Fritz Keller wird DFB-Präsident: Vor diesen Aufgaben steht er

Fritz Keller wird am Freitag zum neuen DFB-Präsidenten ernannt. Wir stellen ihn näher vor.

Fritz Keller hat Fußball-Deutschland hinter sich. Was allerdings oft vergessen wird: Auch sein Vorgänger als DFB-Präsident, Reinhard Grindel, wurde seinerzeit mit einer großen Mehrheit gewählt – bei nur fünf Gegenstimmen.

Zwei davon kamen aus Freiburg. Der heute 62 Jahre alte Keller sagte damals, er sei nicht überzeugt gewesen. Gute Menschenkenntnis oder Zufall? Auf jeden Fall behielt der bisherige Präsident des SC Freiburg Recht. Morgen wird er offiziell zum Oberhaupt des Deutschen Fußball-Bundes bestimmt. Er soll, er muss es besser machen als Grindel. Seine Baustellen sind dabei vielfältig.

Fritz Keller wird DFB-Präsident: Diese Aufgaben muss er bewältigen

Keller muss den Verband aus seiner Dauerkrise führen, ihm eine moderne Struktur verpassen, den Bau der Akademie vorantreiben, die Nationalmannschaft zurück in die Spitze führen, die EM 2024 planen und nicht zuletzt einen neuen Grundlagenvertrag aushandeln. Dieser besagt, dass drei Prozent der Einnahmen des Profifußballs an den DFB gehen. 2013 wurde der Betrag auf 866 Millionen Euro gedeckelt, andersrum zahlt der DFB 20 Millionen Euro seiner Vermarktungseinnahmen zurück. Kurzum: Keller muss den schwelenden Konflikt zwischen Profis und Amateuren beenden.

Der geborene Freiburger wird diese Aufgaben mit Ruhe und Kontinuität angehen. So arbeitete er beim Sportclub seit jeher. Nicht umsonst musste Trainer Christian Streich nie um seinen Job bangen. Er kann aber auch anders: Als Volker Finke den Verein 2007 nach 16 Jahren verlassen musste, war Keller eine treibende Kraft und sorgte damit dafür, dass der Klub zeitweise gespalten war.

Bundestrainer Joachim Löw wird unter Keller wohl auch erst einmal nicht um sein Amt fürchten müssen. Als er nach der verkorksten WM im Kreuzfeuer der Medien stand, sagte Keller: „Espresso als Symbol für Larifari, auf so etwas kann nur ein Protestant kommen.“

Fritz Walter ist Kellers Patenonkel

Auch die Espresso-Anekdote mag Zufall sein. Doch über den Genuss geht bei Keller kaum etwas. Dass der Präsident des Gegners bei einem Gastspiel in Freiburg von ihm immer in eines der vielen guten Restaurants der Region eingeladen wird, macht ihn nicht unsympathisch. Vielleicht ist ab und zu auch das eigene dabei. Sein Hotel und Restaurant Schwarzer Adler in Oberbergen am Kaiserstuhl hat seit 50 Jahren einen Michelinstern, er übernahm es von den Eltern.

1954 war Kellers Vater beim WM-Finale in Bern selbst im Stadion, hinterher soll die Mannschaft im Schwarzen Adler für mehrere Tage abgetaucht sein. In einem weiteren Keller-Restaurant hängt ein Originaltrikot von Helmut Rahn. Keller selbst trägt einen Helden von 1954 im Namen.

Denn Fritz Keller heißt mit ganzem Namen Fritz Walter Keller – in Anlehnung an Fritz Walter, einen ehemaligen Freund des Vaters. Walter ist Kellers Patenonkel. Seinen eigenen Vater wiederum bezeichnete der 62-Jährige einmal als Despoten, der ihm selbst das Fußballspielen verbot. Erst als er dessen Unterschrift fälschen konnte, trat er einem Verein bei, sagte er einmal. Ein großes Talent sei er aber nicht gewesen. Keller über sich selbst: „Ich war sehr schnell, aber der Ball nicht mein Freund.“

Der neue DFB-Präsident hat seinem Vater zumindest materiell aber viel zu verdanken. Von ihm erbte er ein Wein-Imperium. Im vergangenen Jahr wurde er gemeinsam mit seinem Sohn Friedrich als Winzer des Jahres ausgezeichnet. Winzer, Weinhändler, Gastronom, Hotelier – und DFB-Präsident. Der verheiratete Vater von drei Kindern will das alles unter einen Hut bekommen. Zeit für einen Espresso muss aber immer sein.

Die DFB-Präsidenten

