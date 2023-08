Für Hoeneß ist VfB-Torhüter Nübel „kein Lautsprecher“

Von: Niklas Noack

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (l.) hält viel von seinem neuen Torwart Alexander Nübel (r.) © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Alexander Nübel wird im Tor des VfB Stuttgart stehen, wenn die Schwaben im DFB-Pokal auf die TSG Balingen treffen. Trainer Sebastian Hoeneß lobt den neuen Keeper.

Stuttgart - Dem VfB Stuttgart scheint mit seinem Torwart-Transfer ein echter Coup gelungen zu sein. BW24 verrät, warum VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in Alexander Nübel keinen Lautsprecher sieht und weshalb er den Torwart dennoch als sehr wertvoll einschätzt.

Die Schwaben haben Nübel für ein Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Nach dieser Saison wird der Keeper Stuttgart allerdings vermutlich wieder verlassen. Denn beim VfB will man in Zukunft auf Talent Dennis Seimen setzen, weshalb den Schwaben die Nübel-Leihe entgegenkam. Die vergangenen zwei Jahre war Nübel bei der AS Monaco in Frankreich Stammkeeper und absolvierte dort in der Liga alle Partien.