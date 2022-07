Gwinn, Brand, Schüller und Co.

1 von 10 Almuth Schult, Angel City FC, 92.360 Suchanfragen* im Monat - holte mit dem VfL Wolfsburg in der Saison 2021/22 den Meistertitel und den Pokal-Sieg. © IMAGO/Darius Simka 2 von 10 Giulia Gwinn, FC Bayern München, 75.490 Suchanfragen im Monat - gilt als Shootingstar in der Nationalmannschaft. © Screenshot Instagram/giuliagwinn 3 von 10 Lea Schüller, FC Bayern München, 14.540 Suchanfragen im Monat - zeigt sich auf Instagram öfters gemeinsam mit ihrer Freundin und Sportseglerin Lara Vadlau. © Instagram Screenshot/leaschueller 4 von 10 Merle Frohms, VfL Wolfsburg, 13.660 Suchanfragen im Monat - muss sich in ihrem ersten Turnier als Stammkraft im Tor beweisen. © Screenshot Instagram/merlefrohms 5 von 10 Jule Brand, VfL Wolfsburg, 11.170 Suchanfragen im Monat - Toptalent auf der Überholspur und mit ihren 22 Jahren das Küken in der Nationalelf. © Screenshot Instagram/jule_brand 6 von 10 Alex Popp, VfL Wolfsburg, 10.620 Suchanfragen im Monat - die Stürmerin hat einen Hund als Haustier und Weggefährten. © Screenshot Instagram/alex.popp11 7 von 10 Sara Doorsoun, Eintracht Frankfurt, 8.390 Suchanfragen im Monat - die Abwehrspielerin zeigt auf Instagram nicht selten ihre Bilder aus dem Urlaub. © Instagram Screenshot/sara_doorsoun 8 von 10 Laura Freigang, Eintracht Frankfurt, 7.200 Suchanfragen im Monat - bekannt für ihren Torriecher und unterhaltsame Beiträge auf Social-Media. © Screenshot Instagram/laurafreigang 9 von 10 Sara Däbritz, Olympique Lyon, 7.160 Suchanfragen im Monat - entwickelte sich bei Paris Saint-Germain zur international bekannten Topspielerin, ist mit Amateurfußballer Lukas Dotzler zusammen. © Screenshot Instagram/sara.daebritz13

Am 6. Juli beginnt die Frauen-EM 2022 in England. Welche deutschen Nationalspielerinnen stehen online am meisten im Fokus? Wer ist am beliebtesten?

*Angaben ermittelt von vergleich.org

Rubriklistenbild: © Instagram Screenshot/sara_doorsoun