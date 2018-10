Deutschland trifft am Dienstag auf Weltmeister Frankreich. Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung von Bundestrainer Jogi Löw aus? Alle Infos im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland -:- (Di, 20.45 Uhr), in Saint-Denis

Frankreich: --- Deutschland: --- Tore: --- Schiedsrichter: Milorad Mažić (Serbien)

>>> Ticker aktualisieren <<<

19.30 Uhr: Aus Frankreich gibt es unterdessen vernichtende Kritik am Nationalteam - allen voran an den Spielern des FC Bayern im DFB-Dress. Der französische Alt-Internationale Christophe Dugarry spricht gleich mehreren Protagonisten das „nötige Niveau“ für die Startelf ab. Die komplette Tirade Dugarrys gegen Thomas Müller, Jerome Boateng und Co. lesen Sie in diesem Artikel.

19.26 Uhr: Für Stirnrunzeln sorgt unterdessen ein Werbepost des DFB-Sponsors Mercedes. „Matchplan: Anknüpfen an die starke Leistung aus dem Hinspiel“, schreibt die Marketingabteilung des Autobauers - und sorgt damit für Spott auf Twitter. Im angehängten Video heißt es zudem „im U-Turn zurück in die Spur“. Ja, wie denn nun?

Der Matchplan: Anknüpfen an die starke Leistung im Hinspiel!#FRAGER – heute um 20.45 Uhr. pic.twitter.com/nA2UstBNW9 — Mercedes-Benz Fußball (@mbfussball) 16. Oktober 2018

19.17 Uhr: Bereit für die Partie ist in jedem Fall schon mal die französische Nationalmannschaft: In der Kabine ist alles für das große Match angerichtet, wie ein Tweet der Franzosen zeigt.

Nations League: Twitter-User fordern schon vor Anpfiff Löws Rücktritt

18.40 Uhr: Im Fokus steht angesichts der jüngsten Form-Flaute (siehe 18.17 Uhr) und dem WM-Debakel nicht zuletzt Bundestrainer Joachim Löw. Dass der DFB-Coach tatsächlich seinen Posten abgeben muss scheint selbst bei einer gepfefferten Niederlage fraglich. Auf Twitter fordern einige User allerdings schon vor dem Anpfiff den Abgang Löws.

#FRAGER 7:0 . Das war dann Jogi's Ende. — Helmut Ulrich (@TaoDeschueren) 16. Oktober 2018

Wenn's am schönsten ist, muß man geh'n. #Löw hat nach der WM in Brasilien den Absprung verpasst. Jetzt ist der Ruf ruiniert und er wird mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Ich hatte ihn für klüger gehalten.☹️ @DFB_Team #FRAGER — Hans Daecher (@hddoger) 16. Oktober 2018

18.20 Uhr: Erfreuliche Nachrichten gibt es dafür zumindest vom Nachwuchs. Die deutsche U20 hat gerade eben die Schweiz mit 3:2 bezwungen. Getroffen haben für die DFB-Elf der Hoffenheimer Robin Hack, Leverkusen-Youngster Sam Schreck und der Neu-Hannoveraner Florent Muslija.

18.17 Uhr: Wenig Vorfreude auf das Spiel lässt diese Statistik aufkommen: In den vergangenen zwölf Monaten hat die DFB-Elf nur drei Partien gewinnen können - und zwar gegen Saudi-Arabien, Schweden und Peru. Dafür setzte es vier Unentschieden und fünf Niederlagen. Und der letzte Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied ist auch schon gut ein Jahr her. Anfang Oktober 2017 konnte Aserbaidschan in Kaiserslautern mit 5:1 bezwungen werden. Wenn nun ausgerechnet auswärts gegen den amtierenden Weltmeister die Trendwende gelingt - es wäre durchaus eine Überraschung.

18.05 Uhr: Kuriose Randnotiz: Das Duell zwischen Frankreich und Deutschland war heute sogar auf höchster politische Ebene Thema: Beim Treffen mit dem Amtskollegen Jean-Yves Le Drian versuchte Außenminister Heiko Maas dem Franzosen ein deutsches Nationaltrikot „anzudrehen“. Richtig glücklich schaute Le Drian ob des Angebots nicht drein. Auch das neueste Trikotmodell hatte Maas nicht erwischt: Auf dem Jersey prangte noch das Weltmeister-Emblem - das nun eigentlich die französische Equipe tragen darf.

Mein französischer Kollege @JY_LeDrian und ich schauen heute Abend zusammen das Länderspiel. Versuche ihm gerade unser Trikot anzudrehen. #FRAGER pic.twitter.com/hHKSpYEPgV — Heiko Maas (@HeikoMaas) 16. Oktober 2018

10.40 Uhr: In diesen Tagen möchte man nicht in der Haut von Bundestrainer Joachim Löw stecken. Die 0:3-Schlappe gegen die Niederlande hat die Krise weiter verschärft, eine Niederlage gegen Frankreich könnte das Aus für den Weltmeister-Coach bedeuten. Doch nicht nur extern, auch intern wächst der Druck.

