Im Anflug auf den FC Bayern? Max Eberl am Münchner Flughafen gesichtet

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Wird Max Eberl neuer Sportvorstand beim FC Bayern? Der Leipzig-Geschäftsführer wurde offenbar am Flughafen München entdeckt.

München – Max Eberl im Anflug auf den FC Bayern München? Der Geschäftsführer Sport von Pokalsieger RB Leipzig wird in den letzten Tagen intensiv mit einem Wechsel zum Rekordmeister in Verbindung gebracht. Jetzt wurde Eberl offenbar am Münchner Flughafen gesichtet.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 (Alter 49 Jahre), Bogen Verein: RB Leipzig Funktion: Geschäftsführer Sport Spiele für den FC Bayern als Profi: 1

Max Eberl als neuer Sportvorstand beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern stellt sich nach der Entlassung von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic an der Führungsspitze neu auf. Als neuer Vorstandsboss wurde Jan-Christian Dreesen ausgewählt. Karl-Heinz Rummenigge feierte seine Rückkehr und wurde in den Aufsichtsrat gewählt, auch Uli Hoeneß steht wieder vermehrt im Vordergrund. Ein Brazzo-Nachfolger ist hingegen noch nicht gefunden.

Präsident Herbert Hainer kündigte eine große Lösung an, also kein Frischling wie es einst Salihamidzic oder auch Kahn waren. Rummenigge wünscht sich einen deutschen Sportdirektor. Attribute, die auf Max Eberl zutreffen. Mehr noch: Der 49-jährige Niederbayer hat Stallgeruch, wurde in der Jugend beim FC Bayern ausgebildet und wurde dort zum Profi. Mit Hoeneß pflegt er bis heute regen Kontakt. Kurz nach der Meisterschaft soll es zwischen Eberl und den Bayern sogar ein Treffen gegeben haben.

Max Eberl am Flughafen München. © Sven Simon/Imago/a_gussa/Twitter

Auf dem Weg zum FC Bayern? Leipzig-Sportchef Eberl am Münchner Flughafen gesichtet

Am Mittwochmorgen war Eberl offenbar erneut in München. Auf Twitter kursieren zwei Fotos des RB-Geschäftsführers, wie er sich am Flughafen einen Kaffee holt. Ob Eberl zu Verhandlungen mit den neuen Bayern-Bossen verabredet war? Reine Spekulation.

„Mittwochmorgen 05:45 am Flughafen in München. Ein Narr, der Böses dabei denkt“, schreibt Twitter-User „a_gussa“. Zu welchem Zeitpunkt die Fotos tatsächlich entstanden sind, ist jedoch nicht bekannt. Dazu muss man wissen: In München leben Eberls Eltern und seine neue Lebensgefährtin Natascha Fruscella (49), die unter anderem beim TV-Sender Home Shopping Europa moderiert.

Max Eberl in Bayern verwurzelt: Eltern und Freundin leben in München

„Es gibt den Fakt, dass ich in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist, dass meine Eltern in München leben und ich eine große Beziehung zu München habe“, führte er aus und fügte an: „Aber es gibt auch den Fakt, dass ich in Leipzig Vertrag habe. Dass ich gerade meine Transferperiode plane, dass ich Verlängerungen plane. Das sind die Fakten, an denen ich mich festhalte. Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte.“

Eberl war also womöglich im Auftrag seines Klubs unterwegs, zwecks Spielertransfers. Gut möglich also, dass er von München aus in eine andere europäische Stadt weitergeflogen ist. Rund um das Pokalfinale dementierte Eberl zuletzt die Bayern-Gerüchte.

Max Eberl und Uli Hoeneß: Kontakt nie abgerissen

Eberl pflegt allerdings noch immer einen engen Draht zu Uli Hoeneß. „Dass ich mit Uli Hoeneß immer mal wieder Kontakt habe, ist bekannt. Aber wir haben nie über diese Thematik gesprochen“, erklärte der 49-Jährige. Hoeneß hatte bereits angekündigt, notfalls bis Weihnachten auf den neuen Sportchef zu warten. Auch wenn es aktuell nicht den Anschein macht, ist Leipzig offenbar gesprächsbereit. (ck)