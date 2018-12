Finne, Fehlschuss und Finale: Bremen gegen Bayern ist kein normales Spiel

Ein Spitzenspiel ist es nicht. Der FC Bayern München ist als Tabellenfünfter der Fußball-Bundesliga zurzeit vor allem darum bemüht, eine Aufholjagd auf Borussia Dortmund einzuleiten.

Doch wenn die Bayern an diesem Samstag ab 15.30 Uhr (Sky) in Bremen verlieren sollten, dann würden ihre Sorgen noch größer werden und das Rätselraten um eine baldige Trennung von Coach Niko Kovac neue Nahrung erhalten. Und ganz nebenbei könnten die zwei Ränge schlechter platzierten Werderaner bei einem Sieg noch mit den Gästen aus München nach Punkten gleichziehen.

Unabhängig von Trainerdiskussion und Tabellenkonstellation ist diese Begegnung der Schlager des Wochenendes. Das Nord-Süd-Duell ist kein Spiel wie jedes andere – wegen...

• Pasi Rautiainen: Pasi wer? Ja, genau, Pasi Rautiainen. Der Finne gehört zu einer ganzen Reihe von Fußball-Profis, die für beide Klubs spielten. Während Spieler wie Andreas Herzog, Torsten Frings, Tim Borowski und der nach wie vor aktive Peruaner Claudio Pizarro erst an der Weser tätig waren, ehe sie an die Isar wechselten, ging Rautiainen den umgekehrten Weg. Als er 1980 aus Helsinki nach Deutschland kam, bestritt er ein einziges Spiel für die Münchner – einmal in der 70. Minute eingewechselt. Dann war er für eine Saison in Bremen – aber erst bei Arminia Bielefeld gelang dem Nordeuropäer der Durchbruch. • Michael Kutzop: Auch ein Name, der eher den älteren Fußball-Fans etwas sagen dürfte. Kutzop, ehemaliger Offenbacher, zeichnete sich über viele Jahre als eiskalter Elfmeterschütze aus. Berühmt gemacht hat ihn allerdings sein einziger Fehlschuss gegen die Bayern. Am 33. Spieltag der Saison 1985/86 bekam Werder beim Stand von 0:0 in der 90. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Die große Chance für Bremen, bereits die Entscheidung im Titelkampf herbeizuführen. Zwar verlud der Abwehrmann die Torhüterlegende Jean-Marie Pfaff, traf aber nur den Pfosten. Am letzten Spieltag ging die Meisterschaft noch an die Bayern.

• spannender Titelkämpfe: Die Werder-Fans müssen nun ganz tapfer sein: Es gab Zeiten, da hieß der Meister nur Bayern oder Bremen – speziell zu Zeiten von Trainer-Ikone Otto Rehhagel, der kurioserweise später selbst auch in München an der Seitenlinie stand. In den 80er-Jahren war Bremen zweimal Erster, dreimal Vize-Meister und zweimal Dritter. Auch unter Thomas Schaaf lieferten sich die Norddeutschen Anfang dieses Jahrhunderts noch einige heiße Duelle um die Schale. 2003/04 landete Bremen knapp vor den Bayern.

Übrigens auch in der Torschützenliste: Ailton vor Roy Makaay.

• des hitzigen Pokalfinales 1999: In der regulären Spielzeit hatte Juri Maximow für Werder, Carsten Jancker für den FC Bayern getroffen. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Die Münchner lagen 4:3 vorn, dann vergaben aber noch Stefan Effenberg und Lothar Matthäus. Auf der Gegenseite verwandelte indes Bremens Torwart Frank Rost. Ein Jahr später gab es dieses Duell erneut: Diesmal siegten die Bayern 3:0.

• legendärer Eigentore: An den weiten Einwurf von Bremens Uwe Reinders, den Pfaff 1982 unglücklich zum entscheidenden 0:1 ins eigene Gehäuse lenkte, werden sich noch einige Fans erinnern. Aber auch an das Eigentor vom einstigen Werder-Keeper Oliver Reck? Beim 4:3-Sieg der Hanseaten 1991 klatschte ein Kopfball von Bayern-Profi Mazinho an den Pfosten. Der Abpraller landete am Kopf von Reck – und schlug von dort im Bremer Kasten ein.