Wie die Bild berichtet, hat sich ein Großteil der Mannschaft gegenüber Löw dafür eingesetzt, dass Leroy Sané gegen Frankreich starten soll. Bei dem Flügelflitzer sind sich wohl alle im Team einig: Sané kann den Unterschied machen und wird aktuell mehr denn je gebraucht. Gegen die Niederlande hatte der Bundestrainer den Citizen zunächst auf der Bank gelassen, ehe er nach knapp einer Stunde auf den Rasen kam.

Eine Entscheidung, die in der Mannschaft auf großes Unverständnis stieß. Denn: Nach Bild-Informationen hat sich Sané massiv geändert, tritt sehr bodenständig auf und arbeitet extrem fleißig auf dem Platz. Auch seine Rückwärtsbewegung hat sich enorm verbessert.

Schon gegen die Niederlande hatte die Einwechslung des „Unterschiedsspielers“ (Löw) für ordentlich frischen Wind in Deutschlands Offensive gesorgt. Ob Löw der Forderung seiner Spieler nachkommt und den Ausnahmekönner von Beginn an auf das Feld schickt, bleibt abzuwarten.

Achtung Satire! fnp.de* hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und einen nicht ganz ernst gemeinten Einblick in Reinhard Grindels Smartphone gegeben.

Frankreich - Deutschland: Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Tor: Auch wenn diverse Experten wie Lothar Matthäus die Ablösung von Manuel Neuer fordern, wird der Torhüter wohl auch wieder gegen Frankreich zwischen den Pfosten stehen. Natürlich sah er beim Gegentreffer von Virgil Van Dijk nicht gut aus, jedoch besitzt der Bayern-Keeper genug Vorschuss-Lorbeeren, dass er weiter die Nummer eins ist. Es stünde Marc Andre ter Stegen bereit. „Manuel Neuer wird das aber nicht betreffen. Manuel wird auch morgen im Tor stehen“, sagte Löw am Montag vor dem Spiel.

Abwehr: Auch wenn die Stimmen gegen eine instabile Viererkette immer lauter werden, fehlen Joachim Löw die Optionen, einen Großumbau vorzunehmen. Lediglich Jerome Boatengs Ausfall ist bestätigt. Dadurch wird wohl Niklas Süle neben Mats Hummels in die Kette rücken. Andere Möglichkeiten wären Jonathan Tah oder Thilo Kehrer. Links startet wahrscheinlich Jonas Hector.

Mittelfeld: Obwohl sich in der Vergangenheit eine Menge Möglichkeiten für Löw boten, sind Spieler für das Match gegen Frankreich Mangelware. Leon Goretzka ist verletzt, Sami Khedira nicht nominiert, Marco Reus und Kai Havertz fallen ebenfalls aus. Toni Kroos und Joshua Kimmich haben ihren Platz sozusagen sicher. Könnte als Absicherung gegen offensivstarke Franzosen Sebastian Rudy zum Einsatz kommen. Emre Can, der gegen die Niederlande in der Startelf stand, bot eine mäßige Leistung. Auch Julian Draxler käme als Zehner infrage. Der Pariser hat sich zusätzlich geäußert, wie man seinen Teamkollegen Kylian Mbappe stoppen kann.

Angriff: Mark Uth gab sein Debüt gegen die Niederlande unter der Kategorie „unglücklich“. Für frischen Wind sorgten die eingewechselten Leroy Sané und Julian Brandt. Auch Draxler zeigte offensiv seine Qualitäten, war jedoch an zwei Gegentoren Mitschuld. Timo Werner zeigte einige Ansätze und war deutlich agiler als Thomas Müller. Der Bayern-Star könnte eine Pause bekommen und Löw überraschenderweise auf „Jugend forscht“ setzen. Mit Werner, Brandt und Sané hätte der Bundestrainer ein Durchschnittsalter von 22 Jahren im Angriff. Der Coach hat aber auch schon oft bewiesen, dass er auf sein alten Weggefährten setzt. Ein Einsatz von Draxler oder Müller ist ebenso wahrscheinlich.

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Frankreich im Überblick

Manuel Neuer - Matthias Ginter, Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector - Joshua Kimmich, Sebastian Rudy (Julian Draxler), Toni Kroos - Julian Brandt (Thomas Müller), Timo Werner, Leroy Sané

Frankreich gegen Deutschland in der Nations League: Löw und Neuer äußern sich auf PK

Mit etwas Verspätung traf DFB-Keeper Manuel Neuer am Montag bei der Pressekonferenz ein - der Verkehr soll schuld gewesen sein. Im Anschluss stellte sich auch noch Bundestrainer Jogi Löw den Fragen der Pressevertreter. Wir haben hier für Sie die besten Aussagen zusammengefasst:

