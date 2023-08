Letztes Heimspiel in Salzburg

Christoph Freund nimmt unter Tränen Abschied von seiner alten Liebe RB Salzburg. Der Sportdirektor wechselt ab September zum FC Bayern.

Salzburg – Der FC Bayern feierte am Samstag das Debüt seines neuen Super-Stürmers Harry Kane. Der Münchner Rekordtransfer wurde beim 0:3 gegen Leipzig im Supercup als Einwechselspieler den Fans in der Allianz Arena präsentiert. Nur einen Tag später kam es knapp zwei Autostunden südöstlich im österreichischen Salzburg zu einem emotionalen Abschied von Christoph Freund, der als neuer Sportdirektor zu den Bayern wechseln wird.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1997 (Alter 46 Jahre) in Österreich Bei RB Salzburg als Sportdirektor seit: 1. Juli 2015 Einstieg als Sportdirektor beim FC Bayern am: 1. September 2023 Vertragslaufzeit beim FC Bayern: nicht bekannt

Brazzo-Nachfolger in Salzburg verabschiedet – FC Bayern bekommt Top-Neuzugang

Bereits vor dem Bundesliga-Spiel von RB Salzburg gegen Austria Wien am Sonntag standen Christoph Freund die Tränen in den Augen. Der 46-Jährige, der 17 Jahre für die Mozartstädter in führenden Positionen tätig war, wurde gebührend verabschiedet.

Freund wird zum 1. September neuer Sportdirektor beim FC Bayern und tritt somit in die Fußstapfen des zum Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic. Bis dahin haben die Salzburger kein Heimspiel mehr, deshalb wurde der Abschied mehr als zwei Wochen vorgezogen.

Neuer Bayern-Sportdirektor nimmt emotional Abschied von alter Liebe

„Vielen Dank an unsere Fans, es war eine unglaublich geile Zeit“, wählte Freund emotionale Abschiedsworte mit Tränen in den Augen in Richtung Fans. „Es fällt mir schwer, wegzugehen“.

„Wir haben es in den letzten 17 Jahren geschafft, allen zu sagen, dass Salzburg der geilste Klub der Welt ist. Ich werde sicher öfter hierher zurückkommen und Spiele verfolgen“, versprach der gebürtige Salzburger seiner alten Liebe. Die Autofahrt von München nach Salzburg beträgt jedenfalls weniger als zwei Stunden.

Bayerns neuer Sportdirektor Freund auf Händen getragen

Nach dem 2:0-Endstand durch Karim Konaté widmete der Ivorer den Moment Christoph Freund und stemmte ihn mithilfe seiner Kollegen in die Luft. Auch nach der Partie wurde Freund von den Spielern vor der Salzburger Kurve auf Händen getragen. Die Fans bedankten sich und skandierten seinen Namen.

Mit Freund, der als Transfer-Flüsterer gilt, bekommt der FC Bayern also einen echten Sympathieträger. Trainer Thomas Tuchel reagierte auf die Verpflichtung des neuen Sportdirektors jedoch erstaunlich kühl. (ck)

