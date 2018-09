Nations League im Live-Ticker: Frankreich trifft auf Holland - Nachmittagsspiel läuft bereits

Bei acht Spielen wird am heutigen Sonntag angepfiffen - dabei schauen wohl die meisten Fußball-Fans auf das Highlight zwischen Frankreich und Niederlande. Wir tickern live mit.

Am heutigen Sonntag, 10. September 2018, berichten wir im Live-Ticker über die anstehenden Partien der Nations League. Aus der Liga A sind wieder einige Nationalteams im Einsatz.

Das absolute Knaller-Match ist Frankreich gegen die Niederlande um 20:45 Uhr. Partien der Liga B sind Ukraine gegen Slowakei und Dänemark gegen Wales. Außerdem dürfen sich die vermeintlich kleinen Nationalteams (Liga C, Liga D) auch präsentieren.

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 15 Uhr B 1 Ukraine - Slowakei 0:0 (0:0) 18 Uhr A 4 Dänemark - Wales -:- (-:-) 20.45 Uhr A 1 Frankreich - Niederlande -:- (-:-) 18 Uhr C 3 Bulgarien - Norwegen -:- (-:-) 20.45 Uhr C 3 Zypern - Slowenien -:- (-:-) 18 Uhr D 1 Georgien - Lettland -:- (-:-) 18 Uhr D 4 Mazedonien - Armenien -:- (-:-) 20.45 Uhr D 4 Liechtenstein - Gibraltar -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des Spiels Frankreich gegen Niederlande. Außerdem behalten wir die anderen Begegnungen vom Sonntag ebenfalls im Blick! Neben dem Topspiel sind auch mit Dänemark gegen Wales und Ukraine gegen die Slowakei interessante Matches angesetzt. (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick).

Nations League im Live-Ticker: Frankreich gegen Holland - Wer holt sich die Tabellenspitze in der Deutschland-Gruppe

Für die Franzosen ist es das zweite Match, für die Niederlande ist es das Debüt in der Nations League. Weltmeister Frankreich konnte in einem interessanten Eröffnungsspiel in München gegen Deutschland noch kein Tor erzielen. Allerdings hielt Keeper Areola auch seinen Kasten sauber. Somit warten die Fans in Gruppe 1 der Liga A weiter auf den ersten Treffer.

Die Niederländer haben mit dem Weltmeister einen echten Brocken vor der Brust. Sie selbst durften nicht mit zur WM nach Russland. Es kriselt beim deutschen Nachbarn. An der Seitenlinie versucht ein alter Bekannter das Ruder herumzureißen. Ronald Koeman hat bei den Niederländern im Februar das Amt des Bondscoaches eingenommen.

Nations League: Das sind die weiteren Spiele am Sonntag

Die anfangs ersatzgeschwächten Dänen, die aufgrund eines Spielerstreiks auf Amateur- und Futsalspieler zurückgreifen mussten, treffen nun in besserer Besetzung auf die Waliser, die von Manchester-Legende Ryan Giggs gecoacht werden. Beim Spiel in der Liga D zwischen Liechtenstein und Gibraltar stehen sich zwei Teams mit insgesamt knapp 80.000 Einwohnern gegenüber.

