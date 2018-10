Fünfjahreswertung: Deutschland führt vor Spanien, England und Co.

In dieser Saison ist bislang keine Liga international erfolgreicher als die Bundesliga. Nach der schwachen letzten Saison, präsentieren sich die deutschen Vertreter wieder besser.

Berlin - Die Fußball-Bundesliga hat in der bisherigen Spielzeit der europäischen Vereinswettbewerbe weiterhin die meisten Zähler für die Fünfjahreswertung gesammelt. Mit 7,357 haben die insgesamt sieben deutschen Vertreter nach drei Spieltagen in der Champions League und Europa League mehr Punkte geholt als Spanien (7,285) und fast so viele wie in der gesamten Vorsaison (9,857). Italien (6,642) und England (6,214) folgen im bisherigen Saisonranking auf den Plätzen drei und vier.

In der Champions League hatten Bayern München (2:0 bei AEK Athen) und Borussia Dortmund (4:0 gegen Atletico Madrid) am Dienstag und Mittwoch ihre Spiele gewonnen. Die TSG 1899 Hoffenheim (3:3 gegen Olympique Lyon) und der FC Schalke 04 (0:0 bei Galatasaray Istanbul) kamen zu Unentschieden.

Auch in der Europa League werden fleißig Punkte für die Fünfjahreswertung gesammelt

RB Leipzig (2:0 gegen Celtic Glasgow) und Eintracht Frankfurt (2:0 gegen Apollon Limassol) hatten am Donnerstag ihre Europa-League-Spiele gewonnen. Bayer Leverkusen (2:3 beim FC Zürich) war die einzige deutsche Mannschaft, die verlor.

In der Fünfjahreswertung liegt die Bundesliga mit 64,070 Punkten weiterhin auf Rang vier. Das Ranking führt Spanien (91,283) deutlich an vor England (69,034) und Italien (68,725). Die ersten vier Plätze in dem Ranking garantieren vier Startplätze in der Champions League.

dpa