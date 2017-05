Friedliche Stimmung vor Europacup-Finale

Fans erinnern an Anschlag

+ © Martin Meissner Fans von Manchester United feiern in Stockholm vor Beginn des Europa-League-Finals. Foto: Martin Meissner © Martin Meissner

Stockholm (dpa) - Tausende Fans von Manchester United und Ajax Amsterdam haben in den Stunden vor dem Europa-League-Endspiel am Abend ein friedliches Fußball-Fest in den Straßen von Stockholm gefeiert und dabei auch an den Bombenanschlag in Manchester in der Nacht zu Dienstag erinnert.