Miese Woche: Bundesliga stürzt in Fünf-Jahres-Wertung ab

Die Leistungen der Bundesligisten lassen in der Saison 2017/2018 noch zu wünschen übrig. Nachdem von sechs Teams ausschließlich der FC Bayern siegt, belegt Deutschland nur Rang 21!

München - Nach dem schwachen Start in die Europapokal-Saison hat Deutschland in der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den zweiten Platz an England verloren. Die Briten erreichten 1,572 Wertungspunkte, die Bundesliga nur 0,571. Von sechs in Champions League und Europa League angetretenen Teams konnte lediglich der FC Bayern beim 3:0 gegen Anderlecht einen Sieg feiern. Niederlagen setzte es für Borussia Dortmund (1:3 bei Tottenham), 1899 Hoffenheim (1:2 gegen Braga) und den 1. FC Köln (1:3 bei Arsenal). Immerhin ein Remis konnten RB Leipzig (1:1 gegen Monaco) und Hertha BSC (0:0 gegen Athletic Bilbao) erreichen.

Fünf-Jahres-Wertung: England überholt Deutschland, Italien rückt näher

Damit sind die vier Startplätze in der Champions-League-Saison 2019/20 zwar nicht gefährdet, aber als Warnsignal muss der Verlust des jahrelang zementierten zweiten Platzes hinter Spanien schon gedeutet werden: Mit nur 2,428 Punkten in diesem Jahr liegt Deutschland sogar nur auf Rang 21 in Europa - hinter Ländern wie Österreich (3,750), Griechenland (3,500) oder sogar Zypern (6,000) und Israel (4,625).

Das liegt daran, dass die "kleinen" Länder nur wenige, aber erfolgreiche Mannschaften am Start haben. Der Vorsprung auf Italien (4,166) beträgt jetzt auch nur noch 0,916 Punkte. Da Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aber als ehemaliger Vorsitzender der Vereinigung der Profivereine durchgesetzt hat, dass in Zukunft die vier Besten der Fünfjahreswertung vier Startplätze in der Champions League garantiert haben, kann die Bundesliga weiter mit Millionen planen. - Die UEFA-Fünf-Jahres-Wertung 2017/18 nach dem 1. Spieltag der Gruppenphasen (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

UEFA-Fünf-Jahres-Wertung: Die Top 10 nach dem 1. Spieltag der Gruppenphase

Platz Land Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Saison 17/18 gesamte Punkte 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 4,571 91,855 2 England 16,785 13,571 14,250 14,357 5,241 64,748 3 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 2,428 63,998 4 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 4,166 63,082 5 Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 3,500 48,415 6 Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 4,600 45,382 7 Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 4,000 41,582 8 Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 1,200 37,100 9 Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 2,600 35,733 10 Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 2,200 31,200

