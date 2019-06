Live-Ticker: Deutschland gegen „Lieblingsgegner“ Schweden - mit oder ohne Marozsan?

Ohne Gegentor ist Deutschland ins WM-Viertelfinale eingezogen. Nun wartet mit Schweden der vermeintliche Lieblingsgegner.

Deutschland - Schweden -:- (-:-) Anpfiff 18.30 Uhr

Deutschland: - Schweden: - Tore: - Schiedsrichterin: -

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale der deutschen Fußballfrauen bei der WM in Frankreich. Am Samstag um 18.30 Uhr trifft das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg im Roazhon Park in Rennes auf Schweden.

Frauen-WM: Viertelfinale Deutschland gegen Schweden im Live-Ticker

Rennes - Nachdem die deutsche Mannschaft bei der Frauen-WM vor dem Achtelfinale am Donnerstag noch nicht wusste, gegen wen sie am Samstag spielen muss, herrschte diesmal früher Klarheit. Am Montagabend stand fest: der Gegner heißt Schweden.

Die Skandinavierinnen um die langjährige Wolfsburgerin Nilla Fischer hatten sich mit 1:0 gegen Kanada durchgesetzt. Deutschland seinerseits blieb weiterhin ohne Gegentor und gewann 3:0 gegen Nigeria. Heißt auch, dass die deutschen Frauen zwei Tage mehr Zeit hatten, um zu regenerieren. Am Dienstag hatte die Mannschaft daher trainingsfrei.

Die Schwedinnen sind fast schon eine Art Lieblingsgegner für die deutschen Frauen. Seit der WM 1995 hat Deutschland kein Pflichtspiel mehr gegen Schweden verloren - damals mit auf dem Platz: die heutige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Die Trainerin übt sich daher in Vorsicht. „Serien bringen es mit sich, dass sie irgendwann mal zu Ende gehen können“, sagte sie. Die guten Erinnerungen der Deutschen an die Duelle gegen Schweden lassen sich aber nicht leugnen. 2003 wurde Deutschland gegen Schweden Weltmeister, 2016 Olympiasieger. Hinzu kommen zwei EM-Finalsiege.

Deutschland hofft im WM-Viertelfinale gegen Schweden auf Dzsenifer Marozsan

Die Schwedinnen zeigen sich vor der Partie jedoch kämpferisch. „Es ist Zeit, die Geschichte zu ändern. Wir haben es satt, von diesem verdammten Deutschland-Spuk zu hören“, sagte Abwehrspielerin Magdalena Eriksson. Auf deutscher Seite hoffen die Akteure auf die Rückkehr von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan.

Die 27-Jährige hatte sich beim 1:0-Auftaktsieg gegen China den Zeh gebrochen und war seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Ein Startelf-Einsatz gegen Schweden ist aber nicht garantiert. „Dzsenifer wird spielen können. Wir werden noch entscheiden, ob von Beginn an oder im Laufe des Spieles“, sagte Voss-Tecklenburg am Freitag im ARD-Morgenmagazin.

