispiel, wer der jüngste Spieler bei dieser WM ist. Daniel Arzani, geboren 1999 im Iran. Danke Béla Réthy.

Werbung in der Halbzeit – und doch ist der Fußball auch dort sehr präsent – oder was soll das sein: Mario Götze, der seine Nicht-Nominierung vermarktet? Als entscheidender WM-Torschütze hat er irgendwie mehr hergemacht als nun im Samsung-Filmchen.

Die erste heute-Sendung während der Marathon-Fußball-Übertragung. Die Moderatorin? Noch nie gesehen. Aber wann schauen wir schon mal so früh Nachrichten im ZDF?

Abpfiff? Oh, wohl kurz mal eingeschlafen. Frankreich hat 2:1 gewonnen. Ach.

Der Fernseher will sich selbst ausschalten, aber nicht mit uns.

Weiter geht’s im ZDF. Katrin Müller-Hohenstein interviewt Joachim Löw.

Christoph Kramer verrät im Studio, wen er gegen Mexiko aufstellen würde: Sebastian Rudy zum Beispiel. Er sagt: „So wird die Mannschaft nicht aussehen, aber sonst wäre es ja langweilig.“ Kramer ist jetzt schon unterhaltsamer, als es Oliver Kahn jemals war. Sein „Eier, wir brauchen Eier“ will nicht mehr aus dem Kopf. Im Vergleich zu Kramer ist er irgendwie von vorgestern.

Eine erste Schalte zum nächsten Spiel: Argentinien gegen Island. Reporter Alexander Ruda merkt an, dass er die Isländer noch nicht hat huen hören und sagt: „Vielleicht huen sie ja noch.“ Die Kamera zeigt die Fans. Erstmals Gänsehaut.

Eigentlich müsste es ja heißen: „Oh wie schön ist Island.“ Sind tatsächlich schon zwei Jahre seit dem letzten Hu vorüber, seitdem wir uns in die Fußballzwerge spontanverliebt haben? Wenn Island tatsächlich einen Punkt holen sollte und alle Wikinger auf ihrer Insel zeitgleich in die Höhe hüpfen, könnte die Insel um mehrere Meter absacken.

Mit einem leichten Augenzwinkern beendet Ruda seine Schalte aus dem Spartak-Stadion – unsere Hoffnung, Island darf nicht untergehen, gilt nun sportlich wie praktisch.

15 UHR

Das zweite Spiel. Business as usual – Argentinien geht in Führung. Allerdings gibt’s Verwirrung. Warum trägt der Torschütze offiziell den Vornamen Sergio, aber auf seinem Trikot steht Kun Aguero? Die Fragerunde per Whatsapp endet wenig aufschlussreich: „Puh.“ „Ähm.“ „Keine Ahnung“. Erst Googlen liefert die Lösung: Kun heißt die Figur einer japanischen Comic-Serie, die Klein-Sergio in Kindertagen gern schaute. Und weil seine ersten Worte nur „koo“ und „koom“ waren, nannte Opa Jorge Klein-Sergio nur noch Kun.

Wäre auch das geklärt – und die Frage kommt auf: Wie viel Zeit während dieses Fernseh-Marathons schauen wir eigentlich aufs Handy, blättern in Zeitungen oder schauen nach draußen? Übrigens: Ganz schönes Wetter. Aber: Ausschalten gilt nicht.

13 Minuten nach Anpfiff berichtet Kommentatorin Claudia Neumann vom ersten Hu. Puh.

Witzig: Der Schiedsrichter foult einen Isländer. Er verwarnt sich aber nicht selbst. Und dann trifft Finnbogason. Wahnsinn. Ob Island jetzt doch absackt? Die Nachbarn tolerieren unser lautes Freuden-Hu.

Halbzeit: Götze ist wieder am Start. Immer wieder Götze.

ZDF-Schalte nach Reykjavik – dort gucken die Isländer bei sieben Grad und Regen. Nicht wirklich attraktiv. Wir gucken raus auf unseren Balkon: Das Wetter ist immer noch gut, aber wir halten durch, bleiben drinnen vorm TV. WM ist halt auch Verzicht.

Zweite Halbzeit. Die Empfehlung kommt: Guck mal bei Twitter rein. #ARGISL ist der Renner. Stimmt. Wir küren „Island zählt jetzt endgültig zum Huh’s Huh des Weltfußballs“ zum Tweet des Tages.

18 UHR

Ähm. Sorry. Wie die erste Halbzeit des dritten Spiels war? Keine Ahnung. Motto: Frische Luft schnappen statt Peru gegen Dänemark. Ganz ohne eigene Bewegung geht es nicht.

Punktlandung: Fernseher an, Tor für Dänemark. So müsste es immer sein: Einschalten, kurz ein Tor schauen und dann wieder etwas anderes machen.

Oliver Kahn ist jetzt im ZDF-Studio. Er analysiert, bevor das Interview von Katrin Müller-Hohenstein mit Joachim Löw noch einmal gezeigt wird.

Immerhin: Die zweite Whatsapp-Quizrunde des Tages liefert eine Antwort. Denn Yussuf Poulsen macht ein bisschen den Aguero – er trägt den Namen Yurary auf dem Trikot. Warum nur? „Das ist der Name seines Vaters. Der ist, als Yussuf fünf Jahre alt war, an Krebs gestorben.“ Wieder was gelernt.

21 UHR

Schade, jetzt haben wir uns so auf die vielgerühmten Heimtrikots der Nigerianer mit ihrem schrägen Schachbrettmuster gefreut – und dann tragen sie ihre dunkelgrünen Auswärtstrikots. Die Rubrik Hingucker des Tages bleibt also vorerst leer.

Halbzeit. Heute-Journal mit Marietta Slomka. Ein Beitrag über Fußball. Darin: Auszüge aus dem Interview von Katrin Müller-Hohenstein mit Joachim Löw. Wir können es jetzt auswendig.

Der Fernseher will sich wieder ausschalten.

23.20 UHR

Ein letzter Blick auf Twitter: „Vier Spiele und vier unterschiedliche Anstoßzeiten. WM schauen sollte als neue Extremsportart gelten“, schreibt einer. Wie wahr.

Oliver Welke und Oliver Kahn verabschieden sich – und geben weiter zu Sven Voss im Sportstudio. Nach zwölf Stunden Fußball bringt das ZDF nun also: Fußball. Aber ohne uns. Beim besten Willen. Genug ist genug.