Manuel Neuer über die Forderung von Lothar Matthäus nach einem Wechsel im Tor der deutschen Nationalmannschaft: „Natürlich sah das im letzten Spiel etwas unglücklich aus vor dem Tor. Es war eine Schussflanke gewesen. Wenn wir die Kopfballduelle gewinnen, dann sieht das auch anders aus. Ich kann sagen, dass ich topfit bin. Ich habe keine Probleme, auch was meinen Fuß betrifft, da ist alles in Ordnung. Schon vor der WM hat alles gepasst. Ich denke auch, dass ich eine gute WM gespielt habe. Ich fliege nicht durch den Sechzehner wie andere Torhüter, ich glänze eher durch mein Stellungsspiel. Ich bin auf einem guten Level, hatte zuletzt aber nicht das notwendige Spielglück.“

Neuer über die unterschiedlichen Aussagen der DFB-Spieler nach der Partie gegen die Niederlande: „Ich weiß nicht, ob ich etwas verharmlost habe. Unser Problem ist, dass wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen. Die Motivation gegen Holland war riesig - wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich denke, dass wir einen guten Zusammenhalt haben.“

Dann war auch schon Bundestrainer Jogi Löw an der Reihe.

Jogi Löw über die Partie gegen Holland und das anstehende Spiel gegen Frankreich: „Die Niederlage war für alle schmerzlich. Für mich kam es nicht ganz unerwartet. Es war klar, dass unser Weg nicht gleich wieder auf allerhöchsten Niveau abläuft. Zwei, drei wichtige Punkte müssen wir verändern. Wir waren in der Schlussphase konteranfällig. Frankreich ist noch gefährlicher als die Niederlande. Zudem brauchen wir andere Automatismen in der Offensive, wir müssen mutig nach vorne spielen. Wenn man 0:3 verliert, überlegt man natürlich, was man verändern kann. Manuel Neuer wird das aber nicht betreffen. Manuel wird auch morgen im Tor stehen. Wir haben die Lehren aus dem Spiel gezogen. Es muss für das Frankreich die ein oder andere taktische sowie personelle Veränderung geben. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln und das gutmachen, was wir in den Niederlanden versäumt haben.“

Löw über die Aussagen von DFB-Präsident Reinhard Grindel: „Ich habe heute Morgen mit dem DFB-Präsidenten gesprochen. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Uns ist klar, dass wir jetzt zusammenstehen müssen. Meine wichtigste Aufgabe ist, dass morgen die Mannschaft eine gute Reaktion zeigt und wir eine gute Leistung bringen.“

Löw über den Druck vor dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich: „Ich war die letzten Tagen ein bisschen grippekrank, das hat meinen ruhigen Schlaf gestört. Das war der Grund. Mit dem Druck kann ich umgehen. Ich weiß, dass das der Druck nach der WM und nach solchen Spielen (wie gegen die Niederlande Anm. d. Red) etwas deutlicher ausfällt ist klar. Wenn das alles war, halte ich es aus. Ich habe auch mit dem Präsidenten gesprochen. Dass wir zusammen stehen müssen, ist uns klar. Aber mir war vor allem in den letzten Tagen wichtig, dass wir die Spieler wieder aufrichten und die richtigen Maßnahmen treffen. Mir war ja klar, dass es Kritik geben würde. Kritik nehme ich an, blende sie aber auch aus.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom prestigeträchtigen Duell zwischen Frankreich und Deutschland im Rahmen der UEFA Nations League. Im Stade de France von Saint-Denis vor den Toren der Hauptstadt Paris empfängt somit der amtierende Weltmeister seinen Vorgänger - auf dem Papier geht da kaum mehr im Weltfußball. Hinzu kommt natürlich die Rivalität der beiden Fußball-Nationen, die nicht nur die erwarteten 80.000 Zuschauer vor Ort in ihren Bann ziehen wird.

Frankreich - Deutschland: Nations League im Live-Ticker

Das Duell am Dienstagabend wird das bereits das achte in den letzten sieben Jahren sein. Gegen keine andere Nation spielte Deutschland in dieser Zeit öfter als gegen Frankreich. Der letzte DFB-Erfolg über die Équipe Tricolore war der 1:0-Sieg im WM-Viertelfinale 2014. Die Gesamtbilanz spricht für Frankreich, das von den insgesamt 30 Duellen 13 gewinnen konnte. Sieben Remis stehen zehn deutsche Siege entgegen. Das Hinspiel zwischen Frankreich und Deutschland endete Anfang September in München mit einem torlosen Unentschieden.

Nur der Sieger der Gruppe 1 in Liga A zieht ins Halbfinale der UEFA Nations League (Modus & Regeln - tz.de* erklärt den neuen Cup) ein, das im Juni 2019 ausgespielt wird. Entsprechend ist für beide Teams ein Sieg fast Pflicht. Besonders für das DFB-Team, das zuletzt eine bittere Pleite gegen Erzrivale Holland einstecken musste. Die spielfreien Niederländer werden die Partie zwischen Frankreich und Deutschland deswegen genau beobachten.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Deutschland gegen Frankreich live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie dort den Spielplan der Nations League, Infos, wie Sie an Tickets für den neuen UEFA-Wettbewerb kommen sowie den Kader von Deutschland.

fw/kus/nc

*tz.de und fnp.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.